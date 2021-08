Sotilasprofessori kertoo, miksi Taliban voitti psykologisen sodan Afganistanissa suomalaisille tutuilla keinoilla ja mitä siitä voi seurata

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori evp. Mika Hyytiäinen ei ole yllättynyt Afganistanin tuoreista tapahtumista. Ääriliike Taliban otti maan haltuunsa, ja tilanne on erittäin huolestuttava.

Hyytiäinen oli tiistaina luennoimassa suomalaisella maanpuolustuskurssilla hybridisodasta. Hybridisota tarkoittaa sotaa, jossa tavallisen asevoimien lisäksi käytetään esimerkiksi viestintää hyväksi.

– Nyt me hävisimme sen ensimmäinen hybridisodan, jota olemme olleet suunnittelemassa. Taliban voitti sen samoilla keinoilla, joilla me sitä kävimme.

Hyytiäinen viittaa vuonna 2005 tehtyyn amerikkalaisten johtamaan kokeiluun Afganistanissa. Hyytiäinen oli tekemässä vaikutusperusteisen sodankäynnin mallia, jossa käytetään hyväksi esimerkiksi diplomaatteja, informaatiota ja taloutta.

Nykyään puhutaan kriisinhallinnasta. Suomi ja muut länsimaat yrittivät rakentaa Afganistaniin toimivaa koulua, sairaaloita ja armeijoita, ettei ääriliike saisi sijaa.

– Viesti on ollut pitkään, että yhteiskunta ei vain rakennu. Afganistanin armeijasta on kuultu pitkään, että peruskoulutuksen jälkeen puolet on kadonnut ties minne. Ehkä sinne, missä maksetaan parempaa palkkaa.

Talibanin psykologinen voitto

Virallinen totuus Afganistanista on ollut koko ajan jotain muuta. Länsimaiden usko ei riittänyt. Tästä kertoo Hyytiäisen mukaan se, että Yhdysvallat on jo presidentti Barack Obaman ajoista alkaen yrittänyt poistua maasta. Nyt lähtö viimein toteutui, mikä joudutti tapahtumia.

Sotilasprofessori muistuttaa, että loppuvaiheessa Afganistanissa ei juuri taisteltu.

– Taliban sai psykologisen voiton. Siellä murrettiin armeijan henkinen selkäranka. Suurin osa luovutti taistelematta varusteensa.

Alueelliset heimokomentajat eivät professorin mukaan nyt operoi vaan odottavat. Afganistan rakentuu pienistä kylistä. Suurimpiin kaupunkeihin kuuluvassa Kandaharissa elää saman verran asukkaita kuin Pirkanmaalla.

– Afganistanissa ei ole sotatila, vaan erittäin painostava rauha, jos olen lukenut median tietoja oikein.

Exit vuonna 2011?

Jälkiviisautena voi Hyytiäisen mukaan todeta, että länsimaiden olisi pitänyt tehdä exit-suunnitelma jo vuonna 2011. Silloin löydettiin terroristijärjestö al-Qaidan perustaja Osama bin Laden.

Hänet tunnetaan parhaiten New Yorkin syyskuun 11. päivän 2001 terroritekojen suunnittelijana. Yhdysvaltain erikoisjoukot surmasivat hänet iskussa vuonna 2011.

– Ainakaan aseet eivät olisi siirtyneet Talibanille, Hyytiäinen sanoo.

Yhdysvaltain erikoisjoukot surmasivat Osama bin Ladenin vuonna 2011. Kuva: EPA

Sotilasprofessori uskoo länsimaiden rakentamien Afganistanin rakenteiden nyt luhistuvan.

– Tultiin rakennetuksi 20 vuotta toivoa, ja siitä toivosta voi olla hurjan vaikea luopua. Voihan se aina tuottaa jotain hyvää tulevaisuudessa.

Sisällissota on taas uhka

Moni pelkää maan ajautuvan sisällissotaan kuten vastaavissa tilanteissa aiemmin.

– Siellä on kyllä aika hyvät aseet, jos sisällissota alkaa uudestaan, kuten kävi, kun Neuvostoliitto oli saatu sieltä poistettua.

Neuvostoliitto ja Afganistan kävivät sotaa vuosina 1979–1989. Kommunistihallintoa vastaan taistelleet muslimisissit saivat apua ja järeitä aseita muun muassa Yhdysvalloilta. Maahan virtasi uskonnollisia vierastaistelijoita, mikä loi maata ääriliikkeelle.

Taliban puhuu nyt eri tavalla kuin edellisen kerran maan vallattuaan. Siihen viestiin on kuitenkin Hyytiäisen mukaan vaikea luottaa.

Tavalliset ihmiset ovat Hyytiäisen mukaan enimmäkseen sisällä kodeissa, hakevat vettä ja ruokaa. Hän ei usko rahan toimivan enää.

Afganistanissa vallitsee painostava hiljaisuus, jossa odotetaan, mihin tämä kääntyy.

Eri ikäiset ihmiset ovat kokeneet hyvin erilaisen maailman Afganistanissa. Parikymppinen nuori on voinut jo kokea vapautta ja opiskella yliopistossa. Nyt hänen ajatuksensa ovat voimakkaassa ristiriidassa Talibanin kanssa.

– Ainoa tapa nuorelle selvitä voi olla, että palaa oman heimonsa luo pikkukylään ja opettelee uuden identiteetin.

Hyytiäinen miettii, mitä tapahtuu, jos nuori kohtaa sukulaisen, joka on taistellut Afganistanin sodassa Neuvostoliittoa vastaan.

Kokeneita erikoisjoukkoja maahan

Tilanne on nyt niin kaaoksessa, että suurvallat toimivat Hyytiäisen näkemyksen mukaan mieluiten yksin. Esimerkiksi amerikkalaiset ja saksalaiset ovat hakeneet koneillaan porukkaa pois.

Ensimmäinen tehtävä on katsoa Kabulin lentokentän ympäristöä.

Hyytiäinen uskoo, että esimerkiksi amerikkalaiset ja britit tekevät yhteistyötä. Afganistaniin lähetetyt sotilaat ovat erittäin kokeneita ja heidät saatetaan lähettää vain lyhyeksi aikaa.

– Erikoisjoukkosotilas pääsee sieltä pois tavalla tai toisella.

