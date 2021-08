Vasta 20-vuotias kerrostalo osoittautui korjauskelvottomaksi – kaikki asukkaat joutuvat muuttamaan pois

Talon omistajalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin purkaa vuonna 2001 valmistunut nelikerroksinen kerrostalo. Maaperätutkimuksissa ei aikoinaan havaittu, miten syvä rakennuksen alla oleva jääkautinen kuoppa on.

Aivan Lappeenrannan keskustassa sijaitseva uudehko nelikerroksinen kerrostalo on osoittautunut purkukuntoiseksi.

Talo valmistui Valtakadun ja Raatimiehenkadun kulmaukseen vuonna 2001. Nyt sen asukkaat ovat saaneet ilmoituksen, että viimeinen asuinpäivä talossa on mahdollisesti jo vuoden kuluttua.

Talo on pakko purkaa, sillä sen korjaaminen on osoittautunut mahdottomaksi.

– Kyse ei ole oikeastaan rakennusvirheestä, vaan enemmänkin huonosta tuurista, sanoo talon ja tontin omistavan Kevan kiinteistövarallisuuspäällikkö Kirsi Soikkeli.

Keva on merkittävä suomalainen eläkevakuuttaja. Aiemmin se tunnettiin nimellä Kuntien eläkevakuutus.

Seinästä paistaa valo läpi. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Halkeilevat seinät

Rakennusliike YIT:n aluepäällikkö Jussi Koskela katsoo ulkosaumaa talon ensimmäisen ja toisen kerroksen betonielementtien välissä.

– Kitatusta saumasta näkee selvästi, että sauma on huomattavasti ratkennut. Se on merkki siitä, että talo selvästi painuu ja talon rakenteissa on liikettä, sanoo Koskela.

Betonielementtien välinen sauma on liikkunut. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Talon sisällä olevassa entisessä Handelsbankenin konttorissa on vielä jäljellä osa pankin aikaisista kalusteista. Konttorin perällä on tiiliseinän vieressä sermillä erotettu neuvottelutila.

Kauttaaltaan tiiliseinän läpi kulkee liki puoli senttimetriä leveä halkeama.

– Kun perustukset ovat päässeet painumaan, ovat sitä kautta myös muut rakenteet päässeet liikkumaan. Se on aiheuttanut tämän ikävän näköisen halkeaman.

Entisen pankin tiloissa oleva tiiliseinä on haljennut. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Halkeamat eivät ole ainoita ongelmia, joita perustuksen vajoaminen on aiheuttanut. Samalla hajoavat myös seinien sisällä olevat painevesiputket.

– Painevesilinjoissa on ollut halkeamisia. Muutamiin asuntoihin on tullut merkittävät vesivahingot. Se on akuutti ongelma, sanoo Kevan kiinteistövarallisuuspäällikkö Kirsi Soikkeli.

Korjaus ei auta

Talon vajoamisen ja liikkumisen ongelma on sen pitkän sivun keskikohdassa. Ongelma ilmeni heti talon valmistumisen jälkeen.

– Se on painunut käytännössä aina. Jo vuonna 2004 kävimme rakentajan kanssa siitä isomman keskustelun, sanoo Kevan kiinteistövarallisuuspäällikkö Kirsi Soikkeli.

Purettavassa talossa on katutasossa liiketiloja ja ylemmissä kerroksissa 30 vuokra-asuntoa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Painunutta kohtaa yritettiin korjata vuonna 2008, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta.

– Painuminen ei ole mitään valtavaa, puhutaan millimetreistä. Se kuitenkin vaikuttaa taloon, sanoo Soikkeli.

Talon on rakentanut Kuntien eläkevakuutusyhtiölle rakennusliike Oka. Erinäisten yrityskauppojen myötä Oka on vuosien aikana sulautunut rakennusliike YIT:hen, joka nyt osaltaan vastaa rakennuksen kohtalosta.

– Tämä purkamispäätös on ikävää erityisesti talon asukkaille. Osa heistä on asunut tässä koko sen ajan, jonka talo on ollut olemassa, sanoo YIT:n aluepäällikkö Jussi Koskela.

Jääkautinen suppa

Talon ongelman juuret ovat kaukana menneisyydessä.

Reilut 10 000 vuotta sitten Lappeenrannan nykyinen kohta paljastui jääkauden alta. Nykyisen Valtakadun viereen jäi maahan valtava jäämurikka. Kun se suli, sen kohdalle jäi iso kuoppa eli suppa.

Kun Lappeenrannasta kaupunki ja asutus lisääntyi, asukkaat ottivat kuopan kaatopaikakseen. Sinne alettiin kantaa risuja, heinää, oksia ja kaikkea jätettä, jota asutuksesta syntyi.

Myöhemmin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä montun kohdalle rakennettiin huoltoasema, joka purettiin reilut 20 vuotta sitten uuden kerrostalon tieltä.

Vuonna 1951 otetussa kuvassa näkyy paikalla ollut Esson huoltoasema, joka joutui väistymään kerrostalon tieltä.

Kun kerrostaloa alettiin rakentaa, yksi pilareista tuli jääkautisen supan kohdalle.

– Ennen rakentamista tehtiin maaperätutkimus. Ilmeisesti kairauksessa ei ole havaittu sitä, miten syvällä pohja on. Kun rakennus on paalutettu, sitä ei ole paalutettu tarpeeksi syvälle ja täyttömaa on alkanut antaa periksi, selventää Kevan kiinteisövarallisuuspäällikkö Kirsi Soikkeli.

Purettava talo on aivan Lappeenrannan keskustassa. Kuva: Yle / Kalle Purhonen

Edelleen ongelma on, ettei jääkautisen supan syvyyttä tiedetä. Talo jatkaisi vajoamistaan.

Purku edessä

Sekä Keva että YIT ovat yhdessä päätyneet ratkaisuun, että talo on parasta purkaa. Talossa on liikehuoneistojen lisäksi 30 asuntoa, joiden asukkaille on jo ilmoitettu asiasta.

– Me olemme kertoneet, että ainakin vuoden 2022 loppuun saakka asunnoissa voi asua, kertoo Kevan kiinteistövarallisuuspäällikkö Kirsi Soikkeli.

YIT:n ja Kevan mukaan talossa on turvallista asua eikä sortumis- tai romahtamisvaaraa ole.

Kuuntele, kun toimittaja Petri Kivimäki vierailee purettavan talon sisällä ja ulkona yhdessä YIT:n aluepäällikkö Jussi Koskelan kanssa.

Kevan suunnitelmissa on rakentaa tilalle ulkomuodoltaan lähestulkoon nykyisen kaltainen kerrostalo, mutta pari kerrosta nykyistä korkeampi.

Vahingosta on tarkoitus viisastua. Uuden rakennuksen suunnittelun yhteydessä tehdään pohjatutkimus, jonka perusteella määritetään perustamistapa.

– Kyseeseen voi tulla massanvaihto eli nykyiset painuvat maamassat poistetaan ja vaihdetaan uusiin tai rakennus paalutetaan esimerkiksi teräsbetonipaaluin, kertoo YIT:n aluepäällikkö Jussi Koskela.

YIT:n aluepäällikkö Jussi Koskelan mukaan rakennusta ei kannata enää korjata. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Jos kaavamuutoshakemus menee Lappeenrannan kaupungin toimielimissä läpi, talon purkaminen alkaisi vuoden kuluttua. Uusi talo olisi valmis vuoden 2024 alkupuolella.