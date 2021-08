Tekoäly teki aidolta vaikuttavan simulaation kolme vuotta sitten kuolleesta Anthony Bourdainista, ja nyt viihdemaailma pohtii, oliko se oikein

Viime kuussa julkaistu, Morgan Nevillen ohjaama dokumentti vuonna 2018 menehtyneestä julkkiskokki Anthony Bourdainista on osoittautunut kuumaksi perunaksi. Dokumentista nimittäin löytyy kohtia, joissa Bourdainin oletetaan puhuvan, mutta kyseessä on tekoälyn luoma, arkistomateriaalin pohjautuva simulaatio. Tekoälyohjelmalle syötettiin kaksitoista tuntia Bourdainin puhetta, jotta lopulliseen dokumenttiin saatiin minuutin verran keinotekoista ääntä. Sanat ja ajatukset ovat kylläkin lähtöisin Bourdainilta, mutta puheääni ei ole aito.

Tilanteen tekee erikoiseksi sekin, että teknologinen prosessi olisi jäänyt pimentoon, jos Oscar-palkittu ohjaaja Neville ei itse olisi paljastanut asiaa taannoisessa The New Yorker -lehden haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun) Neville perustelee äänisimulaation käyttöä, koska halusi dokumenttiinsa kolme Bourdainin omasta mielestään oleellista ja tärkeää kommenttia, jotka olivat olemassa vain kirjoitettuna tekstinä.

Morgan Neville itse kutsuu kokeiluaan "modernin tarinankerronnan tekniikaksi". Hänen mukaansa simulaatio oli myös tehty yhteisymmärryksessä Bourdainin lesken Ottavia Busian kanssa. Busia on kuitenkin kiistänyt tämän tiukkaan sävyyn Twitterissä:

– En todellakaan ole se, joka on sanonut, että tämä olisi ollut Tonyn mielestä hieno juttu.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Elokuva- ja viihdemaailmassa Nevillen toimintaa on ihmetelty (siirryt toiseen palveluun) suureen ääneen, ja monen mielestä siinä on sekä eettisiä että moraalisia ongelmia.

– Älä tee tällaista, on olemassa useita parempiakin vaihtoehtoja, muun muassa Entertainment Weekly -julkaisua luotsannut, pitkän linjan viihdejournalisti ja kirjailija Mark Harris kirjoittaa Twitterissä.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Kuolleita on herätetty henkiin aiemminkin

Sinänsä Anthony Bourdain ei ole mikään poikkeus, sillä viihdeteollisuus on "herättänyt kuolleita henkilöitä eloon" aiemminkin. Esimerkiksi Tähtien sota -näyttelijät Carrie Fisher ja Peter Cushing tuotiin uudestaan valkokankaalle tietokoneteknologian avulla – Fisher kolme, Cushing 22 vuotta kuolemansa jälkeen.

Digitaalisesti nuorennettu Carrie Fisher Rogue One -elokuvassa (2016). Kuva: Walt Disney Pictures

Vuonna 1996 kuollut amerikkalainen rap-artisti Tupac Shakur esiintyi hologrammina Coachella-festivaalilla vuonna 2012, ja esimerkiksi Lisa Marie Presley on laulanut duettoja kuolleen isänsä kanssa.

Ero Morgan Nevillen hyödyntämään äänisimulaatioon on kuitenkin ilmeinen: A Film About Anthony Bourdainissa kyse on dokumentista, Tähtien sota -elokuvat taas ovat fiktiota ja Elvis Presleyn ääni on aito eikä tekoälyn luoma. Lisäksi kahden viimeisen esimerkin kohdalla uuden teknologian käytöstä on kerrottu avoimesti jo etukäteen.

Ongelmallista on sekin, ettei kuollut ihminen ole enää paikalla kertomassa mielipidettä simulaatiosta: onko se onnistunut ja olisiko hän yleensä halunnut sitä.

NewStatesman-julkaisu nimittää (siirryt toiseen palveluun)Bourdainin tapausta "eettiseksi miinakentäksi" ja viittaa myös tekoälyn avulla tehtyihin deepfake-videoihin, joissa kenet tahansa voidaan saada sanomaan tai tekemään mitä tahansa. Julkaisun mukaan viihdeteollisuudesta löytyy jo nyt runsaasti esimerkkejä tekoälyn ongelmallisesta käytöstä: tekniikka kehittyy, mutta lainsäädäntö kulkee jälkijunassa.

Lue lisää:

EU:lta ensi kertaa lakiesitys siitä, mihin tekoälyä saa käyttää – roskapostifiltterit ok, massavalvonta kasvojentunnistuksen avulla ei

Kuningatar Elisabet pantiin tanssimaan pöydällä – tv-kanavan esittämä väärennetty video nostatti arvosteluryöpyn Britanniassa

Mäntän kuvataideviikoilla voi antaa itsensä tekoälyn käyttöön – "Ihmisellä on samanlainen suhde tekoälyyn kuin jumalaan"

Tällainen on Suomen ensimmäinen tekoälyn tekemä kuunnelma – kone on luonut myös uusia kieliä: tuleeko taiteilijasta jo tarpeeton?