Sataman terveysneuvoja käräytti rikosepäillyt: "Ei kannata tulla Suomeen rötöstelemään" – Auton takakontista löytyi etsintäkuulutettu mies, huumeita ja aseita

Sataman koronatarkastus johti useiden rikosten paljastumiseen Helsingin Länsisatamassa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. (siirryt toiseen palveluun)

Ylen tietojen mukaan sataman terveysneuvojana työskentelevä nainen käräytti rikoksista epäillyt miehen ja naisen koronatarkastuksen yhteydessä.

– Ei kannata tulla Suomeen rötöstelemään. Me olemme tarkkana siellä, nainen kertoo Ylelle.

Hän oli huomannut tiistain vastaisena yönä Virosta Tallinnan laivalla saapuneen henkilöauton naiskuskin olleen sekavan oloinen.

Sataman koronatestikaistalla tulee täyttää henkilötietolomake viranomaisten yhteydenottoa varten, mutta auton kuljettajan täyttämästä lomakkeesta ei saanut mitään selvää.

– Ilmoitin heti Rajavartiolaitokselle, että hänestä pitää ottaa päihdetesti, turvallisuussyistä nimettömänä pysyttelevä nainen kertoo.

Rajavartijat hälyttivät pian paikalle poliisit. Tapauksen tutkinnanjohtajan rikoskomisario Pekka Seppälän mukaan naiskuskin hallusta löytyi huumeita.

Suurin yllätys paljastui kuitenkin auton peräkontista, jonne oli piiloutunut maahantulokiellossa ollut, etsintäkuulutettu mies. Hänen hallustaan löytyi lisää huumeita. Lisäksi autossa oli useita erilaisia aseita.

Kaikkiaan autossa oli yli 200 erilaista huumausaineeksi luokiteltavaa pilleriä.

Tapaukseen liittyen on kirjattu useita rikosnimikkeitä: laittoman maahantulon järjestäminen, maahantulokiellon rikkominen, ampuma-aserikos, huumerattijuopumus ja huumausainerikos.

Kumpikin kiinni otettu virolainen epäilty on syntynyt 80-luvulla. Epäillyt on kuulusteltu, ja asia on siirretty ulkomaalaispoliisin tutkittavaksi.