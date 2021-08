Poliisi turvaa 12–15-vuotiaiden rokotuksia Hämeenlinnassa: "Tiedon mukaan on mahdollista, että siellä on rokotevastaisia ihmisiä"

Hämeenlinnan Verkatehtaalla rokotetaan 12–15-vuotiaita lauantaina. Poliisi on paikalla turvaamassa rokotusten etenemistä.

Hämeenlinnan Verkatehtaalla rokotetaan 12–15-vuotiaita lauantaina. Poliisi on paikalla turvaamassa rokotusten etenemistä.

Lasten ja nuorten koronarokotukset ovat edelleen häirinnän kohteena. Kanta-Hämeessä maakunnallinen pandemiaryhmä on pyytänyt Hämeen poliisia turvaamaan rokotustilaisuuksien järjestämisen Hämeenlinnassa.

Virkavallan apuun turvaudutaan, koska perusterveydenhuollot ja koulut ovat monenlaisen häirinnän kohteena ja sosiaalisessa mediassa on esiintynyt uhkaavia puheita kuntien työntekijöitä kohtaan.

Muualla Suomessa ei tiettävästi ole pyydetty poliisin virka-apua rokotusten turvaamiseksi. Häirintää on kuitenkin tapahtunut eri puolilla maata.

Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS kertoi tänään, että lasten puhelimiin on lähetetty jopa henkilökohtaisia viestejä, joissa pelotellaan rokotusten haitoilla. Viesteissä ja julkaisuissa väitetään valheellisesti, että TAYSin päivystykseen tai tehohoitoon olisi tuotu rokotushaitoista kärsiviä nuoria.

Riihimäellä kaksi vierasta aikuista kiersi kouluilla levittämässä lapsille rokotevastaista, harhaanjohtavaa materiaalia viime viikolla.

Millaiseen toimintaan poliisi voi puuttua?

Hämeenlinnassa Verkatehtaalla järjestetään perusterveille yläkouluikäisille tarkoitetut walk-in-rokotustilaisuudet lauantaina 21. elokuuta ja keskiviikkona 25. elokuuta. Hämeen poliisilaitos turvaa rokotusten häiriötöntä etenemistä.

– Meille on kerrottu tietyistä uhkakuvista näihin tilaisuuksiin liittyen. Tiedon mukaan on mahdollista, että siellä on rokotevastaisia ihmisiä. Otamme ilmoitukset ja uhkakuvat vakavasti, kertoo ylikomisario Outi Pennanen Hämeen poliisista.

Tapahtumakeskus Verkatehdas on toiminut massarokotuspaikkana Hämeenlinnassa viime talvesta alkaen. Arkistokuva helmikuulta. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Pennasen mukaan paikan päälle on resursoitu poliiseja, muttei kerro tarkkaa partioiden määrää. Hän ei pidä tilannetta ennakkoon erityisen vakavana.

– Pyrimme turvaamaan kaikkien osallistujien edut asiassa, mutta en sanoisi, että kauhean huonosta tilanteesta olisi kyse, arvioi Pennanen.

Rokotuspaikkana toimivan Verkatehtaan etupiha ja pysäköintialue ovat julkista aluetta. Mitä poliisi tekee, jos joku tulee paikalle esimerkiksi levittämään rokotevastaista materiaalia?

– Poliisi tekee paikan päällä tilannekohtaisen arvion ja katsoo, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus osallistua yleiseen kokoukseen. Poliisilla on turvaamis- ja edistämisvelvollisuus sen tilaisuuden rauhanomaiseen etenemiseen.

Voidaanko henkilöitä poistaa paikalta?

– Jos tilanne siihen menee, niin kyllä voidaan. Jos yleinen järjestys ei toteudu ja on häiriötä, Pennan vastaa.

Ylikomisarion mukaan poliisi huomioi myös Forssan lauantaisen rokotustilaisuuden.

