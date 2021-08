Karhujahti viime tipassa jäihin Pirkanmaalla – metsästäjä: "Ei tiedä, miten päin olisi", Yle seurasi suorana

Karhun metsästyskauden piti alkaa tänään perjantaina. Pirkanmaan karhunkaatoluvat on nyt laitettu jäihin, kunnes ympäristöjärjestöjen tekemät valitukset on ratkaistu.

Pirkanmaalle on myönnetty kolme karhun kaatolupaa, mutta niiden kohtalo on vielä auki. Luvat on myönnetty Mänttä-Vilppulan ja Oriveden välisille alueille.

Luonnonsuojeluliitto valitti hallinto-oikeuteen Pirkanmaalle myönnetyistä kolmesta karhun kaatoluvasta.

Sen mukaan alueen karhukanta ei ole vahva eikä vakiintunut.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään Pirkanmaalle myönnettyjen karhun kannanhoidollisten poikkeuslupien toimeenpanon, kunnes ympäristöjärjestöjen tekemät valitukset on ratkaistu.

Ylen toimittaja Katri Tapola tapasi perjantaina aamulla metsästäjä Kari Viikin ja muita metsästäjiä.

– Ei tiedä, miten päin olisi, metsästäjät kommentoivat.

Kari Viiki ja Mikko Nurmi sanovat, että metsästys herättää paljon tunteita. Metsästäjät eivät mielellään tästä syystä kerro sosiaalisessa mediassa, mitä ovat ampuneet.

Talja ja kallo kuuluvat kaatajalle

Karhunmetsästysaika alkaa koko maassa tänään 20. päivä elokuuta.

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 356 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen.

Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 90 karhua. Lupia perustellaan kannan koon säätelyllä. Metsästys myös ylläpitää karhujen ihmisarkuutta ja vähentää vahinkoja esimerkiksi mehiläispesille ja rehupaaleille.

Karhun pyyntiin osallistuu kauden aikana Suomessa tuhansia metsästäjiä. Karhua metsästetään Suomessa pääsääntöisesti koirien avulla ja seurueina.

Saaliiksi saadusta karhusta on tehtävä ilmoitus Suomen riistakeskukselle.

Talja ja kallo kuuluvat perinteisesti karhun kaatajalle. Lihat jaetaan pyyntiin osallistujien kesken. Jos lihat tai talja myydään, tarvitaan siihen Suomen ympäristökeskuksen lupa.

Päivitetty kello 8.37 että karhunkaatoluvat on laitettu jäihin.