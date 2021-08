Marimekon huhti-kesäkuun tulos yli tuplaantui

Korkeakoulut lupaavat paluuta lä­hio­pe­tuk­seen, kunhan rokotettujen määrä kasvaa – jo tilojen avautuminen luo Jessika Isomerelle toivon pilkahdusta

Lähiopetus on lisääntynyt viime vuodesta, mutta moni korkeakoulu järjestää ainakin puolet alkusyksyn opetuksesta etänä. Kor­kea­kou­lu­jen toiveissa on palata kattavaan lä­hio­pe­tuk­seen lokakuun jälkeen, kun kaikki halukkaat on rokotettu kahdesti.