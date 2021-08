Väitös: Ammatillisten oppilaitosten yhdistymiset olivat lähes hyödyttömiä – ei säästöjä eikä lisää valmistuneita

Ammatillisten oppilaitosten yhdistymiset ovat jääneet pahasti tavoitteistaan. Tähän tulokseen tultiin Tampereella perjantaina 27. elokuuta tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ammattioppilaitosten fuusiot eivät ole säästäneet valtion rahaa eivätkä lisänneet valmistuneiden määrää. Opiskelijat suorittavat opintonsa jopa hitaammin kuin niissä oppilaitoksissa, jotka eivät ole yhdistyneet.

– Tämä johtuu paljolti vähentyneistä lähiopetuksen määristä, joilla tutkimuksen mukaan on suora yhteys kurssien suorittamisiin. Lähiopetuksen väheneminen onkin outoa, koska samaan aikaan oppilaitosten saamat valtionosuudet ovat kasvaneet – rahat on siis käytetty muuhun kuin mihin ne on tarkoitettu, Jorma Pyy kertoo yliopiston tiedotteessa.

Opettajana ja oppilaitosten johtotehtävissä työskennelleen Pyyn väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Fuusioilla monia tavoitteita

Pyy tutki toisen asteen ammatillisten oppilaitosten vuosina 2008 ja 2009 toteutuneita fuusioita. Hän tarkasteli fuusioita viisi vuotta ennen ja jälkeen niiden toteutumisen.

Tavoitteena on ollut saada aiempaa suurempia ja tehokkaampia oppilaitoksia. Valtion maksajana pitäisi saada joko samalla rahalla enemmän valmistuneita tai sama määrä valmistuneita pienemmin kustannuksin.

Oppilaitosten ylläpitäjät hyötyisivät, jos opiskelijat valmistuvat määräajassa. Silloin ylläpitäjä välttyy ylimääräisiltä kustannuksilta ja saa enemmän rahoitusta kuin muutoin.

Henkilöstön hyödyt ilmenisivät esimerkiksi aiempaa tasaisempina työkuormina ja pysyvinä työsuhteina. Opiskelijat hyötyisivät, jos kurssitarjonta monipuolistuu ja valmistuminen ja työllistyminen nopeutuvat.

Väitöskirjan mukaan fuusiot eivät kuitenkaan ole onnistuneet tuottamaan suurestikaan hyötyjä näille ryhmille.

– Ainoa ryhmä, jonka voidaan katsoa jollakin tavalla hyötyneen, on henkilöstö, joka on saanut pitää työpaikkansa ainakin jonkin määräajan, Pyy sanoo.

Pyy oli 1990-luvulla mukana muodostamassa yhtä ammattikorkeakoulua Helsingissä ja myöhemmin töissä toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa fuusio toteutui vuonna 2009.