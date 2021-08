Maahanmuuttovirasto valmistautuu Afganistanista tuleviin pakolaisiin – Pekka Nuutinen: "Mistä sitä tietää, vaikka ensimmäiset tulisivat jo tänään"

Vastaanottopaikkojen määrää pääkaupunkiseudulla on vähennetty tänä vuonna. Kuvassa kesäkuussa suljettu Espoon Nihtisillan vastaanottokeskus kuvattuna huhtikuussa 2020.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutisen mukaan Suomi pystyy hätätapauksessa ottamaan vastaan jopa kymmeniä tuhansia pakolaisia. Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä vapaana toista tuhatta paikkaa.

Maahanmuuttovirasto (Migri) valmistautuu Afganistanista tuleviin pakolaisiin, mutta vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutisen mukaan tilanne tuskin kärjistyy hetkessä.

– Nyt on mielenkiintoista ylipäänsä nähdä, kuinka paljon ja millä aikataululla Afganistanin tilanne heijastuu Suomeen. Varmaan jotenkin, mutta laajuutta on vaikeaa tässä kohtaa nähdä.

Nuutisen mukaan koronatilanteen vuoksi matkustaminen ei ole tällä hetkellä helppoa. Hänen mukaansa suuri määrä pakolaisia suuntaa ensivaiheessa naapurimaihin

– Vuoden 2015 myötä matka Euroopan halki on vaikeutunut. On vaikeaa kuvitella sellaista tilannetta, jossa isot joukot kävelisivät Euroopan läpi.

Nuutisen mukaan afgaanipakolaisten vastaanottaminen Afganistanin naapurimaista vaatinee poliittisen lisäpäätöksen kiintiöstä.

Migrillä on Nuutisen mukaan nyt paremmat edellytykset hoitaa pakolaisten saapuminen kuin edellisessä Euroopan pakolaiskriisissä.

Suomi on luvannut evakuoida Suomen valtiolle työskennelleitä afgaaneja perheineen sekä tarjota heille oleskeluluvan. Heitä on yhteensä 170.

– Tällainen kiireinen operaatio alkaa vastaanottokeskuksissa. Oletettavaa on, että nämä henkilöt eivät kovin pitkään oleile vastaanottokeskuksissa, vaan he siirtyvät oleskelulupien saamisen myötä mahdollisimman nopeasti kuntiin.

Migri haluaa suoda 170 evakuoitavalle mahdollisuuden asettua Suomeen rauhassa, minkä vuoksi virasto ei paljasta tarkkoja sijoituspaikkoja.

– Toivotaan nyt, että sieltä ylipäätään päästään lähtemään.

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan ulkomaalaista, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta.

tarkoitetaan ulkomaalaista, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka jostakin valtiosta. Pakolaisaseman saa Suomessa myös henkilö, joka otetaan Suomeen UNHCR:n esityksestä pakolaiskiintiössä.

on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka jostakin valtiosta. Pakolaisaseman saa Suomessa myös henkilö, joka otetaan Suomeen UNHCR:n esityksestä pakolaiskiintiössä. Yleiskielessä pakolaisella viitataan usein myös kaikkiin niihin, jotka ovat joutuneet pakenemaan kotiseudultaan.

Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka.

Lisäksi puhutaan kiintiöpakolaisista. Pakolaisia, jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, useimmiten oman maansa lähivaltioon, voidaan ottaa uudelleensijoitettaviksi pakolaiskiintiössä. Lähde: Valtioneuvoston verkkosivu

Koronan vuoksi Suomeen on viime aikoina tullut poikkeuksellisen vähän turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Vuoden 2016 keväällä vastaanottokeskuksissa oli yhteensä yli 33 000 petipaikkaa. Tällä hetkellä kapasiteetti on 3 500 petipaikkaa. Heti vapaina näistä on toista tuhatta.

– Tiukassa tilanteessa pystytään vastaanottojärjestelmää laajentamaan ja ottamaan jopa kymmeniä tuhansia vastaan. Hätätilanteessa ihmiset täytyy saada suojaan ja tiettyjen peruspalveluiden piiriin.

Tällä hetkellä Uudenmaan alueen vastaanottokeskukset löytyvät Helsingistä ja Vantaalta. Lisäksi Espoon ryhmäkoti vastaanottaa alaikäisinä ilman huoltajaa saapuneita turvapaikanhakijoita.

Vastaanottokeskuksissa on yhteensä noin 600 petipaikkaa. Vapaina näistä on pari sataa.

Vastaanottojärjestelmä on maanlaajuinen, ja sen kapasiteettia ei lähdetä Nuutisen mukaan lisäämään ennen kuin on näyttöä, että ihmisiä tulee Suomeen paljon.

– Tämä on ihan arvuuttelua, mutta mistä sitä tietää, vaikka ensimmäiset tulisivat jo tänään tai huomenna.

