Talibanit syyttävät Facebookia sananvapauden rajoittamisesta – some-yhtiöt "epätodellisessa asemassa"

Sosiaalisen median yhtiöt joutuvat pohtimaan Talibania koskevia linjauksiaan uusiksi, kun liike on nousemassa valtaan Afganistanissa. Tällä hetkellä yhtiöt odottavat päätöksiä kansainväliseltä yhteisöltä.

Afganistanissa valtaan noussut Taliban järjesti tiistaina ensimmäisen tiedotustilaisuuden maan pääkaupungissa Kabulissa. Tilaisuudessa ääri-islamistisen liikkeen tiedottaja Zabihullah Mujahid vastaili toimittajien kysymyksiin niin kansainvälisistä suhteista kuin naisten oikeuksista Taliban-hallinnon alla.

Kun Mujahidilta kysyttiin Talibanin suhtautumisesta sananvapauteen, hän kehotti esittämään kysymyksen Facebookille. Amerikkalainen some-yhtiö on sulkenut Taliban-liikkeen ulos alustoiltaan, mikä Mujahidin mukaan rajoittaa islamistien omaa sananvapautta.

Mujahidin kommentti toi mieleen Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin valituksen sensuurista ja sananvapauden rajoittamisesta. Some-yhtiöt antoivat Trumpille porttikiellon sen jälkeen, kun hänen nähtiin yllyttäneen kannattajiaan Yhdysvaltain kongressitalon väkivaltaiseen valtaamiseen tammikuussa.

Taliban-liikkeen tiedotustilaisuuden jälkeen Trumpin poika Donald Trump Jr twiittasi, ettei Mujahid ole väärässä.

Jos Trump oli some-yhtiöille vaikea pulma ratkaistavaksi, niin Talibanista voi muodostua yhtä vaikea haaste.

Twitter sallii Taliban-liikkeen edustajat alustallaan

Trumpin kohdalla some-yhtiöt päätyivät lopulta samaan lopputulokseen. Taliban-liikkeen kohdalla yhtiöiden linjaukset sen sijaan vaihtelevat huomattavasti.

Facebook katsoo, että kyseessä on terroristijärjestö ja terroristijärjestöjen sisällöt ovat kiellettyjä yhtiön alustoilla. Tällä perusteella Facebook kertoi tiistaina talouslehti Financial Timesille (siirryt toiseen palveluun) sulkeneensa useita talibanien Whatsapp-keskusteluryhmiä.

Samalla linjalla on videopalvelu Youtube (siirryt toiseen palveluun), joka on jo pidemmän ajan poistanut käyttäjätilejä, joiden se uskoo kuuluvan Taliban-järjestölle. Myös TikTok on kieltänyt Taliban-liikettä ylistävät videot palvelussaan.

Sekä Facebook että Youtube perustelevat linjaustaan sillä, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat määritelleet Taliban-liikkeen terroristijärjestöksi. Näin ei kuitenkaan ole. Yhdysvaltain ulkoministeriö ei ole lisännyt Talibania terroristijärjestö-listalleen (siirryt toiseen palveluun).

Youtube tarkensi perusteluitaan uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun) todeten, että kielto perustuu Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotelistaan, jolla Taliban-liike on.

Somejäteistä Twitter on ottanut toisenlaisen linjan. Yhtiö on kieltänyt “vaaralliset organisaatiot”, mutta Taliban-liikkeen edustajat twiittailevat päivittäin sadoilletuhansille seuraajilleen. Esimerkiksi tiedottaja Mujahidilla on yli 320 000 seuraajaa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), ja määrä kasvaa koko ajan.

Niin kauan kun yksittäiset twiitit eivät riko Twitterin sääntöjä, Taliban saa jakaa viestejään alustalla. Twitterin tiedottaja Katie Rosborough tyytyi toteamaan Washington Postille (siirryt toiseen palveluun), että “tilanne Afganistanissa kehittyy nopeasti”.

Yhtiöt odottavat päätöksiä kansainväliseltä yhteisöltä

Taliban-liikkeen toiminnan kieltäminen tai salliminen alustoilla on tähän asti tapahtunut suhteellisen yksinkertaisesti yhtiöiden sisäisiä sääntöjä seuraten. Prosessi kuitenkin monimutkaistuu tilanteessa, jossa Taliban nousee hallitsemaan Afganistania.

Voiko Facebook yhä sulkea Talibanin edustajat pois alustoiltaan, jos he ovat itsenäisen valtion edustajia?

– Facebook ei tee päätöksiä tunnustetuista hallinnoista missään tietyssä maassa. Sen sijaan yhtiö kunnioittaa kansainvälisen yhteisön auktoriteettiä tehdä nämä ratkaisut, Facebookin tiedottaja Andy Stone totesi yhtiön tiedotteessa.

Some-yhtiöt siis odottavat länsimaiden johtajilta päätöksiä siitä, tunnustetaanko Taliban Afganistanin viralliseksi hallinnoksi.

Sillä aikaa yhtiöiden omassa harkinnassa on päättää, kenelle Afganistanin hallinnon viralliset tilit kuuluvat. Mikä on se hetki, jolloin Afganistanin presidentin kanslian virallinen Twitter-tili (siirryt toiseen palveluun) pitäisi siirtää Taliban-hallinnolle? Entä puolustusministeriön tili (siirryt toiseen palveluun), jonka viimeiseksi jääneessä twiitissä kerrotaan seitsemäntoista taliban-terroristin kuolleen ilmaiskussa? Tai mitä Facebook tekee Afganistanin ulkoministeriön sivun (siirryt toiseen palveluun) kanssa?

Jos Afganistanin hallinnon viralliset tilit luovutettaisiin Talibanille, liike saisi uudet ja vaikutusvaltaiset kanavat oman propagandan levittämiseen. Samalla alustojen varmennettu-merkit vahvistaisivat Talibanin sanomaa.

– Tämä asettaa alustat epätodelliseen asemaan, jossa heidän tekemillä päätöksillään siitä, kuka varmennetaan, kenelle annetaan ääni, kuka tunnustetaan Afganistanin presidentiksi voi olla poikkeuksellisia seurauksia sen suhteen, kuinka tulevat viikot kehittyvät, sanoo digitaalista disinformaatiota tutkivan Digital Forensic Research Labin (DFRLab) tutkija Emerson Brooking Washington Postille (siirryt toiseen palveluun).

Vastahakoiset “totuuden tuomarit”

Facebookin ja Twitterin perustaja-toimitusjohtajat Mark Zuckerberg ja Jack Dorsey välttelivät vuosien ajan vastuuta sisältöjen moderoinnista sananvapauden nimissä. Kun valeuutiset ja manipuloidut videot levisivät alustoilla, kaksikko puolustautui sanomalla, etteivät he voi olla “totuuden tuomareita”.

Toki alustoilla on vallinnut jonkinlaiset säännöt siitä, minkälaista sisältöä niillä saa julkaista. Väkivaltaan yllyttäminen on kiellettyä, samoin on terrorismin tukeminen tai ylistäminen.

Monet sosiaalisen median yhtiöiden yhteisönormeista tarkentuvat kuitenkin niin sanotusti lennosta. Trump on hyvä esimerkki tästä. Jo ennen Trumpin vaalivoittoa some-yhtiöt olivat joutuneet muokkaamaan tulkintojaan omista säännöistään, jotta toistuvasti sääntöjä rikkova Trump voitiin pitää alustoilla.

Zuckerberg koki säätöjen tulkitsimisen niin työlääksi, että hän ulkoisti tämän erityiselle valvontalautakunnalle. Itsenäinen lautakunta on tähän mennessä antanut päätöksensä 14 tapauksessa ja lähes poikkeuksetta perusteluissa vaaditaan Facebookilta selkeämpiä sääntöjä. Näin oli myös Trumpin tapauksessa.

Nähtäväksi jää, aikooko Taliban valittaa Facebookin kieltolinjasta valvontalautakunnalle.

