"Sometähdet vetävät hupun päälleen" – islamin asiantuntija kertoo, mitä Talibanin ilmoitus naisten oikeuksista voi tarkoittaa oikeasti

Taliban ei välttämättä ryhdy rajoittamaan naisten oikeuksia yhtä räikeästi kuin edellisellä valtakaudellaan, arvioi islamintutkimukseen ja Lähi-itään perehtynyt yliopistonlehtori Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta.

Ääri-islamilaisen Talibanin valtaannousu Afganistanissa on herättänyt pelkoja siitä, mitä tapahtuu naisten oikeuksille maassa. Tiistai-iltana liikkeen edustaja ilmoitti naisten oikeksien toteutuvan islamilaisen oikeuden mukaisesti.

Dahlgrenin mukaan on vielä aikaista sanoa, mitä ilmoitus käytännössä tarkoittaa. Eri maissa tulkitaan islamilaista oikeutta eri tavoin. Talibanin tulkinta on tähän asti ollut tiukempi kuin monissa muissa valtioissa. Siihen kuuluu myös elämäntapoihin liittyviä määräyksiä.

2000-luvun vaihteen Afganistanissa Taliban esimerkiksi kielsi naisilta työnteon. Nyt liikkeen edustajat ovat lupailleet, että naiset saisivat jatkaa työntekoa. Se tuskin tarkoittaa samaa kuin naapurimaissa.

– Näkisin, että nyt tulee ohjeet siitä, mitkä ovat naisille hyväksyttävät ammatit. Sellaisia voivat olla erilaiset naisten parissa työskentelevät ammatit, kuten lääkäri tai sairaanhoitaja, Dahlgren sanoo.

– Naiset eivät kuitenkaan saisi työskennellä ikään kuin miesten nähtävänä. Siitä seuraisi Talibanin ajattelun mukaan yhteiskunnallinen kaaos.

Nyt romahtaneen hallituksen aikana Afganistanissa on ollut naispuolisia tv-kuuluttajia, iskelmätähtiä ja jopa rock-bändejä. Dahlgren ennakoi Talibanin poistavan tämäntyyppiset hahmot julkisesta tilasta.

– Heidät todennäköisesti poistetaan näkyvistä paikoista. Sama nähtiin 2000-luvun alussa. Toimittajat, laulajat ja sometähdet joutuvat vetämään huput päälleen.

"Afganistanissa on naisia ja tyttöjä, jotka ovat olleet pimeässä ennen Talibaniakin"

Dahlgrenin mukaan Taliban pohjautuu uskonnollisten oppiensa lisäksi vanhoilliseen maaseudulla vallitsevaan heimokulttuuriin, jossa naisen rooli on aina ollut toissijainen. Sen elämäntavan mukaan nainen on aina jonkun miespuolisen holhouksen alla.

– Afganistanissa on naisia ja tyttöjä, jotka ovat olleet pimeässä ennen Talibaniakin. Toisaalta siellä on etninen vähemmistö hazarat, joiden naisilla on ollut hieman paremmat mahdollisuudet kuin muilla. Se on yksi vähemmistöistä, joiden aseman heikentymistä nyt pelätään.

Esimerkiksi sunnivaltio Qatar on Dahlgrenin mukaan luopumassa naisia holhoavista laeista, joiden mukaan nainen tarvitsee aviomiehen luvan esimerkiksi ottaessaan työpaikan.

On vielä avoin kysymys, miten Taliban tulkitsee tämäntapaisia naisen oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Ääriliikkeen edellisen valtakauden aikana sen tiukka linja eristi Afganistania muusta maailmasta, mikä vahingoitti maan taloutta.

– On viitteitä siitä, että he ovat vähän oppineet.