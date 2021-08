Voisiko parempi palkka ratkaista työvoimapulan? – kuopiolainen hotelliyrittäjä: "Ammattilaiselle pitää maksaa kunnolla"

Suomen talous on elpynyt koronakuopasta ja työtä on taas enemmän tarjolla – joillakin aloilla jopa pulaksi asti.

Yli puoleen avoimista työpaikoista oli huhti–kesäkuussa vaikeaa löytää työntekijöitä, arvioivat työnantajat arvioivat Tilastokeskuksen kyselyssä (siirryt toiseen palveluun), joka julkaistiin hiljattain. Vaikeuksia oli etenkin ravintola- ja matkailualalla, rakennusalalla ja tietenkin sosiaali- ja terveysalalla.

Työvoimapulan vuoksi pikaruokaketjut Subway ja Hesburger ovat jopa joutuneet sulkemaan ravintoloidensa ovia, kertoi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla. Alalla jo ennen koronakriisiä orastanut työvoimapula on pahentunut, kun osa ammattilaisista nosti kytkintä rajoitusten ja sulkujen epävarmuudessa.

Sote-alalla jäi viime vuonna puolestaan 32 000 työpaikkaa syntymättä, koska tekijöitä ei löytynyt, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore raportti (siirryt toiseen palveluun).

Voisiko ratkaisu työvoimapulaan olla yksinkertaisesti paremmalla palkalla houkuttelu?

Hotelliyrittäjä uskoo, että ravintola-alan palkkoja on nostettava

Rekrytoinnin haasteiden kanssa on tuskaillut myös kuopiolaisen hotelli IsoValkeisen yrittäjä Mika Moisander.

Työntekijöitä hakiessaan Moisander on tarjoutunut maksamaan alan työehtosopimuksen taulukkopalkkoja parempaa liksaa. Hiljattain löytyikin keittiömestari ja hotellivirkailija, mutta ravintolaesimiehen paikka on Moisanderin mukaan ollut auki hyvän tovin eikä siihen ole tullut juuri kyselyitä.

Koronatilanteesta riippuen syksyllä tarvittaisiin mahdollisesti vielä muutama työntekijä, mutta työvoiman saatavuus huolettaa.

Hän näkee, että pulan jatkuessa edessä voi olla koko alalla palkkojen nostaminen, jotta alan houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta saadaan lisätyksi.

– Eiväthän nuoret ole hölmöjä. He vertaavat palkkoja, ja aika nopeasti löytyy taulukoista, että ravintola-ala on aika kehnosti palkattu.

– Palvelualalla me olemme riippuvaisia niistä asiakaskokemuksista, joita alan ammattilaiset tuottavat. Isompaa vahinkoa syntyy, jos henkilöstö ei ole osaavaa tai halukasta töihin. Kyllä ammattilaiselle pitää maksaa työstä kunnolla.

Jenni Kokander aloitti hiljattain hotelli IsoValkeisessa keittiömestarina. Työpaikkana ei ole mikään pieni hotelli, sillä IsoValkeisessa on satakunta huonetta ja kokous- sekä ravintolatilat vetävät tuhat asiakasta. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Myöhemmin nähdään, kuinka kipeä pula lopulta on

Moisander arvioi, että pääkaupunkiseudulla työntekijöitä on jo pidempään houkuteltu joissakin yrityksissä paremmalla palkalla. Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimiston ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin tiedossa on joitakin tällaisia tapauksia.

Tilastoissa ei toistaiseksi näy, että alan sisäänottopalkat olisivat lähteneet nousuun, kertoo PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto. Työvoimapulan vallitessa palkkojen voi kuitenkin odottaa nousevan hänen mukaansa normaalia nopeammin.

– Lähitulevaisuudessa tilastot varmaan kertovat, kuinka kipeä pula lopulta on, Veirto lisää.

Asia on pian neuvottelupöydillä, sillä PAMin ja työnantajajärjestö MaRan on määrä sopia syyskuussa alan palkankorotuksista. Jos sopua ei synny, alan työehtosopimus menee katkolle lokakuun lopussa.

Niin ikään akuutista työvoimapulasta kärsivällä rakennusalalla ei myöskään ole näkynyt korkeampia palkkatarjouksia, kertoo alan työntekijäjärjestö Rakennusliitto. Alan työehtosopimukset päättyvät alkuvuodesta.

Rakennusliitto myös huomauttaa, että tälläkin hetkellä moni alan avoimista työpaikoista ei suinkaan ole kokoaikatyötä, vaan lyhyitä määräaikaisia puitesopimuksia, joiden allekirjoittaminen ei automaattisesti takaa vielä työtunteja vaan päätymistä esimerkiksi vuokratyöläisten reserviin.

Vuokratyö ja alihankinnat ovatkin alalla lisääntyneet viimeisen vuosikymmenen aikana talouden suhdannevaihteluiden seurauksena, kertoo alan työnantajajärjestö Rakennusteollisuus. Suhdanteiden mukana nousee ja laskee myös alan työvoiman tarve, eli nykyinen työvoimapula ei ole ainutkertainen ilmiö.

PAMin tutkimusjohtaja Antti Veirton mukaan syy kohtaanto-ongelmaan ei löydy ansiosidonnaisesta. - Jokainen voi miettiä päässään, kuinka pieneksi ansiosidonnaisen määrä jää, kun sen perusteena on jo valmiiksi pieni palkka. Kuva: Eeva Anudi

Palkkakilpailua it-alan osaajista, mutta ei duunareista

Perinteisissä duunariammateissa ei samanlaista palkkatarjousten kilpailua tai houkuttelevia etuisuuksia nähdä kuin it-alan koodaripulassa.

– Kun puhutaan normaaleista töistä ravintoloissa, rakennuksilla tai hotelleissa, niin ei siellä pystytä ikinä menemään samanlaiseen rekrytointi- ja palkitsemiskulttuuriin kuin niin sanotuista huippuosaajista puhuttaessa, toteaa Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Kuismasen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset kyllä pyrkivät joustamaan potentiaalisen työntekijän tarpeissa niin paljon kuin mahdollista.

– Mutta se on aika hankalaa näissä työehtosopimusjärjestelmien puitteissa. Nykyjärjestelmässä ei ole työnantajilla kovin paljoa vapausasteita tai mahdollisuuksia hyödyntää kaikkia houkutus- ja rekrytointikeinoja, Kuismanen näkee.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan yksi ratkaisu kohtaanto-ongelmaan olisi oppisopimusjärjestelmän uudistaminen vastaamaan paremmin yritysten ja nuorten tarpeita. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Uusien työntekijöiden houkuttelu paremmalla liksalla olisi Kuismasen mukaan monille yrityksille hankalaa. Kirstun pohja tulisi vastaan, kun samalla heräisi kysymys työpaikalla jo olevien työntekijöiden palkoista.

Ravintola-alan työnantajajärjestö MaRa ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) eivät myöskään näe palkkojen nostoa ratkaisuna työvoimapulaan.

– Ongelmana yritysten kannalta on se, että kassat ovat tyhjiä, velkaa on paljon, samoin kuin pandemian ajalta maksamatta jääneitä laskuja, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

EK:n työelämä-vastuualueen johtaja Ilkka Oksalan mukaan palkkatarjousten nosto ei voi olla yleisratkaisu, sillä se johtaa tuotantokustannusten nousuun ja heikentää siten Suomessa valmistettujen tuotteiden tai palveluiden hintakilpailukykyä.

Työnantajajärjestöt hakisivat ratkaisua ennemmin työttömyysetuuksia tarkastelemalla, uudistamalla ja lisäämällä koulutusta sekä työperäisellä maahanmuutolla. Rakennusteollisuus painottaa ammatillisen koulutuksen uudistamista vastaamaan yritysten tarpeita.

Muun muassa MaRa, rakennusalan järjestöt ja Yrittäjien Mika Kuismanen haluaisivat myös lisää kohtuuhintaista asumista kasvukeskuksiin, joissa työtä on eniten tarjolla etenkin rakennusalalle. Esimerkiksi kirvesmiestä ei välttämättä houkuta myydä omakotitaloa muuttotappioalueella ja muuttaa työn perässä kalliimpaan kämppään pääkaupunkiseudulla.

Sote- ja kunta-alan kroonista pulaa palkkakilpailu ei korjaisi, sillä nykyiset koulutusmäärät eivät vastaa hoitajien, lääkäreiden ja muiden ammattilaisten kasvavaa tarvetta, toteaa Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho. Ruskoahon ensisijainen ratkaisu olisikin kuroa kasvavaa tarvetta kiinni koulutusmääriä lisäämällä.

Rakennusliiton mukaan alan houkuttavuus paranisi, jos kaikille maksettaisiin työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Liiton mukaan alan mainetta ovat lianneet tapaukset ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Palkka ei ole ainoa ratkaiseva asia

Uudenmaan TE-keskuksen johtava asiantuntija Jaana Kanerva kertoo, että palkan suuruus ja rahalliset etuudet eivät ole enää se isoin ja määräävin tekijä, jolla työntekijä valitsee työnantajan. Merkitystä on esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella ja oppimaan kannustavalla ilmapiirillä.

Samaa sanoo PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto. Veirton mielestä esimerkiksi sosiaaliturvan syyttelyn sijaan ratkaisu työvoimapulaan olisi se, että tarjolla olisi mielekästä ja laadukasta työtä, jossa työtunteja on riittävästi tarjolla.

– Sellainen, jossa on työyhteisö, työhyvinvointi on hoidossa, esimiestyö on laadukasta, palkka riittävää ja tuntimäärä on sellainen, joka vastaa työntekijän tarvetta.

