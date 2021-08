Talibanin Afganistanin rahahanoja suljetaan – paennut keskuspankkijohtaja ennustaa maalleen synkkiä talousnäkymiä ja laajaa maastapakoa

Afganistan on käyttänyt valuuttavarantojaan paitsi vaihtotaseen alijäämän paikkaamiseen myös oman valuuttansa afgaanin arvon pitämiseksi vakaana. Afgaani on kuitenkin heikentynyt kesän aikana, mikä on johtanut muun muassa ruoan kallistumiseen. Kuvassa rahanvaihtaja Kabulissa heinäkuussa.

Afganistan on käyttänyt valuuttavarantojaan paitsi vaihtotaseen alijäämän paikkaamiseen myös oman valuuttansa afgaanin arvon pitämiseksi vakaana. Afgaani on kuitenkin heikentynyt kesän aikana, mikä on johtanut muun muassa ruoan kallistumiseen. Kuvassa rahanvaihtaja Kabulissa heinäkuussa. Kuva: AOP

Yhdysvallat on jo ilmoittanut jäädyttävänsä siellä olevat Afganistanin varat. Yhdysvaltalaistileillä on leijonanosa Afganistanin keskuspankin valuuttavaroista ja ääri-islamilaisen Talibanin hallinnossa Afganistan uhkaa jäädä myös ilman luvattuja avustuksia.

Talibanin hallitseman Afganistanin rahoitusnäkymät ovat synkät, sillä järjestö ei ainakaan toistaiseksi pääse käsiksi maan ulkomailla oleviin valuuttavaroihin. Lisäksi kansainvälinen valuuttarahasto IMF on sulkenut avustushanansa.

Afganistanin keskuspankin 9 miljardin dollarin (7,7 miljardin euron) valuuttavaroista peräti 7 miljardia on talletettu Yhdysvaltain keskuspankkiin New Yorkissa. Presidentti Joe Biden on jo ilmoittanut varojen jäädyttämisestä.

Yhdysvaltain vaikutusvalta ja pakotteet voivat estää Talibania saamasta haltuunsa myös loppuja varoja, arvioi The New York Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Afganistanin keskuspankin entisen johtajan Ajmal Ahmadyn mukaan 1,3 miljardia dollaria on muilla kansainvälisillä tileillä, muun muassa eurooppalaisissa pankeissa. Loput ovat Sveitsissä kansainvälisessä järjestelypankissa (siirryt toiseen palveluun), jota pidetään eräänlaisena keskuspankkien keskuspankkina.

Ahmadyn mukaan Taliban on jo kysellyt, missä rahat ovat. Hän arvioi Twitterissä, että Talibanin saatavilla on vain 0,1–0,2 prosenttia valuuttavaroista. Ahmady ei usko Talibanin saavan myöskään kansainvälisiä avustuksia.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Apu ja dollarit pitäneet taloutta pystyssä

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on jo ilmoittanut, että se estää Afganistanin hallintoa saamasta 460 miljoonaa dollaria maalle myönnettyä apua.

Saamatta voi jäädä myös 12 miljardia dollaria, jonka yli 60 maata marraskuussa sopi annettavaksi Afganistanille neljän vuoden aikana. Saksa sanoi viime viikolla, ettei se anna apua, jos Taliban nousee Afganistanissa valtaan ja ottaa käyttöön islamilaisen sharialain. Tiistaina EU ilmoitti, ettei rahaa heru ennen kuin Afganistanin viranomaiset "selventävät tilannetta".

Keskuspankin rahavarat ja ulkomaiset avustukset ovat olennaisen tärkeitä köyhälle Afganistanille. Maa on rahoittanut kolme neljäsosaa julkisista menoistaan avustuksilla. Suuri vaihtotaseen alijäämä on johtanut siihen, että dollareita on nostettu tuonnin rahoittamiseksi, Ahmady kertoo.

Kekuspankki on käyttänyt dollareita myös oman valuuttansa, afgaanin, pitämiseksi vakaana. Jos Taliban ei pääe käsiksi valuuttavaroihin, maan valuutan arvo uhkaa laskea, inflaatio kiihtyä ja köyhyys lisääntyä. Tämä puolestaan uhkaa entisestään kiihdyttää maastapakoa, jonka Talibanin valtaannousu ryöpsäytti, Ahmady sanoo The Financial Times -lehdelle. (siirryt toiseen palveluun)

Kansainvälinen apu on ollut tärkeää paitsi valtion toiminnan ylläpitämiseksi myös kansalaisille. Pelastakaa lapset -järjestö arvioi tammikuussa, että apua tarvitsee kipeästi yli 18 miljoonaa afganistanilaista. Kuvassa UNHCR:n apua Kandaharissa helmikuussa. Kuva: M. Sadiq / EPA

– Jos ihmiset uskovat tilanteen olevan paha mutta ohi, he aliarvioivat vaikutukset... Sotilaallinen vaihe on ohi ja nyt alkaa taloudellisten vaikutusten vaihe, hän sanoi The Financial Timesin puhelinhaastattelussa.

Hänen mukaansa edessä on vakavat ajat, kun ihmiset eivät saa tarvitsemiaan rahoja pankeilta. Hän uskoo elintason laskevan merkittävästi.

– Jos ihmiset ajattelevat tilanteen lentokentällä olevan nyt paha, uskon, että keskipitkällä aikavälillä tullaan näkemään laajamittaista pakoa Afganistanista ja valitettavasti Eurooppa tai muut maat eivät pysty sitä estämään, Ahmady ennakoi.

Ahmady itse pakeni Afganistanista sunnuntaina.

Kuuntele myös Takaisin Pasilaan -podcast: Näin Kabulin nuoret naiset kuvasivat pelkoa sorrosta vain päiviä ennen Talibanin vallankumousta.

Helsinkiläinen toimittaja-aktivisti Zahra Karimy pääsi pois Kabulista vain viikkoa ennen maan täyttä romahdusta. Karimy oli kuvaamassa dokumenttia naisten oikeuksista, ja pelkää niiden olevan ensimmäinen uhri Taliban-järjestön vallankaappauksessa.

Lue tästä tuoreimmat uutiset Afganistanin tilanteesta