Unicef: Miljardi lasta äärimmäisessä vaarassa ilmastokriisin vuoksi

Korkeimman riskin maita ovat Keski-Afrikan tasavalta, Tshad ja Nigeria. Suomi on puolestaan yksi turvallisimmista maista.

Tshad on yksi niistä maista, joissa ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt erityisesti uhkaavat lasten hyvinvointia. Kuva: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press