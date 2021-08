Ulkoministeri Haavisto kertoo EU:n Afganistan-kokouksen tuloksista – seuraa suorana klo 19

Ulkoministeri Pekka Haavisto (Vihr.) kertoo kello 19 alkavassa tiedotustilaisuudessa EU-ministerien Afganistan-kokouksen tuloksista.

Ministerit ovat tänään pohtineet hätäkokouksessaan Afganistanin muuttunutta tilannetta. Ääriliike Taliban otti Afganistanin haltuunsa viikonvaihteessa.

Euroopan unionin alueella afganistanilaiset ovat suurin turvapaikanhakijoiden ryhmä syyrialaisten jälkeen. EU:n arvioiden mukaan noin 570 000 afganistanilaista on hakenut turvapaikkaa Euroopasta vuodesta 2015 lähtien.

Aimmin tänään ulkoministeriö ilmoitti, että Suomi keskeyttää kehitysyhteistyön Afganistanissa,

Afganistan on ollut Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa viime vuosina. Suomi on antanut Afganistanille humanitaarista apua ja avustanut muun muassa miinanraivauksessa. Apu on ollut rahallisesti noin 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Kehitysyhteistyön jatkoa arvioidaan yhdessä kansainvälisen yhteisön sekä kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kanssa Afganistanin tilanteen selkeytyessä, tiedotti ulkoministeriö.

Myös Saksa on ilmoittanut keskeyttävänsä kehitysyhteistyöavun Afganistaniin.