Ateneumiin kiemurtelee satojen ihmisten jono – jo tunteja odottaneet tamperelaiskaverukset toivovat, että Repin-näyttelyyn pääsisi iltaan mennessä

Perjantaina on viimeinen mahdollisuus päästä katsomaan Ilja Repin -näyttelyä ilman ennakkoon ostettua lippua. Ateneumin ympäri kiemurteli päivällä satojen ihmisten muodostama jono.

Jono kiemurtelee pitkin Ateneumin julkisivua ja katoaa kulman taakse.

Ihmisjoukon etupäässä seisovat Arja Koivisto, Raija Rantanen ja Sissi Airaksinen. Paikka jonon kärjessä Ilja Repin -näyttelyyn ei ole irronnut helpolla, vaan kolmikko on seissyt jonossa jo kaksi ja puoli tuntia.

Tänään perjantaina on viimeinen mahdollisuus päästä katsomaan näyttelyä ilman ennakkoon ostettua lippua.

– Lippuja ei saatu, joten piti tulla jonoon. Eväitä, sadevarusteet ja villapaita ovat mukana. Sisulla mennään, Airaksinen kertoo.

Naiset veikkaavat, että odotellessa voi vielä vierähtää tunnin verran. Arja Koivisto on varautunut jonottamaan niin kauan, että sisään pääsee.

– Vaikka viisi tuntia! Pakko päästä, hän summaa.

Arja Koivisto (vasemmalla), Raija Rantanen (keskellä) ja Sissi Airaksinen ovat viettäneet aikaa jonossa keskustelemalla muun muassa taiteesta. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Koronatilanteen vuoksi lippuja ei saa enää perjantain jälkeen ostettua Ateneumin ovelta. Viimeiset, torstaiaamuna myyntiin tulleet ennakkoliput on jo myyty loppuun.

– Olen todella pahoillani heidän puolestaan, jotka eivät onnistuneet saamaan lippuja. Olemme yrittäneet kaikkemme, jotta mahdollisimman moni pääsisi näkemään näyttelyn, kertoo Ateneumin johtaja Marja Sakari.

Perjantaina puoliltapäivin näyttelyyn jonotti arviolta parisataa toiveikasta. Jonon puolessa välissä seisoi toista tuntia jonottanut Anniina Ahlström. Jonossa aika on kulunut puhelimesta tv-sarjoja katsellen. ** **

– On ollut asialistalla käydä täällä, mutta näköjään vasta pakon edessä ja viime hetkellä tulee tämä tehtyä. Kyllä minä vielä sisään pääsen, hän uskoo.

Ahlström kertoo nähneensä Repinin teoksia ensimmäistä kertaa pikkutyttönä Retretti-taidekeskuksessa.

– Muistan silloin ihailleeni sitä, miten aidoilta ne maalaukset näyttivät.

Anniina Ahlström lähti kokeilemaan onneaan viime tingassa, mutta uskoo, että pääsee vielä sisään Repin-näyttelyyn. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Sisään on jonotettu jopa tunteja

Lippujen myyminen Ateneumin ovelta lopetetaan hankaloituneen koronatilanteen vuoksi.

Jo tähän saakka jonot ovat kiemurrelleet Ateneumin sisäänpääsyltä aina Ateneuminkujalle saakka. Ihmiset ovat jonottaneet sisään jopa tunteja – eivätkä kaikki ole silti mahtuneet näyttelysaleihin.

– Deltavarianttia on keskuudessamme ja suuria ihmisjoukkoja, jotka tahtovat sisälle näyttelyyn, on vaikea kontrolloida. Tämän vuoksi päätimme ohjata ihmiset ostamaan lipun etukäteen, jotta voimme tarjota turvallisen vierailun näyttelyssä. Tilanne on puhtaasti pandemian sanelema, Ateneumin johtaja Marja Sakari kertoo.

Ateneumin ovelle oli kerääntynyt jonoa perjantaina puoliltapäivin. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Mika Kuusisto ja Juho Karvinen olivat saapuneet perjantaina Helsinkiin katsomaan näyttelyä Tampereelta asti. Kahvit haettuaan kaksikko liittyi suoraan jonon perään.

He kertovat, että jonottajille ilmoitettiin päivällä, että sisälle pääsee viidestä viiteentoista henkilöä tunnissa. Kaksikko uumoilee, että jonossa voi vierähtää jopa iltakahdeksaan saakka.

– Tätä varten tänne tultiin, että eiköhän me loppuun asti mennä, Kuusisto toteaa.

Kuusisto ja Karvinen ovat sitä mieltä, että Repin-näyttely tuo kaivattua vanhaa, klassista aspektia nykypäivän viihteen keskelle. Kaksikko pohtii, mahtaako tämä olla heidän ainoa mahdollisuus nähdä Repinin teoksia Suomessa.

Ateneumista Repin-näyttely siirtyy Pariisiin.

– Kävi mielessä, että jos ei tänään pääse, niin onko sitten pakko lähteä Ranskaan tätä katsomaan, he nauravat.

Ateneumissa vielä reilun viikon esillä oleva Volgan lautturit -maalaus on Ilja Repinin tunnetuimpia töitä. Kuva: Ryska museet, S:t Petersburg.

Näyttelyn on nähnyt liki 100 000 ihmistä

Ilja Repin -näyttelyn suosio on katkeransuloista.

– Olemme äärimmäisen tyytyväisiä siihen, että olemme voineet pitää ovet auki ja lähes 100 000 ihmistä on jo nähnyt näyttelyn. Kuitenkin kun suunnittelimme tätä, ajattelimme, että voisimme olla aivan normaalisti auki. Siten moni nyt pettynyt ihminen olisi pystynyt näkemään näyttelyn, kertoo Ateneumin johtaja Marja Sakari.

Näyttelyn uumoiltiin vetävän jopa yhtä suuria yleisömassoja kuin Ateneumin tähän asti suosituin näyttely, Pablo Picasso. Sen näki yhteensä liki 315 000 ihmistä.

Koronatilanteen vuoksi näihin lukuihin ei kuitenkaan päästy.

– Näissä olosuhteissa olemme todella onnellisia, että olemme ylipäänsä voineet tarjota tämän taide-elämyksen asiakkaille. Niiden ihmisten, jotka eivät päässeet paikan päälle, on ollut netin kautta mahdollista osallistua etäopastuksille.

Ilja Repin -näyttelyyn jonotetaan Ateneumin edessä tuntikaupalla. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Perjantaina näyttelyssä vieraillut Kaarina Langeland oli ihastelemassa teoksia jo toista kertaa.

– Eikä yhtään kaduta! Se on todella hieno näyttely. Ihan kuin hahmot olisivat tulleet ulos tauluista. Aleksanteri II:kin oli niin kuin olisimme kuunnelleet hänen puhettaan, jota ei kuulunut, Langeland tunnelmoi.

Hänen mielestään elämys on kaiken jonotuksen väärti.

– Unohdin odottelut jo, hän naurahtaa näyttelyn nähtyään.

Näyttely päättyy ensi viikon sunnuntaina.

– Meille on tuottanut suurta iloa nähdä, miten ihmiset ovat rakastuneet näyttelyyn, sanoo Ateneumin johtaja Marja Sakari.

