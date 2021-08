Itä-Suomi pesee Länsi-Suomen rokotekattavuudessa koronaa vastaan – maata jakanut rokotekriittisyys ei THL:n mukaan vaikuta asiaan

Itä-Suomessa on koronarokotettu suurempi osa väestöstä kuin Länsi-Suomessa. Kuvassa rokotetta annetaan Kuopiossa 16. elokuuta.

Itä-Suomessa on koronarokotettu suurempi osa väestöstä kuin Länsi-Suomessa. Kuvassa rokotetta annetaan Kuopiossa 16. elokuuta. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Itä-Suomi on rokotettu kattavammin koronavirusta vastaan kuin Länsi-Suomi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää syynä tähän alueiden erilaista ikärakennetta. Rokotekriittisyys ei näy koronarokotekattavuudessa, vaikka se on jakanut aiemmin Suomea.

Itä-Suomessa on annettu väkilukuun suhteutettuna enemmän koronarokotteita kuin Länsi-Suomessa. Suurimmillaan erot maakuntien rokotekattavuuden välillä ovat noin kymmenen prosenttiyksikköä.

Tämän jutun julkaisuhetkellä kattavimmin on rokotettu itäsavolaisia ja suhteellisesti vähiten eteläpohjalaisia. Valtakunnan keskiarvo on ylitetty kaikissa Itä-Suomen maakunnissa.

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan asia selittyy väestörakenteiden erolla.

– Itä-Suomessa on enemmän ikäihmisiä kuin Länsi-Suomessa. Tästä syystä itä on ollut koko ajan rokotetumpi kuin länsi, Kontio kertoo.

Ajantasaisen tilanteen koronarokotekattavuudesta eri maakunnissa voit katsoa oheisesta graafista.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Yli 40-vuotiaat suomalaiset ovat Kontion mukaan innokkaampia rokotusten ottajia kuin tätä nuoremmat. Länsi-Suomessa nuorten osuus väestössä on suurempi, minkä vuoksi se laahaa rokotustahdissa jäljessä.

Kun koronarokotteiden saatavuus oli huonoa, niitä jaettiin sairaanhoitopiireille ikäihmisten suhteellisen määrän mukaan.

– Nyt rokotteita riittää käytännössä kaikille halukkaille, minkä lisäksi vanhemmat ikäluokat alkavat olla rokotettu. Uskon, että kattavuuserot alkavat lähiaikoina tasoittua, Kontio sanoo.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Rokotekriittisyys ei näy koronan kohdalla

Muutama vuosi sitten läntinen Suomi erottui THL:n tilastoissa rokotekriittisyydellään. Etenkin muutamissa rannikkokunnissa rokotekattavuus vakavia tauteja vastaan oli heikkoa, kun ihmiset kieltäytyivät ottamasta rokotteita.

Mia Kontion mukaan samasta ilmiöstä ei ole nyt viitteitä.

– Esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa rokotekriittisyyttä on ollut, kokonaiskattavuus koronaa vastaan on maan keskitasoa. Jos kriittisiä keskittymiä on, ne ovat erittäin pieniä, hän sanoo.

Kontion mielestä jo tähänastinen Suomen koronasuojautuminen kertoo, ettei merkittävää rokotekriittisyyttä esiinny missään. Hän uskoo, että nuortenkin ikäluokkien rokotekattavuus nousee lähiviikkoina entisestään.

– On nähty viitteitä, että nuoret tulevat rokotuksiin, kun ne tuodaan lähelle. Moni on jättänyt rokotusajan varaamatta kesällä, mutta erilaiset walk-in -tilaisuudet esimerkiksi kouluilla näyttävät todella lupaavilta, Kontio sanoo.

Lue myös:

Yläkoululaisia rokotetaan nyt kovaa vauhtia, mutta säilyykö nuoren yksityisyys? – Lapsiasiavaltuutettu: "Kaikkea ei tarvitse muiden kanssa jakaa"

Hallituksen tavoite on vähintään 80–90 prosentin rokotuskattavuus – asiantuntijat kertovat, mitä se koronaepidemian kannalta tarkoittaa

Milloin Suomessa on rokotettu riittävästi ja miten lasten rokotuksiin pitäisi suhtautua? Lue kymmenen kysymystä ja vastausta koronarokotuksista