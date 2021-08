Millainen sotilaallinen voima on USA:n aseilla varustettu Taliban? Maanpuolustuskorkeakoulun Paronen: "Kuin puolet Suomen kenttäarmeijasta"

Taliban otti haltuunsa Afganistanin ja samalla sen aseet. Maan asevarastot olivat pullollaan – onhan Yhdysvallat käyttänyt maan puolustusvoimien ja poliisihallinnon varustamiseen vuosien saatossa kymmeniä miljardeja dollareita.

Viikkojen kuluessa sosiaalinen media oli täyttynyt kuvista, joissa talibantaistelijat esittelevät yhdysvaltalaisia Black Hawk -koptereita (siirryt toiseen palveluun) Kandaharissa ja A-29-hyökkäyskoneita Mazar-i-Sharifissa. Afganistanin asevoimien antautuessa Talibanin haltuun jäi käsiaseita satoja erilaisia sotilasajoneuvoja (siirryt toiseen palveluun).

Millainen sotilaallinen voima Taliban on – ja millainen terrorismin uhka sen haltuunsa saamasta sotilaskalustosta mahdollisesti nousee?

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori majuri Antti Paronen on tutkinut samoja kuvia.

– Vaikuttaa siltä, että Talibanin erittäin nopean etenemisen ja sitä edeltävän myyräntyön myötä sen hallintaan on päätynyt kokonaisten sotilasyksiköiden ajoneuvoja ja aseistusta, Paronen sanoo.

– Pääasiassa kyse on jalkaväen kalustosta, mutta mitä ilmeisemmin Talibanin haltuun on päätynyt myös maavoimien ilmailuun sopivaa helikoptereita ja jopa lentokonekalustoa huoltojärjestelmineen.

Valmistelutyö takasi haltuunoton

Miten kaikki onnistui näin helposti? Parosen arvion mukaan Talibanin rynnistyksen taustalla on sen ylläpitämä alueellinen varjohallinto. Se on toiminut aina siellä, missä Taliban sai jalansijaa.

– Tämä varjohallinto teki vaikuttamis-, tiedustelu- ja maalittamistyötä yli 15 vuotta. Kesän aikana ja erityisesti elokuun viimeisessä vyöryssä Taliban tiesi, kehen kannattaa vaikuttaa ja millaisia uhkauksia esittää, Paronen sanoo.

Psykologinen vaikuttaminen yhdessä taitavan tiedustelutoiminnan kanssa oli Parosen mukaan tappavan tehokasta – ilman että laukaustakaan tarvitsi välttämättä ampua. Afganistanilaissotilaat luovuttivat monessa tapauksessa aseensa ja poistuivat suosiolla paikalta.

Millainen sotilasmahti Taliban on?

Yhdysvallat on vuosien ajan varustanut Afganistanin noin 300 000 miehen poliisivoimia ja armeijaa.

Antti Parosen mukaan on selvää, ettei näin suurta joukkoa ollut todellisuudessa olemassakaan. Moni oli palveluksessa vain nimellisesti ja Yhdysvaltain maksamat tuet päätyivät korruptioon.

Paronen arvion mukaan rivissä saattoi olla noin 200 000 henkilöä, tai jopa huomattavasti vähemmän.

– Joka tapauksessa voimme puhua materiaalisen varustautumisen osalta satojen tuhansien miesten armeijasta.

Nyt nuo aseet ja varusteet ovat vaihtaneet omistajaa.

Entä taistelijoiden määrä?

Talibanilla oli riveissään noin 70 000 miestä, joidenkin Parosen näkemien arvioiden mukaan jopa yli 100 000.

Tuo joukko on nyt kasvanut, kun vangit on vapautettu, voitonhuuma on innostanut taliban-myönteisiä värväytymään ja mahdollisesti ainakin osa Afganistanin armeijasta on vaihtanut leiriä.

Kaiken tämän seurauksena Taliban-johtoisella Afganistanilla on joukoissaan pitkälti yli sata tuhatta täysin varustettua taistelijaa. Se on mittava joukko.

– Se vastaa käytännössä puolta suomalaisesta kenttäarmeijasta – siis täysin liikekannalle pannusta reservistä, Paronen kuvaa.

Ilmaherruutta Talibanilla ei ole, vaikka se helikoptereita sosiaalisessa mediassa esitteleekin.

Millainen on Talibanin ilmavoimat?

Afganistanin ilmavoimat oli ennen vallanvaihtoa jonkin verran yli 200 koneen vahvuinen (siirryt toiseen palveluun), mutta Talibanin kyky lentää on vähintäänkin kyseenalainen.

– Länsimaissa lasketaan että kolmasosa koneista on lentokunnossa, kolmasosa reservissä ja kolmasosa huollossa, mutta se tuskin oli totta Afganistanissa. Korruptio on piinannut siellä myös ilmavoimia ja kallisarvoista polttoainetta on mennyt johonkin muuhun kuin kaluston pitämiseen ilmassa, Paronen sanoo.

Talibanin joukoissa helikopterilentäjiä tai huoltohenkilökuntaa ei ollut. Jos koneet nousevat ilmaan, niitä lentävät samat pilotit kuin ennen vallanvaihtoa tai sitten lentotaitoisia haetaan jostain muualta.

Ainakaan kaikki lentäjät eivät ole vaihtaneet leiriä. Uzbekistanin puolelle on siirtynyt lehtitietojen mukaan kymmeniä lentokoneita ja satoja ihmisiä (siirryt toiseen palveluun). Uzbekistanin puolelle vetäytyi Parosen mukaan myös entisen pohjoisen liittokunnan sotapäälliköitä asemiehet mukanaan.

Hän arvelee, että tuosta joukosta saattaa syntyä jopa jonkinlaista vastarintaa Afganistanin uudelle Taliban-hallinnolle.

– Paljon on nyt puhetta myös siitä, että Afganistanin Panjshirin laaksossa kehittyä jonkinlainen vastarintatoimintaa.

Nouseeko terrorismin uhka?

Jäikö Afganistaniin sellaista aseistusta, joka myöhemmin nostaa terrorismin uhkaa länsimaissa? Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak ei pidä käsiaseita tai helikoptereita tällaisena uhkana.

– Kuvissa Talibaneilla näkyy yhdysvaltalaisia käsiaseita ja muuta kevyttä kalustoa. Se ei muuta isoa strategista kuvaa, hän kuvaa.

Lentokoneet ja helikopterit, jos niitä onnistutaan operoimaan, muodostavat uhan korkeintaan Afganistanin naapurimaihin. Näin voidaan todenta myös Talibanin haltuunsa saamasta perinteisestä tykistöstä.

– Keskeisin huolenaihe ovat ilmatorjuntaohjukset. Etenkin kevyet sellaiset. Jo vuosikymmeniä on yritetty estää, etteivät terroristit saisi niitä käsiinsä.

Tällaisia olalta laukaistavia ohjuksia on käytetty myös siviililentokoneiden pudottamiseen.

Salonius-Pasternak muistuttaa, että tällä hetkellä Taliban-hallinto esiintyy rakentavasti ulkovaltojen suuntaan.

– Taliban-hallinnolla näyttäisi myös olevan pyrkimys osoittaa ulkomaailmalle, että heillä on jonkinlainen legitiimi oikeus hallintoonsa. Tähän sopisi hyvin huonosti, jos mahdollisessa terrori-iskussa käytetyt ohjukset onnistuttaisiin jäljittämään Afganistaniin.

Myös maanpuoluustuskorkeakoulun Parosen mielestä Taliban-liikeen haltuunsa saamat olkapääohjukset olisivat länsimaihin suuntautuvan terrorismin kannalta suurin huoli.

Toinen kysymys on, paljonko tuollaisia aseita on toimitettu Afganistanin armeijalle.

– Oletettavaa on, että ei suurissa määrin. Pitää muistaa, että Yhdysvallat ei ole erityisen luottavaisesti suhtautunut liittolaiseensa – varsinkin kun Taliban on kyennyt aika tehokkaasti soluttautumaan kansalliseen armeijaan, Paronen sanoo.

Kenties tunnetuin esimerkki soluttautumisesta on Taliban-taistelija, joka yritti muutama vuosi sitten tappaa (siirryt toiseen palveluun)sodanjohtaja kenraali Scott Milleriin.

Antti Paronen uskoo, että Yhdysvalloissa on tiedostettu, että ilmatorjuntakalusto saattaisi päätyä vääriin käsiin.

Toisaalta, mihin Afganistanin armeija olisi ilmatorjuntaohjuksia suurissa määrin edes tarvinnut? Sen vastassa oli Taliban, jolla ei ollut ilmavoimia ennen tätä kesää.

