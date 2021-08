Korona näkyy potilasvahinkoilmoituksissa – tämän vuoden puolella ilmoituksia on tehty muun muassa rokotustoimenpiteisiin liittyen

Koronanäytteenotto on eräs terveydenhuollon toimenpiteistä, joista potilasvahinkokeskukseen on tehty ilmoituksia. Toistaiseksi Potilasvahinkokeskukseen tehdystä noin 170 ilmoituksesta on tehty tänä ja viime vuonna yhteensä 10 korvauspäätöstä. Kuvituskuva.

Koronanäytteenotto on eräs terveydenhuollon toimenpiteistä, joista potilasvahinkokeskukseen on tehty ilmoituksia. Toistaiseksi Potilasvahinkokeskukseen tehdystä noin 170 ilmoituksesta on tehty tänä ja viime vuonna yhteensä 10 korvauspäätöstä. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Toistaiseksi koronaan liittyviä ilmoituksia on tehty Potilasvahinkokeskuksen mukaan suhteellisen vähän. Koronaan liittyviä potilasvahinkoilmoituksia on tänä ja viime vuonna vuonna tehty alle sata. Vain osa ilmoituksista johtaa korvauksiin.

Potilasvahinkoilmoitusten määrä on pysynyt tavanomaista alhaisempaan tänä vuonna.

Yhtenä syynä tähän ovat kiireettömän hoidon rajoitukset vuonna 2020 ja vuonna 2021. Kaikkiaan vahinkoilmoituksia tehdään vuosittain 8 500–9 000. Esimerkiksi vuonna 2020 Ilmoituksia tehtiin hoitoon liittyvistä vahingoista 13 prosenttia vähemmän kuin ennen koronaa.

– Kiireettömän hoidon rajoitukset ovat voineet vähentää vahinkoilmoitusten tekoa. Ihmiset myös varmaan vieläkin menevät vähän varovaisemmin hoitoon, pohtii Potilasvahinkokeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen syitä ilmoitusten vähenemiseen.

Jos ilmoitukset ovat muiden perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon toimenpiteiden osalta vähentyneet, on vahinkoilmoituksia tullut parin edellisen vuoden ajan lisää koronaan liittyen. Ilmoitusten kokonaismäärästä ne ovat edelleen vain pieni osa, noin prosentin luokkaa.

Koronaan liittyviä potilasvahinkoilmoituksia tehtiin viime vuonna 79 ja tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä 87.

– Vuonna 2020 on korvattu yhdeksän tapausta ja vuonna 2021 yksi tapaus. Kummaltakin vuodelta on aika paljon tapauksia vielä käsittelemättä, kertoo Muukkonen.

Valitusilmoitusten käsittely voi kestää pitkään. Esimerkiksi pysyvää haittaa voidaan toisinaan arvioida vasta vuoden kuluttua toimenpiteestä.

Ilmoituksia koronan takia on tehty eri syistä

Ilmoitusten tekemisessä on kolmen vuoden määräaika siitä, kun potilas on saanut tiedon vahingosta. Arviolta neljännes ilmoituksista johtaa korvaukseen. Potilasvahinkoilmoitukset liittyvät yleensä terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaan.

Koronaan liittyviä vahinkoilmoituksia on tehty erilaisiin sairauksiin ja hoitoihin liittyen. Vuoden 2021 puolella on tullut myös rokottamiseen liittyviä ilmoituksia.

– Jos vahinko on tapahtunut tilanteessa, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö olisi huolellisemmin tai toisin toimimalla voinut välttää vahingon, niin silloin ollaan tyypillisesti potilasvahinkojen kanssa tekemisissä. Rokotustilanteessa se voisi tarkoittaa sitä, että rokote pistetään jotenkin väärin tai puutteellisesti ja siitä aiheutuisi esimerkiksi hermovaurio. Tämä voisi olla korvattava vahinko, Muukkonen kuvailee.

Potilaat ovat tehneet ilmoituksia myös muun muassa tilanteista ja toimenpiteistä, joissa potilas on saanut koronatartunnan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tai potilaan hoito on viivästynyt tai hän on joutunut hakeutumaan yksityiseen hoitopaikkaan julkisen sijaan.

Lisäksi ilmoituksia on tehty muun muassa kivuliaasta koronatestauksesta tai näytteenottotikun katkeamisesta nenään.

Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi rokotuksen yhteydessä poikkeavasta pistotekniikasta syntynyt hermovaurio tai juuri koronatestissä nenään katkennut näytetikku.

– Niitä on meillä korvattu sairaanhoitovälineen vikana. Siinä terveydenhuollon ammattihenkilö on toiminut asianmukaisesti, mutta välineenä on voinut olla viallinen kappale, sanoo Muukkonen.

Korvaussumma vaihtelee tapauksen mukaan

Korvaukset vaihtelevat paljon: muutamasta sadasta eurosta tuhansiin euroihin.

– Tällaisesta tikunkatkeamisesta ei kuitenkaan mitään valtavia korvauksia tule, vaan ollaan sadoissa euroissa, Muukkonen selventää.

Korvaukset maksetaan aiheutuneen vahingon mukaan. Tilanteessa arvioidaan esimerkiksi kuinka kivuliasta potilasvahingon korjaaminen on ollut ja joudutaanko toimenpiteitä uusimaan.

– Tällaisissa tilanteissa maksetaan kivun ja säryn korvausta. Samoin voidaan maksaa pysyvän haitan korvausta, jos vahingosta aiheutuu pysyvää haittaa. Lisäksi voidaan korvata erilaisia ylimääräisiä sairaanhoidon kustannuksia ja mahdollisisia ansionmenetyksiä, jos potilasvahingosta sellaisia aiheutuu.

Kolme neljästä potilasvahinkoilmoituksesta hylätään. Näin on käynyt myös koronaan liittyvissä ilmoituksissa.

Muukkonen muistuttaa, että lääkeaineeseen tai rokotteeseen liittyvät oireet eivät ole potilasvahinkoja. Ne lasketaan lääkevahingoiksi ja niiden korvaamiseen on oma ilmoituspolkunsa. Näitä oireita ovat esimerkiksi kuume, päänsärky ja rokotetun raajan kivuliaisuus.

– Ihmisille tämä erottelu ei ole kovin helppoa ja tietenkin neuvomme heitä tekemään ilmoituksen oikeaan paikkaan.

