Taliban-johtajat ohjasivat ääriliikettä varjoista 20 vuotta, mutta nyt he astuvat päivänvaloon – esittelemme heistä viisi keskeisintä

Afganistanissa vallan ottaneen Talibanin johto on tähän asti vedellyt naruista pitkälti varjoista – osa on ollut maanpaossa ja joidenkin olinpaikkoja ei tiedetä. Nyt ääri-islamistisen liikkeen johto aikoo toimia avoimesti päivänvalossa, kertoo korkea-arvoinen Talibanin jäsen uutistoimisto Reutersille.

– Hitaasti, asteittain, maailma näkee kaikki johtajamme, salailun varjoa ei tule, nimettömänä pysytellyt Taliban-edustaja kertoi keskiviikkona.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Talibanin johtohahmoja odotetaan Kabuliin lähiaikoina.

Qatarin Dohassa toimivan Talibanin poliittisen osaston johtaja mullah Abdul Ghani Baradar palasi tiistaina Afganistaniin vietettyään vuosia vankilassa ja ulkomailla. Hän saapui Kandahariin, ääriliikkeen henkiseen kotiin.

Talibanin johtajien tulosta julkisuuteen on jo nähty merkkejä. Taliban piti ensimmäisen lehdistötilaisuutensa keskiviikkona tiedottaja Zabihullah Mujahidin johdolla.

BBC:n toimittaja (siirryt toiseen palveluun) Yalda Hakim kuvaili Mujahidin kasvojen näkemistä "shokeeraavaksi" – Hakimin mukaan Mujahid oli ollut yli kymmenen vuotta ääni puhelimen päässä.

Tiedottajan todellisesta henkilöllisyydestä ei tosin ole varmuutta – BBC:n mukaan Mujahidin nimellä on vuosien saatossa epäilty toimineen useampi eri henkilö.

Tiedottaja Zabihullah Mujahid lupasi tiistaina Talibanin kunnioittavan naisten oikeuksia "islamilaisen lain raameissa". Kuva: Stringer / AOP

Esittelemme tässä jutussa muutamia Talibanin keskeisiä johtohahmoja.

Haibatullah Akhundzada

Mawlawi Haibatullah Akhundzada valittiin Talibanin johtajaksi vuonna 2016, kun edellinen johtaja Akhtar Mansour kuoli Yhdysvaltojen lennokki-iskussa.

Akkhundzada johtaa Talibanin johtoneuvostoa Rahbari Shuraa (siirryt toiseen palveluun). Hänellä on ylin päätösvalta niin poliittisissa, sotilaallisissa kuin uskonnollisissakin kysymyksissä.

Haibatullah Akhundzada toimi läheisenä neuvonantajana Talibanin perustajalle tämän hirmuhallinnon aikana. Kuva: AFP

Akhundzadan uskotaan olevan noin 60-vuotias.

Akhundzada on tunnettu erityisesti uskonnollisena vaikuttajana. Akhundzada oli 1980-luvulla mukana islamilaisessa vastarintaliikkeessä Neuvostoliittoa vastaan, ja hänet tunnettiin pikemminkin uskonoppineena kuin taistelijana.

1990-luvulla hän toimi BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Talibanin sharia-tuomioistuinten johtajana. Lisäksi hänen kerrotaan toimineen 15 vuotta opettajana ja saarnaajana moskeijassa Pakistanin Kuchlakissa ennen katoamistaan vuonna 2016.

Hän toimi uskonnollisena neuvonantajana Talibanin perustajalle ja ensimmäiselle johtajalle Mohammad Omarille, muun muassa The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja The Financial Times (siirryt toiseen palveluun) kirjoittavat. Omarin aikainen vuosien 1996–2001 Taliban-hallinto tunnetaan äärimmäisestä sharian tulkinnasta, naisten oikeuksien tiukasta rajoittamisesta sekä julmista rangaistuskeinoista, kuten julkisista teloituksista ja raajojen katkaisemisista.

Abdul Ghani Baradar

Talibanin Dohassa sijaitsevan poliittisen osaston johtaja Abdul Ghani Baradar on yksi Talibanin perustajajäsenistä sekä yksi varajohtajista.

Baradar on ollut mukana rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltojen ja Afgaistanin luhistuneen keskushallinnon kanssa. Hänestä tuli BBC:n mukaan ensimmäinen Yhdysvaltain presidentin kanssa suoraan keskustellut Taliban-johtohahmo, kun hän vuonna 2020 keskusteli puhelimitse Donald Trumpin kanssa.

Baradar pidätettiin Pakistanin Karachissa Yhdysvaltojen ja Pakistanin yhteisoperaatiossa vuonna 2010. Hänet vapautettiin vuonna 2018 Yhdysvaltojen toiveesta, jotta hän voisi osallistua rauhanneuvotteluihin.

Talibanin poliittinen johtaja Abdul Ghani Baradar kuvattuna tiedotustilaisuudessa Moskovassa maaliskuussa 2021. Kuva: Alexander Zemlianichenko / AOP

Mohammad Yaqoob

Noin 30-vuotias mullah Mohammad Yaqoob on Talibanin perustajan Mohammad Omarin poika. Yaqoob johtaa Talibanin sotilaallisia operaatioita ja toimii järjestön varajohtajana.

Yaqoobin kerrotaan olleen vahva ehdokas Talibanin johtajaksi vuonna 2016, mutta hänen puutteinaan pidettiin nuoruutta sekä kokemattomuutta taistelijana.

Sirajuddin Haqqani

Talibanin kolmas varajohtaja Sirajuddin Haqqani on niin kutsutun Haqqani-verkoston johtaja. Haqqani-verkosto valvoo Talibanin taloudellista ja sotilaallista omaisuutta Pakistanin raja-alueella.

Vaikutusvaltaisen verkoston katsotaan olevan vastuussa useista suurista terrori-iskuista alueella. Yhdysvallat määrittelee Haqqani-verkoston terroristiorganisaatioksi.

Haqqani on tunnetun mujahideen-taistelija Jalaluddin Haqqanin poika. Hänen uskotaan olevan noin 45-vuotias.

Abdul Hakim

Noin 60-vuotias mullah Abdul Hakim johtaa rauhanneuvotteluita Dohassa.

Hakim toimi The Financial Timesin mukaan tuomarina Kandaharissa Taliban-hallinnon aikana. Nykyisin hän johtaa Talibanin vaikutusvaltaista uskonoppineiden neuvostoa.

Hakimin uskotaan olevan Talibanin ylimmän johtajan Akhundzadan luotetuin henkilö.

Lisäksi keskeisinä johtohahmoina pidetään esimerkiksi Ibrahim Sadria, joka on vastannut Talibanin sotataktiikoista (siirryt toiseen palveluun) sekä Sher Mohammad Abbas Stanekzaita, joka on osallistunut rauhanneuvotteluihin ja toiminut Talibanin edustajana ulkomailla.

Lue lisää aiheesta:

”Tämä ei ole Saigon” – Kun Kabul kaatui, historian sivuilta nousi kummittelemaan Vietnamin sodan loppunäytös

Afganistanissa protestoidaan Taliban-liikettä vastaan, ihmisiä kuollut protesteissa, Talibanin hallussa USA:n armeijan tunnistuslaitteita

Onko Taliban-liike muuttunut? Johto kuulostaa sovinnolliselta, mutta jyrkkä ääriajattelu on voimissaan rivitaistelijoiden joukossa