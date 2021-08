Kysyntä pulppuaa Lapin kansainvälisessä matkailussa ja talvesta odotetaan hyvää – matkailupomo: "Tässä on entisaikojen matkailukaupan tuntua"

Lapin matkailu on nousemassa koronakuopasta hyvää vauhtia. Nyt kyse ei ole vain odotuksista, sillä myös myynti on kasvanut. Video: Jarmo Honkanen / Yle

Lapin matkailu on nousemassa koronakuopasta hyvää vauhtia. Nyt kyse ei ole vain odotuksista, sillä myös myynti on kasvanut. Video: Jarmo Honkanen / Yle

Lapin matkailun elpyminen on alkanut. Joulupukin juttusilla Rovaniemen napapiirillä piipahtaa jo viitisensataa eurooppalaista päivässä, ja suurta käännettä odotetaan talvikauden alkuun.

Kansainväliseen turismiin nojaava Lapin matkailu syöksyi koronan myötä pitkään ja syvään kuiluun. Nyt parempien aikojen valo on alkanut kajastaa, ja lähestyvältä talvikaudelta odotetaan paljon.

Kysyntä pulppuaa voimakkaana, kertoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

– Tässä on entisaikojen matkailukaupan tuntua. Olemme menossa samassa tahdissa kuin aikaisempina syksyinä, kun talvikautta tehtiin menestyksellä.

Osa tulevan talven matkalaisista on niitä, jotka olisivat koronattomassa maailmassa matkustaneet Lappiin jo aiemmin.

– Mutta uuttakin kysyntää on hämmentävän paljon, sanoo Kärkkäinen.

Sama toiveikas näkymä tunnistetaan laajemminkin.

– Matkanjärjestäjien tuotantokiintiöt ovat samalla tasolla kuin ennätysvuonna 2019, ja he ovat saaneet myös myytyä hyvin kiintiöitänsä. Jopa poikkeuksellisen hyvin, toteaa Suomen suurimman yksityisen hotelliketjun Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

Näyttää varsin hyvältä tällä hetkellä, etenkin brittimarkkinalla, sanoo Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta. Kuva: Bikka Puoskari / Yle

Vuorentaustan mukaan monella on nyt kaikki pelissä.

– Oikeastaan se on vähän niin kuin pelastuslautta, joka tuossa vieressä ajelehtii. Kyllä meidän pitää siihen kyytiin päästä. Toista samanlaista talvea, mikä viime talvena oli, elinkeino ei yksinkertaisesti kestä, Vuorentausta toteaa.

Briteillä patoutuneita matkailuhaluja

Lappiin matkustanee tulevana talvena nimenomaan eurooppalaisia: muun muassa brittejä, ranskalaisia, espanjalaisia ja belgialaisia. Joulusesongin aikana brittimatkailijoita odotetaan revontulten alle paikoin jopa samoissa määrin kuin ennen koronaa.

– Matkailuhaluja briteillä todellakin on, sellaista patoutunutta mielihalua päästä matkustamaan aika pitkän tauon jälkeen, kertoo Heli Suominen, joka työskentelee Suomen Lontoon suurlähetystössä lehdistövirkamiehenä.

Toisin kuin Suomessa, Britanniassa kesä on ollut totutun sateinen. Se on osaltaan lisännyt matkustusintoa.

Suomisen mukaan moni matkalle haikaileva britti epäröi kuitenkin vielä reissuun lähtöä rajoitusten, byrokratian ja vaihtelevien testikäytäntöjen vuoksi.

– Kukaan ei tietenkään halua jäädä yllättäen jumiin lomakohteeseen tai joutua kotona karanteeniin. Lomamatkoilta halutaan rentoutumista ja iloa, ei stressiä ja huolta.

Brittien huoli ei ole tuulesta temmattu, sillä karvaita yllätyksiä on ilmaantunut.

– Alkukesästä kävi esimerkiksi niin, että Portugaliin kohdistuneita rajoituksia yhtäkkiä muutettiin. Ihmisiä odottikin yllättäen karanteeni kotiin palatessa, Suominen kertoo.

Toisin kuin Suomessa, Britanniassa kesä oli totutun sateinen. Tämä on osaltaan lisännyt brittien matkustushalukkuutta, kertoo Suomen Lontoon suurlähetystössä työskentelevä Heli Suominen. Kuva: Ossi Piispanen / Ulkoministeriö

Meri-Lapissa ei huokaista helpotuksesta

Aasian suhteen ei suuria toiveita vielä elätellä. Tämä vaikuttaa koko Lapin matkailuun, mutta erityisen kovat vaikutukset ovat niillä alueilla, joilla matkailijoiden painopiste on ollut aasialaisissa.

Tästä syystä esimerkiksi Meri-Lapin matkailuyrittäjille alkava talvi ei näytä tuovan suurta helpotusta.

– Ei kovin lohdulliselta näytä tällä hetkellä. Alueellahan on perinteisesti ollut aika paljon asiakkaita Aasiasta. Tilanne on kyllä hyvin, hyvin haasteellinen, kertoo Visit Meri-Lapin myyntijohtaja Teija Mikkola.

Esimerkiksi kiinalaisten on arvioitu palaavan Lappiin aikaisintaan ensi kesänä, kenties vasta myöhemmin.

Erot alueiden ja erilaisten toimijoiden välillä ovat muutenkin suuria. Kemijärven hiihtokeskus Suomutunturi odottaa talvelta kyllä paljon – mutta odotukset kohdistuvat kotimaisiin asiakkaisiin.

– Se on se tärkein kohderyhmä. Ulkomaisten matkailijoiden saapumiseen me emme mittavissa määrin oikein usko, kertoo Suomun hiihtokeskuksen toimitusjohtaja ja omistaja Kari Tirkkonen.

Ei lentoyhteyksiä, ei asiakkaita

Kenties merkittävin näkymiin ja alan sisäisiin eroihin vaikuttava yksittäinen tekijä on kysymys siitä, milloin reittilentoyhteydet alkavat normalisoitua – vai alkavatko.

Ari Vuorentausta ei usko, että lentoyhteyksien elpymiseen riittää yksi sesonki. Kuitenkin juuri lentoyhteydet ovat Lapin matkailun kokonaisuudelle kohtalonkysymys.

– Jos löytyisi lentoyhteyksiä, asiakkaita olisi enemmänkin tulossa. Osa matkanjärjestäjistäkin kokee haastavaksi saada vahvistettua lentoja asiakkaille, kertoo Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.

Perinteisesti vain kolmasosa Lapin kansainvälisistä matkailijoista on saapunut matkanjärjestäjän kautta. Valtaosa on siis reissannut reittilennoin. Tämän vuoksi on selvää, että tulevana talvena ei suoraan ylletä matkailun aiemmalle tasolle, vaikka positiiviset ennusteet toteutuisivat.

Akuutti huoli matkailussa kohdistuu kuitenkin nyt siihen, löytyykö vielä pitkän tauon jälkeenkin osaavaa ja jaksavaa työvoimaa.

– Meillä on pula työntekijöistä, ja rekrytointi vaatii tiettyjä voimavaroja. Toivotaan, että yrittäjät vielä jaksavat jatkaa, Sanna Kärkkäinen sanoo.

Hänen mukaansa työvoimapula onkin suurin haaste juuri nyt.

– Ketkä tuon tulevan talvikauden oikeasti tekevät? Ketkä ovat ne asiakaspalvelijat, jotka pystyvät antamaan todella upean asiakaspalvelun, joka saa asiakkaat myös palaamaan Lappiin?

