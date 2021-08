Altian tulos heikkeni hieman huhti–kesäkuussa

Koskenkorva on yksi Altian tuotteista.

Koskenkorva on yksi Altian tuotteista. Kuva: Rami Moilanen/ Yle

Alkoholijuomayhtiö Altian huhti–kesäkuun liiketulos putosi 6,3 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 8,2 miljoonasta eurosta. Yhtiön liikevaihto kasvoi 86,8 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 81,0 miljoonasta eurosta.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä sanoi olevansa tyytyväinen Altian kehitykseen toisella neljänneksellä kannattavuuden heikkenemisestä huolimatta.

– Liikevaihtomme kasvoi markkinoiden vähitellen toipuessa. Koronarajoitusten kohteena olleiden myyntikanavien avautuessa toisella neljänneksellä aktivoimme brändejämme monopoleissa, viennissä, matkustajamyynnissä ja anniskelumyynnissä hyvin tuloksin, Tennilä sanoo osavuosikatsaustiedotteessa.

Tennilän mukaan Altian huhti–kesäkuun kannattavuus heikkeni ohran korkeamman hinnan ja viime vuoden toisella neljänneksellä koronaviruspandemian vuoksi toteutettujen väliaikaisten kustannussäästötoimenpiteiden vuoksi. Altiassa arvioidaan, että koronavirus vaikuttaa kuluvan vuoden jälkipuoliskolla edelleen matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin.

Ohran markkinahintojen odotetaan jatkavan nousuaan uudella satokaudella muun muassa Suomen epäsuotuisien sääolosuhteiden vuoksi.

– Toimintaympäristön elpyminen riippuu pitkälti koronaviruspandemian kehityksestä, rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista, Tennilä arvioi.

Sulautuminen norjalaisyhtiön kanssa tapahtuu syyskuun alussa

Altian ja norjalaisen Arcuksen yhdistyminen uudeksi Anora-yhtiöksi on edennyt viime kuukausina, kun osapuolet ovat saaneet kaikki sulautumiseen tarvittavat viranomaishyväksynnät. Tennilän mukaan yhtiöiden sulautumisen on määrä tapahtua 1. syyskuuta. Uusi Anora on hänen mukaansa johtava bränditalo väkevissä juomissa ja viineissä Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

Altian tunnetuimpia brändejä ovat muun muassa Koskenkorva, Larsen, Jaloviina ja Leijona.

– Yhdistymisen myötä kilpailukykymme paranee ja taloudellinen asemamme vahvistuu, mikä luo erinomaiset edellytykset tulevaisuuden kasvulle erityisesti kilpailuilla kansainvälisillä markkinoilla, Tennilä sanoo.

Altia ja Arcus kertoivat yhdistymisaikeestaan viime vuoden syyskuussa.

Muokattu klo 9.46: Juttu päivitetty kauttaaltaan.