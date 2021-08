Tamperelainen musiikkiklubi kokeilee koronapassin käyttöä illan konsertissa – katso suora lähetys alkaen kello 18.45

Koronapassin esittäminen on vapaaehtoista. Passin voi näyttää lipuntarkastuksen yhteydessä tulosteena, valokuvana tai esimerkiksi käyttämällä erilaisia sovelluksia.

Musiikkiklubi G Livelab Tampere aloittaa tänään koronapassikokeilun syyskauden konserteissaan. Koronapassia kysytään lipuntarkastuksen yhteydessä, ja sen esittäminen on vapaaehtoista.

Koronapassikokeilu toteutetaan yhteistyössä musiikkiklubin omistavan Muusikkojen liiton kanssa. Kokeilulla halutaan mahdollistaa kulttuuritapahtumien laajempi avaaminen.

– Tässä on ehkä ollut tällainen pattitilanne meneillään. Haluamme osallistua keskusteluun ja tuoda vaihtoehtoja, miten voidaan parantaa tapahtumaturvallisuutta ja avata yleisötapahtumia turvallisesti, sanoo G Livelab Tampereen toimitusjohtaja Annamaija Saarela.

Annamaija Saarelan mukaan koronapassi on monille asiakkaille ja esiintyjille tuttu matkustelun kautta. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Kansainvälisesti jo tuttu käytäntö

Annamaija Saarela perustelee passikokeilua toiminnan kansainvälisyydellä ja passien tuttuudella muualla Euroopassa.

– Tampereen G Livelabissa on jatkuvasti kansainvälisiä esiintyjiä ja kansainvälistä yleisöä. Koronapassi on myös käytössä tosi monessa maassa meidän lähialueilla ja muualla Euroopassa. Aika monille meidän asiakkaille ja esiintyjille se on jo tuttu matkustelun kautta, Saarela toteaa.

Passin esittämisen vapaaehtoisuus perustuu Suomen lakiin.

– Meillä ei lainsäädäntö mahdollista eikä tule varmasti koskaan mahdollistamaankaan pakollista koronapassia. Rokottaminen on myöskin vapaaehtoista, niin en näe että meidän oikeusvaltiossa olisi mahdollista käännyttää ihmistä ovelta sen takia, ettei ole koronapassia, uskoo Saarela.

Tampereen G Livelab sijaitsee kaupungin keskustassa. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Positiiviset odotukset passiin suhtautumisesta

Saarela odottaa luottavaisin mielin asiakkaiden reaktiota koronapassin käyttämiseen.

– Tuntuma on, että aika isolta osalta suhtautuvat positiivisesti, joskaan meillä ei vielä ole kokemusta. Mutta meillä on hyvin sitoutunut yleisö, joka antaa palautetta ja haluaa saada kulttuurikokemuksia. Se on myös mielenterveysasia, että pääsee kuuntelemaan ja kokemaan kulttuuria, Saarela sanoo.

Saarela toivoo, että myös muut toimijat lähtisivät mukaan kokeiluun.

– Me tarvitsemme alalta lähtevää positiivista viestiä, koska nyt on ollut vähän napit vastakkain viranomaisten ja päätöksentekijöiden kanssa. Se ei vie meidän asiaa millään tavalla eteenpäin.

Hän arvioi, että kulttuurialalla – G Livelab mukaan lukien – on onnistuttu hyvin koronaturvallisuuden ylläpitämisessä.

– Olemme tuottaneet pandemian aikana yli 200 konserttia. Näistä ei ole tietojemme mukaan tullut yhtäkään koronatartuntaa, altistustilanteita on ollut yksi. Koronapassikokeilulla haluamme parantaa asiakkaidemme turvallisuuden tunnetta sekä luoda uusia käytäntöjä, joilla kulttuurialaa voidaan nykyistä laajemmin avata, kommentoi G Livelab Tampereen toimitusjohtaja Annamaija Saarela.

Saarela myös toivoo, että rajoitusten sijaan vastuun ottaisivat tulevaisuudessa enemmän yksilöt ja eri toimijat.

Tapahtuma-alan kenttä on monimuotoinen ja sopeutumiskykyinen. Antti Lötjönen Quintet East esiintymässä 20 katsojalle ja striimiyleisölle 4. helmikuuta 2021 Tampereen G Livelabissa.

G Livelabin vastaava tuottaja Jaani Haapasalo on varma, että koronapassi otetaan artistien suunnasta vastaan hyvillä mielin. Ainakin koronapassikäytännön ensimmäinen konsertoija Anne-Mari Kivimäki ja Lakkautettu kylä ottivat tiedon uudesta käytännöstä vastaan positiivisesti.

– Kun heille kerrottiin, että he saavat olla osa ensimmäistä kokeilua, niin sitä seurasi riemunkiljahtelua. Luulen, että suurin osa artisteista haluaa töihin, ja tehdä omaa työtään turvallisesti.

Kansainvälisyys näkyy myös koronapasseissa

Koronapassin voi näyttää G Livelabin lipuntarkastuksen yhteydessä tulosteena, valokuvana tai esimerkiksi käyttämällä Ranskan valtion kehittämää TousAntiCovid-sovellusta tai Marvinsextro-sovellusta. Myös muut valtiolliset sovellukset, kuten Viron, Hollannin ja Tanskan, hyväksytään.

Käyttäjät löytävät todistuksen saadusta rokotteesta, sairastetusta koronataudista ja voimassa olevista koronatesteistä Omakanta-palvelusta. Omakantaan kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Kokeilu ei kohdistu alaikäisiin lapsiin.

G Livelab teettää koronapassikokeilun aikana asiakaskyselyn, jossa kerätään palautetta koronapassin vaikutuksista asiakkaiden turvallisuuden tunteeseen ja haluun käydä konserteissa.

Kokeilusta tehdään myös opinnäytetyö. Tutkimuksen tulokset toimitetaan edunvalvontajärjestöjen käyttöön tukemaan koronapassin käyttöönottoa laajemmin tapahtumissa.

Koronapassikokeilu on voimassa näillä näkymin syyskauden ajan, jotta siitä ehditään kerätä palautetta ja dataa. Haapasalo ei jaksa uskoa, että koronapassin kysyminen pahoittaisi kävijöiden mieltä, koska kyse on vapaaehtoisuudesta.