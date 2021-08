Lilja Mustikainen on asunut 11 vuotta asunnossa, jonka piti olla loppuelämän koti – nyt kerrostalo hajoaa alta: "Tähän on nyt totuttava"

Lilja Mustikainen on yksi purkutuomion saaneen kerrostalon asukkaista

Yle kertoi aiemmin, että Lappeenrannan keskustassa sijaitseva uudehko nelikerroksinen kerrostalo on osoittautunut purkukuntoiseksi. Asukkaille on annettu vuosi aikaa etsiä uusi koti.

– Huomasin heti muutettuani, että kaappien ovet aukesivat itsestään. Esimerkiksi vessassa peilikaapin ovet pitäisi saada pysymään suorassa, muuten ne aukeavat heti, kertoo lappeenrantalainen Lilja Mustikainen.

Mustikainen on asunut Lappeenrannan keskustassa Valtakadun ja Raatimiehenkadun kulmauksessa reilut 11 vuotta. Pian hänellä on edessään muutto vuokra-asunnosta, jonka oli tarkoitus olla loppuelämän koti.

– Eihän se mukavaa ole. Totta kai sitä kuvittelee, että tässä saisi asua niin kauan kuin ylipäänsä on mahdollisuus asua missään yksin. Tähän on nyt totuttava ja lähdettävä etsimään uutta asuntoa jostain, nainen huokaa.

Purkutuomion saaneessa kerrostalossa on katutasossa liiketiloja ja ylemmissä kerroksissa 30 vuokra-asuntoa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Aivan Lappeenrannan keskustassa sijaitseva, vain 20 vuotta vanha kerrostalo on osoittautunut purkukuntoiseksi.

Talossa on liikehuoneistojen lisäksi 30 asuntoa. Asukkaille on annettu vuosi aikaa pakata tavarat ja lähteä.

Vesivahinkoja ja halkeamia seinissä

Nelikerroksisen talon perustukset painuvat pikkuhiljaa alaspäin. Samalla myös muut rakenteet ovat päässeet liikkumaan.

– Painuminen ei ole mitään valtavaa, puhutaan millimetreistä. Se kuitenkin vaikuttaa taloon, sanoo talon ja tontin omistavan Kevan kiinteistövarallisuuspäällikkö Kirsi Soikkeli.

Entisen pankin tiloissa oleva tiiliseinä on haljennut kauttaaltaan. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Vuonna 2001 valmistuneen talon seinissä on myös halkeamia. Perustusten vajotessa hajoavat myös seinien sisällä olevat painevesiputket.

– Muutamiin asuntoihin on tullut merkittävät vesivahingot. Se on akuutti ongelma, Soikkeli kertoo.

Talo on painunut käytännössä aina. Painunutta kohtaa yritettiin korjata vuonna 2008, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta.

Niinpä ainoa jäljelle jäänyt vaihtoehto on purkaa talo ja rakentaa tilalle uusi.

Talossa asuva Päivi Savolainen on hyvillään, että muuttaa tarvitsee ehkä vasta vuoden kuluttua. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Turvallista asua

Kevan ja rakennusliike YIT:n mukaan talossa on turvallista asua eikä sortumis- tai romahtamisvaaraa ole.

– Me olemme kertoneet, että ainakin vuoden 2022 loppuun saakka asunnoissa voi asua, kertoo Kevan kiinteistövarallisuuspäällikkö Kirsi Soikkeli.

Talossa asuu vuokralla eri-ikäistä väkeä. Päivi Savolainen kertoo saaneensa pari viikkoa sitten lapun postiluukusta.

– Lapussa ja sähköpostissa kerrottiin, mikä tilanne on.

Kuuntele, kun toimittaja Petri Kivimäki vierailee purettavan talon sisällä ja ulkona yhdessä YIT:n aluepäällikkö Jussi Koskelan kanssa.

Savolainen ei kertomansa mukaan alun perinkään ollut niin kiinnostunut talon kunnosta, että olisi selvittänyt sitä ennen muuttamista.

Asia ei kuitenkaan hermostuta häntä.

– Ihan hyvin tästä on infottu meitä. Aloin vain miettimään, mihin muutan seuraavaksi, Savolainen toteaa.

Ongelmat perua jääkaudelta

Talon ongelman juuret ovat kaukana menneisyydessä. Talo on rakennettu jääkauden aikaisen valtavan supan eli kuopan päälle.

– Ennen rakentamista tehtiin maaperätutkimus. Ilmeisesti kairauksessa ei ole havaittu sitä, miten syvällä pohja on. Kun rakennus on paalutettu, sitä ei ole paalutettu tarpeeksi syvälle ja täyttömaa on alkanut antaa periksi, selventää Kirsi Soikkeli Kevalta.

Kitatusta saumasta näkee selvästi, että betonielementtien välinen sauma on liikkunut. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Edelleen ongelma on, ettei jääkautisen supan syvyyttä tiedetä. Talo jatkaisi vajoamistaan, jos tilanteen annettaisiin pysyä ennallaan.

Talossa asuvalle Päivi Savolaiselle sen kunto tuli yllätyksenä. Hän ei ollut huomannut mitään merkkejä talon painumisesta.

– Ei tämä niin vanha talo ole, että olisin odottanut tällaista tilannetta.