Aluehallintoviranomaiset vähät välittävät jo toisesta hallituksen ohjauskirjeestä lyhyen ajan sisällä – mitä tästä oikein pitäisi ajatella?

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista on käyty viikon verran intensiivistä nokkapokkaa, jonka osapuolina on kansalaisia, hallituksen ministereitä, sosiaali- ja terveysministeriö sekä muun muassa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Se ei vaikuttanut avin päätökseen: syyskuun 12:nteen asti kahden metrin turvavälit on pyrittävä pitämään myös lasten harrastuksissa.

Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) piti viime viikolla tiedotustilaisuuden, jossa viraston ylijohtaja Merja Ekqvist kertoi tilojen, kuten liikuntahallien, koronarajoitusten kiristyvän tilapäisesti pääkaupunkiseudulla tänään eli 20. elokuuta alkaen.

Rajoituksen sisältö kuuluu ytimekkäästi näin: sisätiloissa saisi olla maksimissaan 25 henkeä kerrallaan, eikä alle kahden metrin lähikontakteja saisi tulla. Rajoitukset (siirryt toiseen palveluun) koskisivat kaikenikäisiä.

– Toivotaan, että tällä pystytään väljentämään kohtaamistiloja ja -tilaisuuksia, jotta tartuntoja ei pääsisi syntymään, Ekqvist lisäsi 12. elokuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Siis väljentämään kohtaamistiloja, ei sulkemaan niitä.

Se, että tiloja ei suljettaisi, meni kuitenkin valtaosalta ohi, koska tätä ei missään kohtaa sanottu suoraan.

Tiedotustilaisuudessa ei viitattu myöskään siihen, miten voisi käytännössä olla mahdollista pitää 25 jalkapallon kimpussa vipeltävää esikouluikäistä parin metrin päässä toisistaan.

Seurauksena tehtiin laajasti virheellinen tulkinta, että muun muassa liikuntapaikat menisivät käytännössä kiinni – myös lasten ja nuorten harrastuspaikat.

Sitä seuranneen draaman päärooleissa oli raivostuneita kansalaisia, lapsista ja nuorista huolestuneita ministereitä, poliitikkojen lausunnoista hämmentyneitä avin virkamiehiä sekä media lisäämässä vettä myllyyn.

"Harrastuskiellosta" tuohtuneet ministerit lupasivat heti ohjata avia niin, että rajoitukset eivät koskisi lapsia ja nuoria.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kaksi ohjauskirjettä.

Hässäkän lopputulemana avin päätös tuli silti voimaan tänään perjantaina – monien käänteiden, kuten sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen jälkeen – tismalleen siinä muodossa kuin avi alun perin tiedotustilaisuudessa kertoi.

Mitä tästä oikein pitäisi ajatella? Avi joutui syntipukin rooliin, mutta onko tässä edes konnaa?

Poliitikot haistoivat mahdollisuuden – avi pysyi tiukkana

Ensimmäisen, tiistaina 17. elokuuta päivätyn ohjauskirjeen viesti on, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia pyrittäisin välttämään. Niitä pitäisi käyttää viimesijaisesti vasta, jos se on aivan välttämätöntä.

Toisin sanoen: kahden metrin turvavälin ei tarvitsisi olla niin nokonuukaa, jos kyse on lapsista ja nuorista.

Allekirjoittajana on sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä.

Kirje on merkitty tiedoksi muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle (vas.) ja heidän valtiosihteereilleen.

Toiveet heräsivät: jospa lasten ja nuorten harrastukset saisivat jatkua ilman uusia rajoituksia maksimimääristä ja turvaväleistä!

Tuoreessa muistissa oli viime kevään tilanne: rokotuskattavuus oli vielä matalalla ja liikuntapaikkoja todella suljettiin kokonaan. Lapset pomppivat kotona hepulissa tai heitä ei saanut pois sängystä tai pelien parista.

Silloin alle 12-vuotiaat jätettiin sulkujen ulkopuolelle, ja nyt heräsi sama kysymys, mitä jos turvavälitkään eivät koskisi pieniä lapsia.

Keskiviikkona Etelä-Suomen avi vastasi, että hallituksen viesti on huomioitu, mutta päätös tulee voimaan sellaisenaan.

Jopa yli tuhanteen räjähtäneiden päivittäisten tartuntalukujen ja terveysturvallisuuden takia on välttämätöntä, että turvavälit huomioidaan myös lapsilla. Näin katsovat sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän asiantuntijat.

Kahden metrin turvaväli on tartuntatautilaissa, eikä joitain ihmisryhmiä voida jättää lain soveltamisen ulkopuolelle, niin ymmärrettäviä kuin ilmoille heitetyt toiveet olisivatkin.

– Aluehallintovirasto toimeenpanee rajoitusmääräyksiä tartuntatautilain mukaisesti, Merja Ekqvist vahvistaa.

Ekqvist painottaa, että hallituksen ilmaus ei muuttanut tilannekuvaa, jonka perusteella päätös oli tehty. Hallituksen "lapset ja nuoret ensin" -tahtotila on ollut tiedossa.

– Päätökset ovat äärimmäisen tarkan asiantuntijayhteistyön ja kokonaisharkinnan lopputulos, lausuntoja on saatu THL:ltä ja HUSilta ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmältä. Lisäksi aveja ohjaa STM vahvalla ohjauksellaan, Ekqvist sanoo.

– Ohjauskirje ei tuonut uutta näkökulmaa päätöksien välttämättömyysarviointiin.

Hallituslähde: "Jotain piti tehdä"

Sivustaseuraajan näkökulmasta tilanne on erikoinen: hallitus antaa ohjeita, joilla ei ole painoarvoa – kuka tässä maassa oikein määrää? Tuskin työnjako ja marssijärjestys ovat maan korkeimmille päättäjille näin epäselviä. Ainakin Marin ennakoi jo viikko sitten, ettei hallitus voi aveja määrätä.

– Hallitus ei voi viranomaisia käskeä, he tekevät itsenäistä harkintaa. Me toivomme, että he huomioisivat eri ulottuvuuksia ja katsoisivat lasten ja nuorten tilannetta, Marin sanoi Ylelle viime perjantaina.

Poliittinen paine koronarajoitusten ympärillä on kova.

Ylelle arvioidaan nimettömänä hallituslähteestä, että ohjauskirje lähetettiin, koska "jotain piti tehdä". Eli hallituksesta haluttiin osoittaa sympatian lisäksi sitä, että nyt patistellaan.

Oliko ohjauskirjeellä MITÄÄN merkitystä käytännössä, Merja Ekqvist?

– Ohjauskirje vahvisti hallituksen näkemystä, että lasten ja nuorten tilannetta on hyvä arvioida erikseen.

Irtopisteet osa 2 eli kulttuuritapahtumien rajoitukset

Vastaava episodi toistui torstaina.

Hallitus, tai tarkalleen ottaen STM antoi ohjauskirjeen (siirryt toiseen palveluun), joka liittyy kulttuurialan tapahtumien turvaväleihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen mukaan pienen riskin yleisötilaisuuksissa, kuten teattereissa, kahden metrin turvaväleistä voitaisiin luopua.

Tilaisuuksissa, joissa istutaan omilla paikoilla ja kuunnellaan hiljaa esityksiä, tartuntariskin arvioidaan olevan pienempi.

Keskustan kulttuuriministeri Antti Kurvinen iloitsi pian Twitterissä, miten kahden metrin turvavälivaatimuksesta luovutaan.

Ministeri Kurvinen heitti pallon aluehallintovirastoille.

– Kyse on siitä, että meillä on tartuntautilaissa tietyt pykälät, ja niiden soveltamisesta sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjauskirjeitä aiemminkin. Viime kädessä ratkaisun tekee kuitenkin avi. Toivottavasti avi huomioi tämän ohjauskirjeen riittävällä tavalla, Kurvinen sanoi Ylellä torstaina.

Kulttuurialalle höllennys oli tervetullut uutinen, mutta aluehallintovirastoissa sekä ohjauskirjeen mielekkyys että Kurvisen riemunpito tyrmättiin nopeasti ennenaikaisena.

Lounas-Suomen avin johtaja Heikki Mäki kyseenalaisti Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) voimakkaasti sen, että virkavastuulla ja epidemiologisiin arvioihin perustuen välttämättömiksi katsotut turvavälit kumottaisiin ministeriön ohjauksella.

"Ministeritasolta hyvin erikoista viestintää iloita jo rajoitusten poistumisesta. Meillä kuitenkin tehdään virkavastuulla päätöksiä, ja ne perustuvat esimerkiksi sairaanhoito­piireiltä saataviin epidemiologisiin arvioihin", Mäki sanoi HS:lle.

Irtopisteitä haetaan, mutta niitä tuskin heruu, jos kukaan ei tottele

Näyttää siltä, että hallituksen poliittinen koronapaine purkautuu ohjauskirjeinä. Samalla voi ilmaista huolen, tässä tapauksessa lapsista ja nuorista.

Samalla ihmisiä on yhä joutunut koronan takia teho-osastolle ja myös kuollut deltamuunnoksen aiheuttamaan tautiin. Vaikka rajoitukset kuinka sapettaisivat, se ei tunnuslukuja muuta.

Oikeudellisesti ohjauskirjeiden painoarvo lain rinnalla on köykäinen.

Ekqvist toistaa, että ohjauskirjeet "toki huomioidaan", mutta sisällön arvioivat asiantuntijat tautitilanteen perusteella.

– Näiden saatujen arvioiden perusteella arvioimme päätöstemme sisältöjen välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Eli suoraan ohjauskirjeen perusteella ei muuteta päätöksiä.

Ja jos aluehallintovirastoissa ohjauskirjeet jätetään toinen toisensa jälkeen avoimesti omaan arvoonsa, niistä tuskin poliittisia irtopisteitäkään heruu.

Lopuksi: Miten pelataan turvavälisählyä? Avi: tekniikkatreeniä

Palataan vielä Merja Ekqvistin kanssa viikon takaiseen tiedotustilaisuuteen, jonka poliittisissa jälkimainingeissa vielä elämme, ja kysytään miten avin rajoitukset voisivat käytännössä toimia niin, ettei treenejä tarvitsisi perua.

Ekqvistin mukaan kaikki lähtee siitä, että sisälle vaikkapa liikuntatiloihin otetaan vain sen verran väkeä, että lähikontaktit voidaan pienemmässäkin tilassa realistisesti välttää.

Ahtaita pukuhuoneita voidaan välttää tulemalla paikalle harjoitteluvarusteet päällä.

– Eli otetaan vähemmän porukkaa niin, että väljyyttä voidaan rakentaa.

Haastavaa on myös pienten lasten pitäminen parin metrin päässä toisistaan. Ekqvistin mukaan kyse ei ole siitä, ettei kenenkään lähellä saisi käydäkään.

– Ei kenelläkään voi olla silmiä selässä. Hetkellisesti voi toki olla lähekkäin, mutta lähikontakti ei saa olla jatkuvaa.

Useimpiin joukkuelajeihin lähikontakti kuuluu lähtökohtaisesti.

Harjoitteita voidaan muunnella niin, ettei lähikontakteja synny ja keskitytään vaikkapa tekniikkaharjoituksiin, ehdottaa Ekqvist. Koripallossa se voisi tarkottaisi esimerkiksi kuljetus- heittely- tai syöttelyharjoituksia.

– Tätä voi soveltaa moneen lajiin. Kyse on nyt muutaman viikon tilanteesta, ja nyt tartuntoja pitää saada taklattua. Tällä turvataan lasten ja nuorten terveyttä.

Avin päätösten jatkoa arvioidaan jatkuvasti tartuntatautitilanteen perusteella.