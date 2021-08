Suomalaista vaatebisnestä vaivaa kotikutoisuus ja epävarmuus – tunnettuja vaatemerkkejä on vähän verrattuna muihin Pohjoismaihin

Suurin osa suomalaisista vaatevalmistajista on pieniä kotimarkkinoihin keskittyviä perheyrityksiä. Yksi tällainen on Nurmeksen sukkatehdas, joka kaatui konkurssiin. Sukkatehtailu jatkuu nyt uusien omistajien voimin.

Suomessa on yli 300 vaatealan yritystä, joiden liikevaihto on noin 620 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 2 300. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle