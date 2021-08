Herätys: Rikostutkintaruuhka saa poliisin luovuttamaan, ilmastotavoitteissa 7 ongelmaa, Afganistan-erikoislähetys Radio Suomessa kello 11

Rikostutkinnan ruuhkat ovat paisuneet niin suuriksi, että moni luovuttaa

Rikostutkinnan ruuhkat ovat pahentuneet entisestään ympäri maata. Poliisin tilastojen mukaan rikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet vuoden ensimmäisen puoliskon aikana keskimäärin 17 vuorokaudella. Pahin tilanne on Kaakkois-Suomessa.

Sitra: Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa seitsemän ratkaistavaa ongelmaa

Selvityksen mukaan suometsiä koskeviin tukiin kaivataan remonttia. Tässä kuvassa on Kajaanissa viime vuonna ojitettua suota. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Sitran selvityksen mukaan nyt kaivataan pitkän aikavälin suunnitelmia, joissa huomioidaan entistä enemmän hiilineutraaliuden jälkeistä hiilinegatiivisuuden aikaa. Esteitä edessä on yhä raivattavaksi, esimerkiksi puutteelliset tai väärin ohjaavat kannustimet.

Korkeakoulut lupaavat nopeaa paluuta lähiopetukseen

HYY:n puheenjohtaja Jessika Isomeri on käyttänyt oman korona-aikansa opiskelijoiden edunvalvontatyöhön. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Lähiopetus on lisääntynyt viime vuodesta, mutta moni korkeakoulu järjestää ainakin puolet alkusyksyn opetuksesta etänä. Korkeakoulujen toiveissa on palata kattavaan lähiopetukseen lokakuun jälkeen, kun kaikki halukkaat on rokotettu kahdesti.

Afganistanissa epävakaus ja evakuoinnit jatkuvat

Turkki evakuoi yli 200 kansalaistaan Kabulista eilen A400M-sotilaskuljetuslentokoneella. Kuva: Aykut Karadag / AOP

Länsimaiden järjestämät evakuoinnit Kabulin lentoasemalla näyttävät jatkuvan tänäänkin kaoottisina. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan lentoasemaa turvaavat amerikkalaisjoukot pysyvät Afganistanissa vielä niin kauan, että kaikki amerikkalaiset on evakuoitu. Seuraamme Afganistanin kehittyvää tilannetta tässä päivittyvässä jutussa.

Afganistan-erikoislähetys Radio Suomen Päivässä kello 11–12

Taliban-taistelijat partioivat markkinoilla Kote Sangin alueella Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa 17. elokuuta. Kuva: Hoshang Hashimi / AFP

Miksi Taliban nousi nyt valtaan ja mitä seuraavaksi tapahtuu? Millaisia maailmanlaajuisia vaikutuksia vallanvaihdolla on? Radio Suomen Päivän kello 11 alkavassa erikoislähetyksessä kysymyksiin on vastaamassa vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista.

Sateista ja tuulista tänäänkin

Kuva: Yle

Suomeen tiistaina saapunut voimakas matalapaine vaikuttaa Suomen säähän vielä usean päivän ajan. Torstaina päivällä epävakaisinta on maan itä- ja pohjoisosassa, mutta myös lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Idässä päivä on myös tuulinen, mutta muualla tuulet ovat keskiviikkoa heikompia.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.