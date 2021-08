Haitin maanjäristyksessä kirjattu yli 1 900 kuolonuhria – loukkaantuneita jo lähes 10 000

Pelastustoimia ovat haitanneet voimakkaat sateet, jotka Grace-myrsky toi mukanaan tiistaina. Sateesta huolimatta juomakelpoisesta vedestä on pulaa.

Haitin viikonloppuisen 7,2 magnitudin maanjäristyksen uhriluku on noussut jo yli 1 900:n, kertovat paikalliset viranomaiset.

Haitin väestönsuojeluviraston mukaan kuolleita on löytynyt 1 941, ja loukkaantuneiden määräksi on arvioitu jo lähes 10 000 ihmistä.

Yli 60 000 kotia on tuhoutunut ja noin 76 000 kotia on kärsinyt vaurioita määnjäristyksen seurauksena, väestönsuojeluvirasto kertoo. Myös julkisia rakennuksia on vaurioitunut tai romahtanut.

Lisäksi jälkijäristykset ovat säikäyttäneet ihmisiä.

YK:n alaisen lastenjärjestö Unicefin mukaan maanjäristys on vaikuttanut yli puolen miljoonan lapsen elämään.

Pelastustoimien lomassa Haiti on joutunut kamppailemaan tulvien ja rankkasateiden kanssa, jotka Grace-myrsky toi mukanaan tiistaina. Myrskyn arvioidaan tuoneen maahan 38 senttimetrin verran sateita, ja ihmisiä varoitettiin tulvien ja mutavyöryjen mahdollisuudesta.

Sateet, mutavyöryt ja tulvavesien mukana leviävät taudit ovat vakava uhka erityisesti tuhansille kodittomiksi jääneille ihmisille sekä ilman ruokaa ja vettä jääneille.

Sateesta huolimatta juomakelpoisesta vedestä on pulaa maanjäristyksen tuhottua veden varastointiin käytettyjä säiliöitä.

Haitin hallitus on julistanut kuukauden pituisen poikkeustilan maanjäristyksen runtelemiin neljään maakuntaan.

Pelastustöitä vaikeuttaa osaltaan Haitin poliittinen kaaos, joka seurasi maan presidentin Jovenel Moïsen salamurhaa kuukausi sitten.

