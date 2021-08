Korkeakoulut lupaavat nopeaa paluuta lähiopetukseen, kun rokotusluku kasvaa – jo tilojen avautuminen luo Jessika Isomerelle "toivon pilkahdusta"

HYY:n puheenjohtaja Jessika Isomeri on käyttänyt oman korona-aikansa opiskelijoiden edunvalvontatyöhön. Viime vuoden aikana pinnalla ovat olleet opiskelijoiden yksinäisyys ja etäopintojen haastavuus.

HYY:n puheenjohtaja Jessika Isomeri on käyttänyt oman korona-aikansa opiskelijoiden edunvalvontatyöhön. Viime vuoden aikana pinnalla ovat olleet opiskelijoiden yksinäisyys ja etäopintojen haastavuus. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Lähiopetus on lisääntynyt viime vuodesta, mutta moni korkeakoulu järjestää ainakin puolet alkusyksyn opetuksesta etänä. Korkeakoulujen toiveissa on palata kattavaan lähiopetukseen lokakuun jälkeen, kun kaikki halukkaat on rokotettu kahdesti.

Kampuksille palaa tulevina viikkoina enemmän opiskelijoita kuin puoleentoista vuoteen. Lähiopetuksen määrää on kasvatettu, mutta monissa korkeakouluissa ainakin puolet opetuksesta toteutetaan alkusyksyn aikana edelleen etänä.

Esimerkiksi Helsingin Haaga-Helian ja Tampereen ammattikorkeakouluissa lähiopetukseen pääsee noin puolet opiskelijoista. Helsingin yliopistossa lähiopetusta on kolmannes tarjonnasta.

Turun ja Jyväskylän yliopistoissa lähiopetusta on arviolta 30–50 prosenttia, mutta määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Luku voi vaihdella suuresti tiedekunnan ja opiskeltavan aineen mukaan.

Jessika Isomeri opiskelee maantiedettä Helsingin yliopistossa. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Lähiopetus halutaan mahdollistaa etenkin ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet toistaiseksi vain korona-aikana.

– Ilmassa on suurta pettymystä siitä, että lähiopetusta ei ole tulossa kaikille. Vaikka on oikein priorisoida fukseja ja toisen vuoden opiskelijoita, on myös muiden vuosikurssien opiskelijoita, jotka ovat lähiopetuksen tarpeessa, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) puheenjohtaja Jessika Isomeri sanoo.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (Tamko) puheenjohtaja Emmi Lainpelto on samoilla linjoilla. Alkuvaiheen vuosikurssit on hyvä laittaa etusijalle, mutta samalla tilanne on vaikea esimerkiksi kolmannen vuoden opiskelijoille, jotka ovat olleet vain puoli vuotta lähiopetuksessa.

– Epävarmuus on edelleen kaikkien huulilla. Odotamme, että kaikki opiskelijat saisivat varmuuden siitä, milloin he pääsevät lähiopetuksen pariin, Lainpelto sanoo.

Tamkon puheenjohtaja Emmi Lainpelto opiskelee bioanalytiikkaa, joka sisältää paljon laboratoriossa työskentelyä. Se on saatu järjestettyä lähiopetuksena lähes koko pandemian ajan. Kuva: Ilari Savikko

Rokotteet avaavat yliopistot

Ylen haastattelemat korkeakoulujen edustajat kertovat, että lähiopetuksen määrää lisätään sitten, kun rokotekattavuus kasvaa. THL:n tämänhetkisen arvion mukaan kaikki halukkaat ovat saaneet kaksi rokotetta lokakuun loppuun mennessä.

– Siirryimme etäopetukseen yön yli, ja voimme siirtyä takaisin lähiopetukseen lähes yhtä nopeasti, Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko sanoo.

Myös Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Kujala kertoo, että kaikki syksyn tilavaraukset on tehty niin, että opiskelijat voivat siirtyä lähiopetukseen heti, kun kaikki halukkaat ovat saaneet kaksi rokotetta.

Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta toteaa, että vaikkei yliopisto rajaa lähiopetuksen määrää rokotuksien jälkeen, osa opetuksesta saatetaan järjestää etänä vielä loppuvuonna.

– Opetuksen suunnittelu alkaa jo ennen kuin opetus alkaa. Osa opettajista haluaa ehkä jo suunnitella ja varmistaa opetustaan niin, että pitää etänä omat luennot, Niinistö-Sivuranta sanoo.

Koska rokotuskattavuus on ratkaisevassa asemassa lähiopetuksen lisäämiselle, korkeakoulut kannustavat opiskelijoita rokottautumaan. Esimerkiksi Turun ja Jyväskylän yliopistoissa rokotteiden saantia halutaan edistää järjestämällä pop up -rokotuspisteitä kaikilta paikkakunnilta tuleville opiskelijoille.

– Terveysviranomaiset ja yliopisto pyrkivät tarjoamaan opiskelijoille helposti saavutettavia rokotuksia ja kannustamaan opiskelijaryhmiä menemään yhdessä rokotukseen, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen sanoo.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen toivoo, että lähiopetusta pystytään lisäämään jo toisen opiskeluperiodin aikana. Kuva: Petteri Kivimäki

Etäaika jättää jäljet opetukseen

Vaikka etäopetus jatkuu osittain ainakin alkusyksyn, opiskelijoita helpottavat avautuvat kirjastot ja muut tilat, joissa voi opiskella ja kohdata muita. Esimerkiksi Helsingin yliopisto kannustaa opiskelijoita tapaamaan pienissä ryhmissä, vaikka lähiopetusta ei ole vielä kaikille saatavilla.

HYY:n Jessika Isomeri on tyytyväinen siihen, että opiskelua varten tarkoitetut tilat ovat nyt auki.

– Se lisää opiskelijoiden ymmärrystä nykyistä tilannetta kohtaan. Tilojen avautuminen ja rokotuksien eteneminen tuo toivon pilkahdusta, Isomeri sanoo.

Korona-ajan opiskelutavat ovat sopineet joillekin paremmin kuin toisille. Tutkimusten (siirryt toiseen palveluun) mukaan moni on kärsinyt yksinäisyydestä ja etäopintojen kuormasta. Osa on nauttinut etäopintojen joustavuudesta.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen uskoo, että suurin osa opiskelijoista on korona-aikana oppinut tiedostamaan lähiopetuksen ja kasvokkaisten kohtaamisten arvon.

Korkeakouluissa ja opiskelijajärjestöissä kuitenkin uskotaan, että osittaiselle etäopiskelulle on paikkansa myös koronan jälkeisessä maailmassa.

– Etäopetuksen laatua pitää parantaa niin, ettei opetus ole vain puhuvia päitä. Olemme oppineet paljon runsaan vuoden aikana eikä meidän kannata heittää syrjään sellaista, mikä toimii hyvin, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo.

Myös Tamkon puheenjohtaja Emmi Lainpelto uskoo, ettei opetuksessa palata koskaan vanhaan normaaliin.

– Meidän pitäisi ottaa kaikki irti vanhasta lähiopetustavasta ja uudesta etäopetustyylistä ja luoda niistä kaikkein toimivin oppimiskokonaisuus.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola uskoo, että yliopistoissa nähdään jatkossa hybridiopetusta, joka vaatii vielä kehittämistä. Kuva: Pontus Nyqvist/Yle

