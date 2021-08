Ministeriö ohjeistaa: kahden metrin turvaväleistä voi luopua pienen riskin yleisötilaisuuksissa

Helsingin kaupunginteatterin Pieni merenneito -musikaalin katsomossa on käytössä turvavälit. Kuva viime vuoden elokuulta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään ohjeistanut aluehallintoviranomaisia yleisötilaisuuksia koskevista rajoituksista. STM:n suositusten mukaan kahden metrin turvavälivaatimus poistuisi kokonaan esimerkiksi sisätiloissa järjestettävistä tapahtumista, kuten teatteriesityksistä. Tämä koskisi myös elokuvateattereita.

Ohjauskirjeessä puhutaan henkilökohtaisista istuma- ja seisomapaikoista sekä riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Lisäksi osallistujien kesken ei saisi syntyä riskiä fyysiseen kontaktiin, eli pitkittynyttä aivan vierekkäin oleskelua.

– Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan, ohjauskirjeessä lukee.

Ohjauskirjettä on odotettu kulttuurialalla

STM:n uusi ohjauskirje on edelleen pelkkä suositus, eli lopulta esimerkiksi turvavälien poistumisesta päättävät aluehallintoviranomaiset. Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätöksellä muun muassa pääkaupunkiseudulla on huomisesta lähtien voimassa rajoitus, jonka mukaan sisätiloissa saa kokoontua maksimissaan 25 henkilöä, jollei katsomotilaa jaeta erillisiin yleisölohkoihin.

Tilaisuuksien järjestäjien pitäisi edelleen tarjota osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Myös THL:n kasvomaskisuositus on edelleen voimassa.

Käytössä saisi olla enintään 75 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäismäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Osallistujat ohjeistettaisiin välttämään voimakasta äänenkäyttö ja esimerkiksi väliaikatarjoilu järjestetään porrastetusti.

Uudessa ohjauskirjeessä todetaan myös, että pienen riskin yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osalta ei ole perusteltua enää rajoittaa tapahtuman absoluuttista enimmäisosallistujamäärää, kunhan noudatetaan 75 prosentin sääntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla huomenna voimaan tuleva 25 henkilön kokoontumisrajaus voitaisiin poistaa.

STM haluaa huomioida myös rokotekattavuuden merkityksen tilaisuuksien järjestämisessä. Tietyn alueen rokotuskattavuuden ollessa suuri, pienenee vastaavasti tartuntojen leviämisriski.

STM:n mukaan niissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa, joissa koronavirustartunnan riskin voidaan arvioida olevan suurempi, noudatetaan edelleen aikaisempaa ohjeistusta.

Ministeri Kurvinen: "Tämä on askel oikeaan suuntaan"

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) ehti jo tviitata aiemmin, että kulttuurialalla luovutaan "2m turvavälivaatimuksesta ja mahdottomista lohkoista":

Kurvisen tviitti sai välittömästi positiivista palautetta muun muassa dokumenttiohjaaja Virpi Suutarilta ja elokuvaohjaaja Dome Karukoskelta.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan, joskaan tämä ei ole ratkaisu aivan kaikkeen. Turvavälivaatimuksen poistamisella pyritään vastaamaan juuri niihin ongelmiin, joita vaikkapa teatterilla ja oopperalla on ollut, Kurvinen totesi tänään antamassaan haastattelussa ja korosti sitä, että viime kädessä päätökset tekee aluehallintovirasto, jolle virkavastuu asiassa kuuluu.

Kurvisen mukaan myös koronapassin valmistelua pitää jatkaa

– Minun mielestäni meidän pitää nyt Suomessa ryhtyä pohtimaan sitä, missä vaiheessa me poistamme Iso-Britannian tapaan kaikki rajoitukset – eli mikä on se vaihe, jolloin rokotekattavuus on niin korkea, ettei ole enää riskiä teho- ja muun sairaalahoidon kuormittumisesta.

Mutta mikä sitten on ohjauskirjeiden merkitys, koska avi kuitenkin tekee niiden jälkeen omat päätöksensä?

– Kyse on siitä, että meillä on tartuntautilaissa tietyt pykälät, ja niiden soveltamisesta sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjauskirjeitä aiemminkin. Viime kädessä ratkaisun tekee kuitenkin avi. Toivottavasti avi huomioi tämän ohjauskirjeen riittävällä tavalla. Kulttuuri-ja urheiluasioista vastaavana ministerinä toivon, että päätöksiä tulee pian, koska jokainen päivä tulee kalliiksi, niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin, Kurvinen summaa.

STM:n ohjeistus olisi voimassa syyskuun loppuun saakka.

