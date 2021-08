Omaishoitajien tuen tarve jää usein vaietuksi – väitöstutkija: "Äidin ei ole helppo puhua tyttärelleen, että isän hoito on raskasta"

Heikki Majuri on vaimonsa Railin omaishoitaja.

Heikki Majuri on vaimonsa Railin omaishoitaja. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Yritysten omaishoitajille räätälöimät tukipalvelut ovat kasvussa.

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen sanoo, että ikäihmisten määrän kasvun ja palvelutarpeen lisääntymisen vanavedessä syntyy muun muassa kotipalvelu- ja siivouspalveluyrityksiä.

Suomessa on noin 50 000 omaishoitajaa, jotka ovat tehneet läheisensä hoidosta sopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitajaliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun) läheisiään hoivaavia on moninkertainen määrä.

– Noin puolet sopimuksen tehneistä jättää heille kuuluvat vapaapäivät käyttämättä. Yksi syy on, että ei ole sopivia vapaa-ajan hoivaratkaisuja, Tervonen kertoo.

Mäntsäläläinen Heikki Majuri on ollut vaimonsa omaishoitaja useita vuosia. Sopimus tehtiin vuonna 2017 kunnan kanssa. Hän ei tukipalveluita ole käyttänyt, vaikka kunnalla niitä olisi tarjolla.

– Ihan omasta tahdostani. Tytär on käynyt meille kaupassa korona-aikana.

Vapaapäivien käyttökin on jäänyt hyödyntämättä.

– Olen kokenut, että en halua viedä puolisoani pois. En raaski.

Hoitaja ja hoidettava yhdessä virkistymässä

Tällä viikolla Heikki Majuri osallistui kuitenkin vaimonsa kanssa ohjattuun lomatoimintaan Lahdessa. Hän otti osaa uuteen ikäihmisille suunnattua palveluun, johon omaishoitaja ja -hoidettava osallistuvat yhdessä.

Palvelun on luonut eteläpohjanmaalainen Palvelukeskus Vaahtera Oy.

– Omaishoitotilanne saattaa monta kertaa tulla yllättäen eteen. Kun on pitkään eletty yhdessä, se tuntuu luontevalta vaihtoehdolta. Hoitajalla on haasteita jaksamisessa, ja välillä omaishoito on yksinäistä puurtamista, sanoo toimitusjohtaja Eija Rintala.

Ohjatussa muutaman päivän irtiotossa lähihoitajat huolehtivat omaishoidettavista. Omaishoitajille on järjestetty rentouttavaa toimintaa, kuten jumppaa ja rentoutumishetkiä. Omaishoitajat saavat myös vertaistukea.

Omaishoitajien jumppatuokio Luomaniemen leirikeskuksessa. Samaan aikaan lähihoitajat huolehtivat omaishoidettavista naapurihuoneessa. Kuva: Petri Niemi / Yle

Yöhoito on omaishoitajan vastuulla.

Kukin osallistuja maksaa laskunsa itse. Toiminta ei toistaiseksi kuulu esimerkiksi kuntien palvelusetelijärjestelmän piiriin.

– Mielestämme tällaiselle palvelulle on kysyntää. Teemme töitä päättäjien suuntaan, että toiminta mahtuisi tukijärjestelmään.

Rintala sanoo, että yhteen ryhmään otetaan kymmenen omaishoitaja ja -hoidettava -paria. Tällä viikolla asiakkaat tulivat Keski-Uudeltamaalta.

Lahdessa yritys käyttää kahta seurakunnan leirikeskusta ja palkkaa paikallisia työntekijöitä.

Hoitajan omat tarpeet tunnistettava nykyistä paremmin

Omaishoidon palvelujärjestelmä lähtee hoidettavasta ja hoitajasta voi tulla järjestelmälle näkymätön osapuoli, sanoo tutkijatohtori Marjo Ring Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveystieteiden laitokselta

– Omaishoitajalta odotetaan usein ammattihoitajan kaltaista rationaalista harkintaa, kykyä tarkastella hoivaa ikään kuin ulkopuolisesti. Kyse on kuitenkin läheissuhteesta, ja tämä jää usein näkemättä.

Ringin mukaan kunnat tarjoavat tukipalveluita vaihtelevasti. Tutkijan väitöskirja (siirryt toiseen palveluun)-aineistossa esiin nousi omaishoitajan henkisen avun tarve.

– Pitäisi päästä puhumaan jonkun ulkopuolisen kanssa. Esimerkiksi äidin ei ole helppo puhua tyttärelleen, että isän hoito on raskasta. Omaishoidossa on iso mahdollisuus, mutta se voi muodostua myös taakaksi.

Omaishoitaja Heikki Majuri on viihtynyt viiden päivän leirikeskusjaksolla ja varsinkin ruokapöydässä.

– Pääsee viikoksi valmiiseen pöytään. Se oli yksi syy, miksi ajattelin, että tulemme tänne.

Voit keskustella aiheesta sunnuntai-iltaan klo 23:een saakka.

