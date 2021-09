Tampereen Hervannassa lääkärille pääsee nopeammin kuin Helsingin Kalasatamassa – katso oman terveysasemasi tilanne Ylen Jonokoneesta

Suomessa yli puolet asiakkaista pääsevät viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista lääkärin vastaanotolle perusterveydenhuollossa. Eri kuntien ja jopa kaupunginosien välillä on kuitenkin eroja siinä, kuinka nopeasti lääkärille pääsee.

Tampereen Hervannan terveysasemalla viikon sisällä lääkärille pääsee liki yhdeksän kymmenestä. Helsingin Kalasatamassa taas hieman yli puolet.

Yle selvitti, miten eri puolilla Suomea pääsee lääkäriin, kun potilas tarvitsee perusterveydenhuollosta kiireettömän ajan.

Valtakunnallisesti hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen hieman yli 60 prosenttia pääsee viikossa lääkärin vastaanotolle.

Tilanne kuitenkin vaihtelee terveysasemasta riippuen jopa kunnan sisällä.

Katso päivitetystä Jonokoneesta, kuinka nopeasti pääset lääkärin kiireettömälle vastaanottoajalle omalla terveysasemallasi.

Yle päivitti keväällä 2020 julkaistun Jonokoneen uusilla tiedoilla. Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perusterveydenhuollon hoitoonpääsytilastoihin (siirryt toiseen palveluun) heinäkuulta 2021. Tiedoissa on puutteita, koska esimerkiksi kirjaamisessa ja tietojärjestelmissä on eroja terveyskeskusten välillä.

Tilaston perusteella yli puolet siis pääsee perusterveydenhuollon lääkärille viikon sisällä.

Terveysasemien välillä jonot kuitenkin vaihtelevat. Miksi?

THL:n ylilääkärin Heli Mattilan mukaan alueiden eroja tarkasteltaessa kannattaa pohtia useampaa seikkaa, kuten väestöä, maantieteellisiä eroja, perusterveydenhuollon toimintaa sekä jo mainittua tilastotiedon puutteellisuutta.

Mattila on perehtynyt Suomen sotepalveluihin kansallisessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Jossain päin Suomea esimerkiksi mielenterveysongelmia on enemmän kuin toisaalla, jossain taas asukkaat ovat keskimäärin iäkkäämpiä kuin muualla. Lisäksi suomalaisten hoitoon hakeutumisessa on eroja: siihen vaikuttavat esimerkiksi pitkät välimatkat, terveyskäyttäytyminen ja se, mitä hoitoa on tarjolla.

Myös perusterveydenhuollon toimintamallit ovat keskenään hyvin erilaisia. Perinteisesti asiakas saa kiireettömissä asioissa hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen usein ajan lääkärille.

Uusimmissa malleissa asiakkaan hoito taas pyritään aloittamaan ensikontaktista sen sijaan, että asiakas laitettaisiin jonoon odottamaan aikaa vaikkapa lääkärille. Käytössä on Mattilan mukaan yhä enemmän moniammatillisia työprosesseja, eli hoidossa on mukana tarpeesta riippuen useita terveydenhuollon ammattilaisia.

Miten hoitojonot lyhenisivät?

Terveydenhuollon resurssipulasta eli henkilöstön tarpeesta on puhuttu jo pitkään. Resurssit ovat tärkeä osa hoitoonpääsyä, mutta hoitojonojen syyt voivat Mattilan mukaan olla monisyisempiä.

Esimerkiksi pitkäksi venynyt hoitojono saattaa aiheuttaa sen, että jonottavan asiakkaan ongelmat odotuksen aikana monimutkistuvat. Ylimääräiset soitot ja päivystyskäynnit taas sitovat henkilöstöä asiakkaiden hoitamisen sijaan jonon hallintaan.

Terveysaseman toimintaa muutamalla hoitoonpääsyä on mahdollista parantaa, usein ilman lisäresurssejakin, Mattila sanoo. Hoidon saatavuutta voi parantaa toimintaa kehittämällä, jos resurssia on käytettävissä riittävästi.

– Totta kai, jos on liian niukka resurssi, niin ei se hölmöläisen peiton jatkaminen muuta silloin sitä.

Hallitus aikoo kiristää hoitotakuuta perusterveydenhuollossa nykyisestä kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään.

Hoitoonpääsystä keskustellaan julkisuudessa usein nimenomaan lääkärin vastaanotolle pääsemisen kautta. Lain mukaan lääkäri vastaa ja päättää potilaan tutkimuksesta, diagnostiikasta ja hoidosta.

Suomessa ollaan Mattilankin mukaan totuttu lääkärin hoitavan ja ratkaisevan ongelmat, vaikka monialaista apua tarvitsevalle oikea henkilö voi olla joku toinen, kuten esimerkiksi fysioterapeutti. Tällä hetkellä soteuudistukseen valmistautuvilla tulevilla hyvinvointialueilla kehitetään muun muassa erilaisia entistä moniammatillisempia tiimejä.

– Sekin pitää tarkkaan miettiä, missä asioissa moniammatillisuutta tarvitaan ja missä yksi ammattilainen riittää. Miten me osaamme etulinjassa tunnistaa ja ohjata asiakkuus suoraan oikealle ammattilaiselle? THL:n ylilääkäri Heli Mattila sanoo.

