Pakistanissa asuvia afganistanilaisia palaa nyt kotimaahansa – "Täällä on paljon Talibania tukevia pakolaisia", kertoo Ylen toimittaja Maija Liuhto Islamabadista

– Täällä on ollut paljon Talibania tukevia pakolaisia. He ovat lähteneet takaisin kotimaahansa ja tyytyväisiä tilanteeseen, kertoi keskiviikkoiltana Pakistanista toimittaja Maija Liuhto.

Liuhto kertoi keskiviikkoillan tv-uutisissa myös, että vaikka Pakistan tuki Talibania 90-luvulla, nyt naapurimaassa haluttaisiin Afganistaniin koko maata edustava hallitus.

Pakistanin rajan lähellä Jalalabadissa oli keskiviikkona väkivaltaisia levottomuuksia. Liuhdon mukaan siellä arvioidaan satojen tai jopa tuhansien osoittaneen mieltään ääriliike Talibania vastaan. Kabulissa Talibania vastustavia protesteja ei ole vielä nähty.

– Siellä on melko rauhallista ja ravintoloitakin on avattu. Mutta pelon ilmapiiri on vallalla, Liuhto kertoi.

Liuhto aloitti vastikään Ylen Pakistanin-toimittajana ja on asunut aiemmin pitkään myös Afganistanissa.

Yllä olevalta videolta voit katsoa Maija Liuhdon arviot keskiviikon tv-uutisissa.

Lue myös:

Uusimmat tiedot Afganistanin tilanteesta

Yle vahvistaa läsnäoloaan Etelä-Aasiassa – Pakistanin-toimittaja Maija Liuhto: "Toivottavasti Afganistanin ihmiskohtalot eivät vaivu unholaan"