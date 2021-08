Laituriin hylätyn mysteeriveneen tapauksessa epäillään törkeää kätkemisrikosta – kahden henkilön osallisuutta selvitetään

Poliisi on aloittanut rikostutkinnan koskien Ruotsista varastettua venettä, joka löytyi heinäkuussa hylättynä Kantasataman laiturista Kotkassa. Vene on yhä Kotkassa, mutta se pyritään palauttamaan omistajalleen mahdollisimman pian.

Kantasataman laituriin hylätty, Ruotsista varastettu huvivene on yhä Kotkassa.

Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut tapauksessa rikostutkinnan ja epäilee asiassa törkeää kätkemisrikosta. Kahden henkilön osallisuutta tapaukseen selvitetään, mutta poliisi ei vielä kerro, miten heidän jäljilleen on päästy. He eivät ole paikallisia.

Vene löydettiin Kotkan Kantasatamasta heinäkuussa. Se oli jätetty paikalle, joka oli varattu seuraavana päivänä saapuvalle museolaiva Kemille. Veneen omistajien ei nähty käyvän veneellä päiviin, ja Kotkan merivartioaseman partion epäiltykset heräsivät.

Lopulta selvisi, että Kotkasta löytynyt vene oli varastettu Ruotsissa. Poliisilla ei vieläkään ole selkeää kuvaa siitä, miten vene on Kotkaan tullut.

Noin 50 000 euron arvoinen vene palautetaan omistajalleen mahdollisimman pian. Lähtökohta on, että omistaja itse huolehtii tarvittavista järjestelyistä.

Tapausta tutkitaan yhdessä Ruotsin poliisin kanssa, mikä jonkin verran hidastaa tutkinnan etenemistä.

Lue lisää: Kotkasta löytynyt mysteerivene ei ehkä olekaan yksittäistapaus – poliisi: "Tämä saattaa olla osa jotain suurempaa"

Poliisi ymmällään – Kotkaan tuli ruotsalainen vene, mutta kukaan ei tiedä miten: "Ei mitään havaintoa, miten se on tänne joutunut"