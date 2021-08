Vakuutuslääkärit joutuvat perustelemaan lausuntonsa aiempaa selkeämmin – voi olla ratkaiseva merkitys esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeisiin

Heinäkuun alussa voimaan tulleen lainmuutoksen myötä asiantuntijalääkärin kannanotot on laadittava selkeästi ja yhdenmukaisesti, jotta niitä voidaan käyttää lääketieteellisiin seikkoihin perustuvan päätöksen perusteluina.

Vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkäreiden kannanotoilla on usein ratkaiseva merkitys muun muassa työkyvyttömyyseläkkeistä päätettäessä.

Mutta varsinkin tapauksissa, joissa eläkehakemus on vastoin potilasta hoitaneiden lääkäreiden kantaa hylätty, on vakuutuslääkäreiden lausuntoja arvosteltu rajustikin. Kesällä voimaan tullut lainmuutos on nyt tiukentanut asiantuntijalääkäreiden kannanottoja koskevia vaatimuksia, sekä sisällöllisesti että muodollisesti.

Ensinnäkin kannanotot on nyt lakisääteisesti laadittava selkeästi ja yhdenmukaisesti. Muun muassa viime vuonna yli 5300 työeläkeasioita koskevaa valitusta käsitelleessä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa uudistusta pidetään hyvänä.

– Kyllähän tämä ihan hyvä uudistus on, että varmasti sillä on merkitystä eläkelaitoksissa näitä perusteluja laadittaessa, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Petteri Immonen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa potilasta hoitaneiden lääkärien kannanottomerkinnät näkyvät yleensä vain, kun muutoksenhakija on ne itse eläkelaitoksesta pyytänyt ja liittänyt asiaansa.

Löydökset, sairauden kulku ja hoidot vaikutuksineen

– Nimenomaan näissä lääkärinlausunnoissa olisi mahdollisimman seikkaperäisesti kerrottu lääketieteellisten tutkimusten löydökset ja mielellään, tietysti jos niitä on pitemmältä ajalta, niistä on pääteltävissä sairauskehitys. Ja tietysti hoidoista ja hoitojen vaikutuksista. Kaikki tämä kokonaisuus, mahdollisimman seikkaperäisesti, neuvoo Immonen.

Asiantuntijalääkäri käyttää hoitavan tahon lääkärinlausuntoja omien kannanottojensa laadinnassa. Asiantuntijalääkäreiden kannanottomerkintöjen olennainen sisältö tulisi puolestaan näkyä eläkelaitoksen päätöksen perusteluissa.

Muutoksenhakuasiassa onkin olennaista se, mitä itse päätökseen on kirjattu perusteluiksi.

Joka tapauksessa selkeys on vakuutetun oikeusturvan kannalta tärkeä asia.

Esimerkiksi työeläkeyhtiö Varmassa lausuntojen ja päätösten selkiyttämiseen on ryhdytty jo ennen lainmuutoksen voimaantuloa. Selkeyttä tavoitellaan muun muassa sillä, että virkatyylisen kolmannessa persoonassa puhuttelemisen sijaan päätösteksteissä nyt sinutellaan asiakkaita.

Käytämme päätösten perustelemiseen nyt aiempaa enemmän aikaa, sanoo työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schugk. Kuva: Yle

– Tämä on mielestäni parantanut selkeästi perustelujen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Katsotaan ajan kanssa, miten se näkyy sitten siinä, tuleeko valituksia näistä hylkäävistä päätöksistä vähemmän kuin mitä tähän asti on tullut, toteaa Varman ylilääkäri Jan Schugk.

Velvoittaa nyt myös vakuutuslääkäreiden omaatuntoa

Uutta on myös se, että lainmuutos vaatii asiantuntijalääkäreitä liittämään kannanottoonsa erityisen vahvistuslausekkeen.

Lausekkeen sanamuoto on "käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta". Muun muassa

Varman ylilääkäri Schugk sanoo itse jo käyttäneensä kyseistä lauseketta lausunnoissaan.

Esimerkiksi yleisimmissä, sairauspäivärahan maksamista varten kirjoitettavissa Kelan lääkärintodistus A -lomakkeissa lausekkeen muotoilu on kuitenkin toinen. Niissä muotona on: Edellä olevan vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta.

Mutta miksi vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkäreiltä vaadittavasta lausekkeesta sana "kunnia" sitten puuttuu?

– Kunnia terminä on ehkä hieman vanhanaikainen, enkä ihmettelisi vaikka se jäisi jossakin vaiheessa pois myös lääkärintodistukseen liittyvästä vakuutuksesta. Lausunnon sisällön kannalta on kuitenkin olennaista, että se perustuu käytettävissä olevaan tietoon ja lääkärin asiantuntemukseen, korostaa Schugk.

