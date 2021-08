Helsingin Kaisaniemen legendaarinen musiikkiliike muuttui nuorille suunnatuksi kierrätyskeskukseksi – jopa kolmasosa tavarasta lahjoitetaan asiakkaille ilmaiseksi

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kymmenes myymälä sijaitsee Helsingin keskusta-alueella, ja tarkoitus on palvella erityisesti ilman autoa saapuvia asiakkaita.

Lumilaudoista tehtyjä penkkejä, sarjakuvilla päällystettyjä pöytiä, vinyylilevyjä, lautapelejä, kirjoja, astioita, vaatteita…

Tavaroiden kirjo Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen uusimmassa myymälässä on laaja, mutta valikoimassa on selkeä punainen lanka: nuoret asiakkaat. Yhtiön kenttäpäällikön Jani Åfeltin mukaan kierrätyskeskus etsi pitkään myymälätiloja keskustan alueelta, ja tämä on ollut myös asiakkaiden toive.

– Nyt sopiva paikka löytyi, ja tänne tavoittelemme erityisesti nuoria asiakkaita. Kohderyhmä on otettu huomioon monissa asioissa.

Perinteisen kierrätystavaran rinnalla tarjolla on runsas valikoima kierrätyskeskuksen omassa Plan B -verstaassa valmistettuja ja tuunattuja vaatteita, -asusteita, -sisustustuotteita ja -huonekaluja.

Kaisaniemen myymälä sijaitsee metro- ja raitiovaunupysäkkien välittömässä läheisyydessä, ja tällä halutaan huomioida ilman omaa autoa liikkuvia asiakkaita.

Kierrätyskeskuksen Plan B -verstaassa tehty lumilautapenkki on malliesimerkki esineestä, joka on saanut kokonaan uuden käyttötarkoituksen. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kierrätyskeskuksen myymälätoimintojen ja verkkokaupan johtajan Kirsi Siitosen mukaan Kaisaniemen myymälä valmisteltiin ja sisustettiin nopealla aikataululla.

Uudesta liiketilasta tiedotettiin viikkoa ennen juhannusta, ja ovet aukeavat virallisesti nyt lauantaina. Pikaisesta aikataulusta huolimatta liiketilan aiempi historia on saatu häivytettyä näkymättömiin. Yliopiston pääkirjaston vieressä sijaitseva liiketila on sama, jossa musiikkiliike F-musiikki toimi noin parinkymmenen vuoden ajan.

– Jonkin verran hyödynsimme täällä valmiiksi olleita seinätelineitä ja muita rakenteita, mutta muita jälkiä musiikkiliikeajoista ei oikeastaan ole jäljellä.

Kierrätyskeskusten suosituimpia tuotteita ovat kenttäpäällikkö Jani Åfeltin mukaan juuri nyt erilaiset astiat, kodintavarat, koriste-esineet sekä polkupyörät, joiden kysyntä on korkeampi kuin tarjonta.

Lisäksi esimerkiksi kirjoja ja huonekaluja menee aiempaa enemmän, minkä Åfelt arvelee johtuvan korona-ajan lisääntyneestä vapaa-ajasta ja sisustusbuumista.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kenttäpäällikön Jani Åfeltin mukaan Kaisaniemen myymälä on suunnattu erityisesti nuorille, opiskelijoille ja ilman omaa autoa saapuville asiakkaille. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kaisaniemen myymälä on Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kymmenes. Muiden myymälöiden tapaan myös Kaisaniemestä löytyy lahjoitushuone, josta saa valita mukaansa vaatteita ja tavaroita täysin ilmaiseksi.

Lahjoitettavan tavaran osuus koko ketjun toiminnassa on yllättävän suuri: Normaalioloissa kierrätyskeskuksen kautta uuden kodin saa vuosittain noin viisi miljoonaa tuotetta. Noin kolmannes tavaroista lahjoitetaan asiakkaille maksutta myymälöiden ilmaispisteissä.

Kenttäpäällikkö Jani Åfeltin mukaan lahjoitustoiminnan taustalla on kierrätyskeskuksen perustoimintaperiaate, jonka mukaan tavoitteena on edistää tavaroiden uudelleenkäyttöä.

Kierrätyskeskukset ottavat lahjoituksina vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita ja tavaroita. Ennen uudelleen myymistä tavarat kulkevat erilaisten tarkistuspisteiden läpi.

Kokonaan rikkinäiset tavarat siirretään sivuun, ja pienvikaiset menevät omaan valikoimaansa.

– Esimerkiksi kauluspaita josta puuttuu nappi, ei ole myyntikelpoinen, mutta se voi olla kuitenkin käyttökelpoinen, Åfelt selventää.

Kierrätyskeskuksen myymälä- ja verkkokauppatoimintojen johtajan Kirsi Siitosen mukaan käsityö- ja askartelutarvikkeet ovat kysytty tuoteryhmä. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Tällaiset tuotteet jaetaan tyypillisesti ilmaispisteissä eteenpäin tai ne viedään korjattavaksi tai jatkojalostettavaksi Espoon Nihtisillan Plan B -verstaalle.

Myös sellaiset tavarat, jotka ovat pitkään olleet myymälässä esillä, saatetaan jossain vaiheessa siirtää ilmaispuolelle, jotta tavara saadaan kiertoon.

Voit keskustella tavaran kierrättämisestä sunnuntaihin kello 23 asti.

Lue myös:

Keräilijä Iivari Viilomaa, 29, löysi kirpparilta kummallisen lasiesineen, joka sai "kädet tärrämään" innosta – Instagramissa hänen löytöjään ihailevat tuhannet

Kirjakauppias perusti vanhainkodin kirjoille, joista ihmiset haluavat eroon – nyt hänellä on valtava halli lattiasta kattoon täynnä kirjoja