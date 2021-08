Maailma voi yhä auttaa Afganistania – asiantuntijat listaavat keinoiksi neuvottelut, ihmisoikeuksiin sidotun avun ja jopa uuden sotilaallisen väliintulon

Afganistanista leviää maailmalle järkyttäviä kuvia.

Mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä Afganistanin tilanteen auttamiseksi? Mitä pitäisi tehdä juuri nyt?

Kysymyksiin vastaa kolme asiantuntijaa.

Suomen Afganistanin-suurlähetystön perustanut ja suurlähettiläänä vuosina 2002–2005 ollut Tarja Laitiainen

kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin

kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen

Miltä tilanne näyttää Afganistanissa juuri nyt?

Tarja Laitiainen:

– Kun menin Afganistaniin vuonna 2002, oli suurta toivoa ilmassa, että asiat ovat muuttumassa parempaan. Ihmiset olivat yritteliäitä. Naiset olivat pääsemässä ulos kodeistaan, ja uusi elämä oli aukeamassa pitkän sotatilan jälkeen. Kun nyt ollaan tässä tilanteessa, niin kyllähän tämä ihan kamalalta tuntuu.

Martin Scheinin:

– On hyvin suuri vaara, että Afganistanissa on ihmisoikeuskriisi ja humanitaarinen kriisi, joka voi koskea monia ryhmiä yhteiskunnan sisällä. Naiset ja naisten ihmisoikeudet ovat yleisesti vaarassa. Erityisen suuressa vaarassa ovat esimerkiksi kansalaisliikkeiden aktivistit ja naisten oikeuksien puolustajat.

Martin Scheinin, Outi Korhonen ja Tarja Laitiainen. Kuva: Marcus Rosenlund / Yle, Turun yliopisto

Mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä tässä tilanteessa?

Tarja Laitiainen:

– Ei ole mitään vastavoimaa, joka voisi pakottaa Talibanin toimimaan muutoin kuin miten he itse päättävät toimia. Neuvottelu ja keskustelu heidän kanssaan on varmaan ainoa tapa edetä.

– Olisi saatava heidät ymmärtämään, että ei kannata mennä siihen keskiaikaiseen tilanteeseen, missä oltiin 20 vuotta sitten. Siellä on satsattu paljon ihmisten koulutukseen. Jos se kaikki menee hukkaan ja maan kehitys pysähtyy, se on suuri menetys.

Outi Korhonen:

– Kuka siellä nyt hallinnon ottaakin käsiinsä, niin neuvotteluteitse naisten ja muidenkin ihmisoikeuksia voidaan ulkopuolelta pyrkiä tukemaan.

– Voidaan tarjota keppiä. Kauppasopimuksiin ja diplomaattisiin sopimuksiin voidaan laittaa ihmisoikeusehtoja. Eli valtiota ei oteta mukaan mihinkään kauppoihin, kansainvälisiin yhteistoimintajärjestöihin tai kansainvälisiin pankki- tai talousjärjestelmiin, elleivät tietyt (ihmisoikeus)asiat parane.

– Ehtojen lisäksi voidaan käyttää porkkanoita eli myönnetään lainoja, rahoituksia ja avustuksia erilaisiin kohteisiin, jos tietyt ihmisoikeustavoitteet toteutuvat.

– Nämä (kepit ja porkkanat) ovat valtavan vaikuttavia keinoja, koska mikään valtio maailmassa ei voi eristäytyä täysin.

Onko sotilaallinen väliintulo mahdollista?

Martin Scheinin:

– Nyt kun Yhdysvallat ja muut valtiot poistavat aseellisia joukkojaan, on hieman tylsää sanoa, että sotilaallinen väliintulo olisi yksi mahdollisuus. Mutta jos me katsomme kansainvälisen yhteisön työkaluja, niin YK:n turvallisuusneuvostolla on mahdollisuus tehdä ylikansallisesti päätöksiä sotilaallisten joukkojen lähettämisestä, rauhanturvaajien lähettämisestä, taloudellisista pakotetoimista. On laaja kirjo mahdollisuuksia.

– Tämän rinnalla (YK:n mahdollisten toimenpiteiden) kyse on myös siitä, että muilla valtioilla on velvollisuus ottaa vastaan pakolaisia. Kysymys on, pääseekö sieltä lähtemään. Lähtemistä edesauttaa se, että on paikka, mihin mennä.

Outi Korhonen:

– Katsoisin, että Afganistanin geopoliittinen merkitys on niin suuri, että tuskin maan annetaan tässä vaiheessa ikään kuin päästä täysin kontrollista.

– Uskoisin, että Nato saattaa lähteä toimimaan. Sillä on jo historiallisesti siellä pitkä kokemus. Sitten voisi olla tietysti YK:n jonkinlainen operaatio, se voisi olla rauhaan pakottaminen, rauhan turvaaminen tai humanitaarisen katastrofin välttäminen.

– Jos siellä on ihmisoikeuksien räikeää loukkausta, joka usein tarkoittaa fyysistä laajamittaista ihmisoikeuksien loukkaamista, siihen voidaan ainakin teoriassa suojeluvastuun periaatteen nojalla puuttua. Se tarkoittaa hyvin äärimmäistä tilannetta. Ja se on hyvin lyhytkestoinen interventioluonteinen lyhytaikainen puuttuminen, johon on hirvittävän korkea kynnys.

