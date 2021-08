Koronatesteissä käy nyt kaksinkertainen määrä ihmisiä kesäkuuhun verrattuna – lomakauden loppu toi rokotuksiin ruuhkia

Syksyn lähestyminen näkyy myös koronatestien ja rokotuksien määrissä.

Koronatesteissä käyvien ihmisten määrä on kaksinkertaistunut kesäkuusta, kertoo HUSin diagnostiikajohtaja Lasse Lehtonen. Hän arvioi syyksi muun muassa lomakauden päättymisen.

– Viime viikko oli erityisen vilkas ja siinä oli selkeästi sellainen testipiikki. Meillä kävi HUSin testeissä parhaimmillaan 12 000 henkeä päivässä.

Koko viikon aikana testejä tehtiin yli 70 000, mikä on Lehtosen mukaan paljon. Tyypillinen määrä testejä on ollut noin 7 000–8 000 testiä päivässä. Eilen maanantaina testejä tehtiin alueella noin 8 600.

Isoista kävijämääristä huolimatta testaus ei ole ruuhkautunut. Heinä-elokuun vaihde oli kiireisempi, ja testiin joutui tuolloin odottamaan päivän. Nyt testiin pääsee muutaman tunnin viiveellä.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalveluiden johtaja Leena Turpeisen mukaan ruuhkia voi vielä syntyä niin sanotuilla walk-in testauspaikoilla.

Rokotukset ruuhkaisempia

Rokotuspisteillä kiire on kovempi. Helsingin Messukeskuksen rokotuspisteelle varatut ajat ovat Turpeisen mukaan viivästyneet keskimäärin noin kymmenen minuuttia.

Viime viikolla rokotusaikoja varattiin noin 42 000, joka on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmilla viikoilla.

– Tällä viikolla aikoja on varattu vähän alle 37 000, joten uskon, että tästä ruuhkasta selvitään kyllä, Turpeinen sanoo.

Todellinen rokotettujen määrä on todennäköisesti tuhansia korkeampi, sillä luku ei sisällä kouluterveydessä rokotettujen eikä ilman ajanvarausta rokotettujen määriä.

– Tavallaan on hyvä asia, että ihmiset ovat liikkeellä. Tottakai pyrimme ratkaisemaan tämän, jotta ihmisille ei tule ajatus, että siellä on vain ruuhkaa.

Helsingissä ruuhkia odotetaan syntyvän walk in -rokotuspisteillä, joihin ei tarvitse varata erikseen aikaa. Porvoossa rokotteet olivat tiistaina loppuneet kesken walk in -rokotuspisteessä. Kuva: Matti Myller / Yle

Lomakauden loppuminen vaikuttaa myös rokotusinnon kasvuun. Turpeisen mukaan taustalla on muitakin syitä.

Tehosterokotteen aikaistaminen on lisännyt rokotettavien määrää tässä kuussa. Samalla on avattu 12–15-vuotiaiden rokotukset, mikä on lisännyt rokotettavien määrää entisestään.

Lomakausi on myös syönyt työvoimaa rokotuspisteiltä. Lisäksi edellisellä viikolla oli vielä jostain syystä tavallista enemmän henkilöstön poissaoloja.

Turpeisen mukaan tilanne luultavasti normalisoituu jo tällä viikolla.

– Nyt kun on kaikki ikäryhmät avattu rokotuksille, nähdään, miten tätä kokonaisuutta kannattaa hallita.

Koronatilanne ei ole räjähtänyt käsiin

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan HUSin koronatilanne näyttää tällä hetkellä tasaiselta. Potilasmäärät ovat koko ajan kasvaneet hieman, mutta mitään isoa ryntäystä ei ole tullut.

Positiivisten osuus testeissä on pysynyt noin 4,5 prosentissa, mikä on Lehtosen mukaan korkea luku, mutta ei ole viime viikkoina erityisesti kasvanut.

Lehtosen mukaan on mahdollista, että tartuntamäärät alkavat parin viikon sisällä laskea.

– Mutta siinä on paljon epävarmuustekijöitä. Koulut ovat alkaneet, ihmiset ovat palanneet töihin ja sateinen sää ajaa ihmisiä sisätiloihin, missä tartunnat leviävät, Lehtonen sanoo.

Kerava ja Porvoo valmiina leviämisvaiheeseen

Kahdeksasluokkalaiset Leila Ratilainen ja Minja Dufva kiittelivät koronarokotuspisteellä saamaansa hyvää vastaanottoa Keravalla. Kaksikko oli tullut koululuokkansa kanssa ottamaan rokotteen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pääkaupunkiseutua lukuunottamatta muu Uusimaa on vielä kiihtymisvaiheessa. Joissakin kaupungeissa kuitenkin valmistaudutaan harppaamaan koronaepidemian korkeimpaan vaiheeseen, eli leviämisvaiheeseen. Näin esimerkiksi Keravalla ja Porvoossa.

Keravalla todettiin viime viikon perjantain jälkeen 17 uutta tartuntaa.

Keravan kaupungin viestintäjohtajan Thomas Sundin mukaan kaupunki valmistautuu siirtymään leviämisvaiheeseen, mutta odottaa vielä päätöstä.

– Mikäli näin käy, se tarkoittaa tietenkin samoja rajoituksia kuin pääkaupunkiseudulla on jo.

Myös Porvoon kaupungin koronatilanne on heikentynyt. Altistumisketjuja on ilmennyt useita, ja tartunnanjäljitys on paikoin ollut erittäin kuormittunut. Lukujen valossa tilanne on pahin koko pandemian aikana.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulan mielestä Porvoo on tartuntalukujen perusteella hyvin lähellä leviämisvaiheeseen siirtymistä.

– Pääkysymys on, että jos ja kun leviämisvaiheeseen siirrytään, mitkä ovat toimenpiteet, Ujula sanoo.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula uskoo, että seuraavat rajoitustoimet tulevat muistuttamaan leviämisvaiheessa olevan pääkaupunkiseudun jo voimassa olevia rajoituksia. Kuva: Matti Myller / Yle

Koronaohjeita on Ujulan mukaan noudatettu Porvoossa hyvin, mutta loppukesästä pientä kyllästymistä on ollut nähtävissä.

– Nyt tilanne pitkittyy, ja tietynlainen väsymys alkaa iskeä.

Myös tartunnanjäljitys on Porvoossa kesän aikana sujunut, mutta nyt Ujula varautuu vaikeampiin aikoihin.

– Nyt tämä tilanteen eskaloituminen tarkoittaa todella suuria haasteita Porvoon tartunnanjäljitykseen.

