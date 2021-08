Katso suorana: Korona tietää Jukolan viestille ja Simerockille tappioita, mutta "pidetään silti kovat bileet", sanoo festivaalijohtaja

Lapin kesän suurimmat yleisötapahtumat Simerock ja Napapiiri-Jukola starttaavat perjantaina Rovaniemellä. Tapahtumia on odotettu, mutta koronarajoitusten ja -tilanteen vuoksi järjestäjät odottavat jäävänsä taloudellisesti tavoitteista.

Festivaalijohtaja Samuli "Sime" Yliaska sanoo jo nyt, että tällä kertaa odotettavissa on satojen tuhansien eurojen tappiot. Festarilipuista on myyty noin kaksi kolmasosaa, mutta se ei Yliaskan mukaan oikein riitä.

– Nyt osaa jo sanoa, että tappiolle jäädään taloudellisesti. Mutta pidetään nyt kuitenkin kovat bileet. Kaksi vuotta on tehty tätä festaria ja nautitaan siitä nyt, murehditaan näitä ensi viikolla, Yliaska sanoo.

Torniolainen Eini Nalli, 7, olisi tullut Simerockiin jo viime vuonna, mutta festarit jäivät järjestämättä. Nyt hän odottaa Portion Boysien ja Petri Nygårdin keikkoja. Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

Kolmipäiväiseksi kasvaneen festivaalin tavoitteena on ollut 30 000 kävijää. Rovaniemeläinen Emmi Eerikäinen on kokenut festarikävijä, mutta tämä vuosi tuntuu silti erilaiselta.

– Innoissaan ja vähän jännittää, kun meneee pitkästä aikaa porukkatapahtumaan. Samalla tutulla porukalla mennään.

Lisähuolta järjestäjille on aiheuttanut se, että aikatauluja jouduttiin rukkaamaan vielä loppumetreillä.

Rovaniemen koronatilanne on kiihtymisvaiheessa. Uusia tartuntoja on ollut viime viikkoina kymmenittäin, mutta niistä enemmistö on ollut thaimaalaisilla marjanpoimijoilla.

– Silti osa kuvittelee, että täällä on jotenkin hillittömän huono tilanne. Kyllä ihmiset on hyvin peloteltu. Meille on turvallista tulla, ja meillä on tilaa, vakuuttaa Yliaska.

Rovaniemen kaupunki on tehostanut testausvalmiuttaan viikonlopun tapahtumien vuoksi.

Festivaalijohtaja Samuli Yliaska on tyytymätön siihen, miten tapahtumajärjestäjän koronan vuoksi kärsimiä tappioita on korvattu. "Terveisiä hallitukselle ja muille rosvoille", Yliaska lohkaisee. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Korona karsi Jukolan starttilistaa

Myös Rovaniemen viikonlopun toinen suurtapahtuma suunnistusviesti Napapiiri-Jukola on jäämässä taloudellisesti heikoille. Tällä hetkellä talous näyttää plussaa, mutta tilanne elää vielä, sanoo pääsihteeri Sami Leinonen.

– Siinä on vielä monia jossia: hyvää säätä, ei sadetta, paikallisten tulemista Mäntyvaaraan katsomaan suunnistustapahtumaa, Leinonen pohtii.

Syynä on tapahtuman siirtyminen lomakaudelta elokuulle, mutta myös koronatilanne, joka herättää osassa harrastajissa huolta.

Järjestäjät odottavat kahdesti siirretyn suunnistusviestin alkamista

– On odotettu jo kahdeksan vuotta, kun vuonna 2013 lähdettiin hakemaan tapahtumaa. Nyt, kun h-hetki lähestyy, tietysti vähän jännittää, myöntää kilpailunjohtaja Martti Anttila.

Tavallisesti Jukolaan on tullut parikymmentä tuhatta suunnistajaa, nyt osallistujia on noin 12 500. Mukana on osallistujia Suomen lisäksi ulkomailta Kolumbiaa myöten.

Poliisi varautuu "superviikonloppuun"

Poliisi on varautunut Rovaniemen tapahtumien superviikonloppuun lisäämällä tuntuvasti resurssejaan.

Komisario Jukka-Pekka Salmela Lapin poliisista kertoo, että festivaalivieraiden turvallisuuden lisäksi poliisi odottaa, että sitä voi työllistää Rovaniemelle saapuva suunnistusväki.

– Jukola on valtavan iso tapahtuma ja aiheuttaa tiellä ruuhkautumista ja voi aiheuttaa myös onnettomuuksia. Ihmiset juhlivat toivottavasti vastuullisesti ja fiksusti, että poliisia tarvittaisiin mahdollisimman vähän, Salmela sanoo.

