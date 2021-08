Maailman ensimmäinen erä fossiilivapaata terästä on valmiina – uusi teknologia vähentää pian Suomen hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia

SSAB on tuottanut fossiilivapaata terästä, joka on pelkistetty vedyllä hiilen ja koksin sijaan. Viiden vuoden päästä hiilivapaa tuotanto on kaupallisessa mittakaavassa. Uuden teknologian myötä myös Suomen päästöt aikanaan vähenevät.

Tältä näyttää hiilivapaa teräasaihio SSAB:n tehtaalla Ruotsissa.