Joe Bidenin mukaan kaaos Afganistanissa oli vääjäämätön – "En tiedä miten olisimme välttäneet sen"

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi televisiokanava ABC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona, että maan joukkojen vetäminen Afganistanista ilman kaaosta olisi käytännössä ollut mahdotonta. Toimittaja George Stephanopouloksen haastattelema Biden ei tunnustanut, että tilanteessa olisi tehty virheitä.

– Ajatus siitä, että olisimme jollain tapaa voineet poistua sieltä ilman seurauksena olevaa kaaosta, en tiedä miten se olisi tapahtunut, Biden sanoi.

Biden totesi haastattelussa, että maan joukot pysyvät Afganistanissa niin kauan, kunnes kaikki Yhdysvaltain kansalaiset on evakuoitu. Aiemmin Yhdysvaltojen vetäytymisen takarajaksi on annettu elokuun viimeinen päivä, mutta Bidenin mukaan joukot pysyvät maassa tarvittaessa sen jälkeenkin.

– Olemme sitoutuneet järjestämään maasta jokaisen, jonka voimme ja joiden täytyy päästä pois, Biden sanoi.

Kaaos Kabulin lentokentällä

Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokenttä on viime päivinä ollut kaaoksessa tuhansien ihmisten pyrkiessä maasta pois. Arvioiden mukaan Afganistanissa on edelleen 10 000-15 000 amerikkalaista, minkä lisäksi maasta pois pyrkii kymmeniä tuhansia afganistanilaisia, jotka ovat auttaneet Yhdysvaltojen johtaman liittouman joukkoja. Evakuointilennoille mukaan haluavien joukossa on myös koulutettuja naisia ja muita henkilöitä, joiden henki on vaarassa Taliban-liikkeen valtaannousun myötä.

Yhtenä kaaoksen taustasyynä on Afganistanin hallinnon nopea romahtaminen. Yhdysvaltain korkeimpaan sotilasjohtoon kuuluva kenraali Mark Milley totesi, ettei kukaan osannut odottaa Afganistanin armeijan kukistuvan vain 11 päivässä.

Milley sanoi keskiviikkona, että tähän mennessä Afganistanista on evakuoitu Yhdysvaltojen toimesta noin 5000 ihmistä. Hänen mukaansa evakuointikapasiteettia on mahdollista myös lisätä.