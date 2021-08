Upeista puistoistaan tunnettuun Kotkaan rakennetaan täysin uudenlaista puistoa, jossa mitään ei heitetä hukkaan – lapset mukana suunnittelussa

Palkituista puistoistaan tunnettu Kotka saa aivan uudenlaisen puiston. Vanha, käytöstä poistettu leikkipaikka muutetaan ekopuistoksi, jonka tarkoituksena on tarjota elintilaa hyönteisille ja oppimisympäristö lapsille.

Kotkan puistovalikoima laajentuu lähiaikoina ennennäkemättömällä puistolla.

Kaupunkiin on alettu tällä viikolla rakentaa ekopuistoa, jossa on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon kierrätettyä materiaalia.

Metsolan kaupunginosaan perustettavaan ekopuistoon tulee esimerkiksi niittyjä perhosille ja pörriäisille, hyönteishotelleja, linnunpönttöjä, marjapensaita ja hedelmäpuita, lahopuuta sienille sekä luontopolku.

Puiston perustaminen lähti liikkeelle, kun Kotkan kaupunki keräsi ehdotuksia kaupungin kehittämiseksi. Idean ekopuistosta keksi kotkalainen Erika Taima-Liljeström, joka ajatteli, että pörriäiskadolle on tehtävä jotain, ja hyönteisille on saatava lisää niittyjä.

Taima-Liljeström aloitti idean toteuttamisen omasta pihastaan, kunnes tuli siihen tulokseen, että vastaavia alueita pitäisi saada muuallekin Kotkaan.

– Pörriäisten elinpiiri on pienentynyt viime vuosina, kun ei ole enää niittyjä. Ihmiset ja kaupungit tykkäävät nurmikosta ja hyvin hoidetuista puistoista ja tiloista. Sen vuoksi tarvitsemme ekologisempia puistoja, joissa pensaiden ja puiden annetaan kasvaa vähän villimmin, Taima-Liljeström sanoo.

Alueella on aiemmin sijainnut leikkipuisto. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Vanha leikkipuisto saa uuden elämän

Ekopuisto rakennetaan vanhan, käytöstä poistetun leikkipuiston paikalle Kotkan Metsolaan. Leikkipuisto valikoitui uuden ekopuiston paikaksi monipuolisten kehitysmahdollisuuksiensa perusteella.

– Asun lähellä, ja olen kävellyt täällä usein. Tämä on ekopuistolle ihan mahtava paikka, koska vanhasta puistonpohjasta pystytään kevyesti muokkaamalla tekemään hyvin ekologinen. Lisäksi puisto rajautuu ihanaan metsään, jossa on tosi isot kalliot. Metsään saa ihanan luontopolun, Taima-Liljeström sanoo.

Erika Taima-Liljeström on uudesta puistosta innoissaan. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Tähän mennessä aluetta on niitetty ja vanhat, huonokuntoiset leikkivälineet on viety pois. Ensi viikolla tarkoituksena on aloittaa puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset. Lisäksi aloitetaan lahopuutarhan rakentaminen.

– Kaikki täällä syntyvä puujäte silputaan paikan päällä kuorikkeeksi. Täältä ei toivon mukaan viedä hirveästi mitään, eikä tuoda ylimääräistä tilalle, Kotkan kaupungin työnohjaaja-puutarhuri Mari Nenonen sanoo.

Lapset oppivat puistossa

Puiston suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa on vahvasti mukana on myös opetuksellinen näkökulma. Mukana myös lapsia läheisestä koulusta ja päiväkodeista.

– Lapset ovat olleet alusta saakka ideoimassa puistoa. He tulevat pitämään tätä luokkahuoneenaan ja tekemään tänne esimerkiksi hyönteishotelleja. Jätämme tänne myös risuja, että lapset voivat tehdä niistä majoja, Mari Nenonen sanoo.

Kaupungin rakentaessa puistoa lapset pääsevät esimerkiksi levittämään haketta ja kylvämään niittykukan siemeniä. Lapset on tarkoitus pitää jatkossakin mukana puiston hoidossa. Kaupungin puistotoimen vastuulla ovat vaaralliset työt ja asiantuntija-avun tarjoaminen.

– Otamme lapset mielellämme mukaan tekemään niin paljon kuin he vain haluavat, Nenonen sanoo.

Puisto rajoittuu kallioiseen metsään. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Ekopuiston toimintamallia on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa muuallekin Kotkaan. Kaupungissa on useita käytöstä poistettavia leikkipuistoja, joita voitaisiin hyödyntää samalla ajatuksella.

– Jos tämä menee hyvin, Kotkassa tullaan varmasti näkemään useita vastaavia puistoja lähivuosien aikana, Mari Nenonen kertoo.

Uudenlainen puisto on herättänyt Kotkassa paljon kiinnostusta ja innostusta sekä kaupunkilaisten että kaupungin työntekijöiden keskuudessa.

– Tämä on ollut niin innostava projekti, että uusia ideoita tulee joka päivä, ja suunnitelmia päivitetään, Erika Taima-Liljeström sanoo.