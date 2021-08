Punkit pysyivät poissa melkein koko kesän, mutta nyt puutiaisia kaivautui esiin hurja määrä – punkkitutkija kertoo, miksi

Moni ulkona liikkuja ja koiran ulkoiluttaja on viime päivinä tehnyt saman havainnon: ihan kuin punkkeja olisi normaalia enemmän.

Havainto pitää paikkansa, sillä puutiaiset eli kansanomaisesti sanottuna punkit ovat pitkän kuivan kesän jälkeen jälleen liikkeellä.

Loppukesän sateet tekivät puutiaisen elinolosuhteet otollisiksi.

– Puutiaiset olivat rutikuivan ja paahteisen ajan piilossa kuivien lehtien alla karikekerroksessa, jossa ne saivat kaipaamaansa kosteutta. Nyt ne ovat tulleet sieltä esiin, kun alkoi sade ja kosteat kelit, kertoo professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä.

Koirien omistajat ovat tottuneet näkemään punkkeja koiransa turkin seassa. (Arkistokuva) Kuva: Anthony C

Sääksjärvi kertoo, että normaalisti puutiainen odottaa ohikulkevaa ihmistä tai eläintä kasvillisuuden seassa, esimerkiksi heinänkorren tai mustikanvarvun päässä. Kuiva ja kuuma kesä ei ollut hyväksi puutiaisille, minkä vuoksi ne hakeutuivat lymyämään kostean maan tuntumaan.

– Nyt ne ovat taas liikenteessä, kun vettä tulee ja ulkona on lämmintä. Tämä on hyvää aikaa puutiaisille, sanoo Sääksjärvi.

Professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä kertoo reilussa minuutissa, miksi punkit ovat aktiivisia juuri nyt.

Toinen syy punkkien esiintymiseen on se, että puutiaisilla ylipäätään menee Suomessa hyvin. Niiden kanta on runsastunut ja ne ovat levinneet entistä laajemmalle alueelle Suomessa.

Useita viikkoja

Puutiaisten esiintymisessä on paljon paikallista vaihtelua. Sen takia professori Ilari Sääksjärvi ei halua ryhtyä ennustamaan, millainen loppuvuosi punkkien osalta on.

– Aivan lähelläkin olevissa paikoissa on isoja eroja. Toisessa on hyvin paljon puutiaisia, mutta kilometrin päässä ei ollenkaan. On vaikea sanoa hyvää ennustetta.

Puutiainen on levinnyt Suomessa entistä laajemmalle alueelle, jopa pohjoiseen saakka. (Arkistokuva)

Todennäköistä kuitenkin on, että puutiaiset ovat seuranamme vielä useita viikkoja.

– Niin pitkään kuin lämpötila pysyy suhteellisen korkealla, puutiaiset jatkavat aktiivisina. Esimerkiksi rannikkoalueella lämpötila voi pysyä pitkäänkin marraskuulle +5 asteen tienoilla, joten puutiaisia voi silloinkin vielä olla liikkeellä.

Suojaus kuntoon

Varsinkin koirien omistajat ovat oppineet suojaamaan lemmikkinsä punkeilta. Pitkin pusikoita nuuhkivat koirat kun ovat todella herkkiä saamaan kunnon punkkisateen turkkiinsa.

Kotkassa Katariinan koirapuistossa Tytti Huusko viettää aamupäivää kahden koiransa kanssa. Molemmilla koirilla on punkkipannat.

– Nämä ovat olleet jo vuosia. Punkkeja on meidän pihalla nyt todella paljon, mutta koirissa ei punkkeja ole ollut.

Tytti Huusko käyttää koirillaan punkkipantaa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Huusko kertoo, että ennen helteitä hän löysi punkkeja kävelemästä itsestään, mutta onneksi ne eivät ehtineet purra. Tosin puremaan päässeestä punkistakin on Huuskolla kokemuksia.

– Joitakin vuosia sitten punkki oli kiinni, ja borrelioosihan siitä tuli, kertoo kotkalainen Tytti Huusko.

Kartalla näkyy

Turun yliopiston ja Pfizerin viime toukokuussa avaamaan punkkilive.fi-palveluun (siirryt toiseen palveluun) ovat ihmiset voineet käydä merkitsemässä puutiaishavaintojaan. Palvelu on ollut todella suosittu.

Kesäkuun loppuun mennessä punkkihavaintoja oli yli 30 000, ja sen jälkeen niitä on Sääksjärven mukaan tullut kymmeniätuhansia lisää.

Palvelusta huomaa, että, että punkkihavaintoja on viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tehty eniten Pori–Tampere–Jyväskylä–Kuopio–Joensuu-linjan eteläpuolelta. Sitä pohjoisemmastakin havaintoja on, mutta ei niin runsaasti.

Käsitys siitä, ettei puutiaisia olisi kaupunkien lähistöllä, kannattaa joka tapauksessa unohtaa. Niitä voi olla aivan hyvin olla betonilähiönkin tuntumassa.

– Kartasta huomaa, että havaintoja on runsaasti esimerkiksi kaupunkien viheralueilta, sanoo Sääksjärvi.

Tämän Lappeenrannan Sammonlahden leikkipuiston ympärillä oli vielä pari vuotta sitten isot pusikot. Nyt ne on punkkivaaran takia poistettu. Kuva: Petri Kivimäki/Yle

Professori Ilari Sääksjärvi muistuttaa, että metsä- ja luontoretken jälkeen kannattaa tehdä punkkitarkastus. Osa puutiaisista levittää borrelioosia tai puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä.

Näistä borrelioosi on bakteerin aiheuttama tauti. Sitä vastaan ei ole rokotetta, mutta sen hoitoon on olemassa lääke.

Puutiaisaivotulehdus (TBE) sen sijaan on viruksen aiheuttama tauti, jonka hoitoon ei ole olemassa lääkehoitoa. Sitä vastaan voi kuitenkin ottaa rokotteen. Pahimmilla puutiaisaivotulehdusalueilla rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan, jolloin sen kustantaa valtio. Lisätietoa puutiaisten aiheuttamista taudeista THL:n sivuilla (siirryt toiseen palveluun).