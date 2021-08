Suomalaisia odottaa Kabulissa kilpajuoksu aikaa vastaan: "Heidän on etsittävä neulaa heinäsuovasta"

Puolustusministeriön mukaan tilanne on Kabulin lentoasemalla rauhallinen kansainvälisten joukkojen ansiosta. Lentokentän porttien ulkopuolella on kuitenkin levotonta.

Puolustusministeriön mukaan tilanne on Kabulin lentoasemalla rauhallinen kansainvälisten joukkojen ansiosta. Lentokentän porttien ulkopuolella on kuitenkin levotonta. Kuva: Wakil Kohsar / AFP

Suomalaisilla virkamiehillä ja sotilailla on edessään erittäin vaativa tehtävä Afganistanista evakuoitavien ihmisten löytämisessä.

Pelastettavat henkilöt on listattu ja ulkoministeriö on ollut heihin yhteydessä. Heitä on kuitenkin vaikeaa saada oikeaan aikaan Kabulin kansainväliselle lentoasemalle.

Suomi on päättänyt lähettää kymmeniä sotilaita turvaamaan evakuointeja Kabulissa. Lentoasemalla työskentelee jo tällä hetkellä viisi ulkoministeriön virkamiestä auttamassa ihmisiä pääsemään lennoille. Sotilaita tarvitaan tukemaan virkamiesten työtä.

Puolustusministeriöstä kerrottiin jo perjantaina päivällä, että suomalaisjoukot ovat nopeassa lähtövalmiudessa siirtymään lähemmäksi Kabulia. Tehtävää ei voitu kuitenkaan aloittaa ennen tasavallan presidentin päätöstä.

Yhdysvallat hallitsee portteja, mutta heti ulkona alkaa Talibanin valta

Kabulin lentoaseman sisäänkäynnit ovat Yhdysvaltojen ja muiden maiden joukkojen hallinnassa. Islamistit hallitsevat kuitenkin kaikkia reittejä lentokentälle. Lennoille pyrkivien on päästävä läpi useista Talibanin tarkastuspisteistä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Toistaiseksi ulkomaiden kansalaisten pääsyä ei ole estetty. Kentälle pyrkiviä afganistanilaisia on sen sijaan mediatietojen perusteella käännytetty, hakattu ja jopa ammuttu (siirryt toiseen palveluun).

Ulkoministeriön mukaan evakuointilennoille pyrkivien on tällä hetkellä erittäin vaikea päästä läpi lentoasemalle. Tämä johtuu siitä, että lentoaseman sisäänkäynnit ovat ruuhkautuneet pahoin.

Puolustusministeriön apulaisosastopäällikkö Janne Kuuselan mukaan lentoaseman porteista pääsee läpi yhdysvaltalaisten joukkojen järjestämien aikaikkunoiden puitteissa.

– Kullekin kansallisuudelle on järjestetty portille tiettyjä aikaikkunoita koota ihmisiä ja ohjata heitä eteenpäin. Tämä on niitä tilanteita, joissa Puolustusvoimien henkilöstö olisi suojaamassa virkamiehiä, Kuusela sanoo.

Aikaikkunat koskevat etenkin evakuoitavia Afganistanin kansalaisia, joilla ei ole matkustusasiakirjoja. Kuuselan mukaan Suomen kansalaisilla on periaatteessa pääsy sekä Talibanin tarkastuspisteiden että lentoaseman portin läpi.

– Kabulin lentokentän aitauksen sisällä on hyvinkin turvallista ja vakaata työskennellä. Mutta kun mennään porttien ulkopuolelle, samanlaista suojaa ei enää ole. Onneksi sielläkin tilanne on hieman rauhoittunut viime päivinä.

Lentoasemalta on noin neljän kilometrin mittainen suora tie kohti aluetta, jolla sijaitsevat muun muassa Yhdysvaltain ja Suomen suurlähetystöt. New York Timesin mukaan tie on ollut tukossa useiden kilometrien matkalta (siirryt toiseen palveluun). Lentoasemalle pyrkiviä ihmisiä on leiriytynyt teiden varsille, mutta pahin ruuhka ja kaaos on ollut lähellä pääportteja.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Näin muiden maiden joukot toimivat Kabulissa

Suomen lähettämille joukoille annetaan oikeudet toimia ainoastaan lentoasemalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Samanlaisin valtuuksin operoivat muun muassa Yhdysvaltain ja Saksan sotilaat.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Britannian ja Ranskan joukoilla on lupa liikkua myös muualla (siirryt toiseen palveluun) Kabulissa pelastamassa jumiin jääneitä kansalaisia. Saksalla puolestaan liikkuu kaupungissa yhteyshenkilöitä, joiden tehtävänä on etsiä evakuoitavat ihmiset ja johdattaa heidät kentälle.

– Heidän on etsittävä neulaa heinäsuovasta. Sen jälkeen täytyy vielä päästä ihmismassojen läpi kentän sisäpuoliselle alueelle, Saksan puolustusvoimien kenraali kuvasi BR24-radio- ja televisioyhtiölle. (siirryt toiseen palveluun)

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi perjantaina, että tämänhetkisen tilannekuvan perusteella Taliban ei uhkaa lentoasemalla olevia ulkomaalaisia joukkoja. Väkivallan leimahtamisen riski on kuitenkin todella suuri.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisten joukkojen kerrotaan ampuneen kentällä kaksi aseistettua miestä (siirryt toiseen palveluun) aiemmin tällä viikolla. Myös alueelta kuvatuissa videoissa kuuluu ja näkyy jatkuvasti ammuskelua.

Toistaiseksi on sekä Yhdysvaltojen että Talibanin etu, että Kabulissa vallitsee edes jonkinlainen järjestys.

– Talibanin intresseissä on säilyttää dollarivirta Afganistanin talouteen ja toisaalta [presidentti Joe] Biden on sanonut USA:n reagoivan rajusti, jos ihmisiä kuolee, Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoi Ylen A-studiossa keskiviikkona.

Keitä Suomi lähettää tehtävään?

Valtioneuvoston selonteon mukaan operaation käytettäväksi suunnitellut sotilaat olisivat kaikki Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Osa heistä on palvellut Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa aiemmin. Joukot olisivat aseistettuja ja heillä olisi myös oikeus käyttää voimakeinoja itsepuolustukseksi. Yksikkö toimisi kansallisessa johdossa, mutta yhteistyössä muiden maiden henkilöstön kanssa.

UPIn Charly Salonius-Pasternak arvioi Ylen erikoislähetyksessä perjantaina, millaiset joukot voisivat tulla kysymykseen. Hänen mukaansa yksikön tulisi olla sellainen, jolla on kokemusta Afganistanista ja toistensa kanssa toimimisesta ja joka on heti valmis lähtöön.

– Näitä on Suomessa yksi tai kaksi. Oma veikkaukseni on, että puhutaan suomalaisista erikoisjääkäreistä, Salonius-Pasternak sanoi.

Erikoisjääkärit ovat Puolustusvoimien Utin jääkärirykmentissä koulutettava erikoisjoukko. He ovat osallistuneet kriisinhallintaoperaatioon Afganistanissa aiemminkin. Heillä on käytössään muun muassa NATO-yhteensopiva aseistus (siirryt toiseen palveluun).

Puolustusministeriö ei kerro, mistä joukko-osastosta on kyse.

– Olemme vain todenneet, että he ovat kokeneita, Puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä, apulaisosastopäällikkö Janne Kuusela sanoo.

Myös osa muista valtioista on uskonut Afganistanin-tehtävän nimenomaan eliittijoukoille. Esimerkiksi Sveitsi on lähettänyt Kabuliin sotilaita vaarallisiin tehtäviin erikoistuneesta erillisosastosta (siirryt toiseen palveluun), jolla on kokemusta muun muassa maan lähetystön turvaamisesta Libyan sisällissodassa.

Suomalaisilla joukoilla ei ole tiettävästi ollut vastaavaa tehtävää aiemmin ulkomailla.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi Kabuliin lähetettäviä joukkoja Ylen erikoislähetyksessä perjantaina.

"Seuraa vaikeita valintatilanteita"

Tehtävällä on erittäin kova kiire. Valtioneuvoston selonteon mukaan operaation arvioitu kesto on yksi kuukausi, mutta käytännössä aikaa on paljon vähemmän.

Evakuoinnit toteutetaan Kabulin lentokentän kautta, jonka turvallisuudesta vastaa tällä hetkellä lähinnä Yhdysvallat. Tähän asti Yhdysvallat on pitänyt operaation takarajana elokuun loppua, joskin päätös voi vielä muuttua (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Taliban on kiristänyt otettaan epäluotettavina pitämiinsä kansalaisiin. YK:n raportin mukaan islamistit etsivät Yhdysvaltojen tai NATOn kanssa työskennelleitä ihmisiä jo ovelta ovelle.

Salonius-Pasternakin mielestä on ymmärrettävää, että Suomen lähettämien sotilaiden tehtävä rajataan lentoasemalle ja sen välittömään läheisyyteen. Koska sotilaita on vähän, he eivät pysty toteuttamaan samankaltaisia operaatioita kuin isompien maiden lähettämät yksiköt.

Edes Yhdysvallat, jolla oli Kabulissa pari päivää sitten 4 500 sotilasta, ei ole halunnut laajentaa operaatiota lentoaseman ulkopuolelle.

– Riskien näkökulmasta on ymmärrettävää, että näin toimitaan. Varmasti siitä seuraa vaikeita valintatilanteita, kuten että lähdetäänkö jotakin porttien ulkopuolella olevaa henkilöä hakemaan.

Afganistanissa on noin 60 Suomen konsuliapua tarvitsevaa henkilöä. Näiden lisäksi Suomi on päättänyt evakuoida enintään 170 afganistanilaista, jotka ovat työskennelleet Suomelle, EU:lle tai Natolle.

Perjantaina päivällä Afganistanista oli saatu evakuoitua 49 Suomen kansalaista tai pysyvän oleskeluluvan Suomesta saanutta Afganistanin kansalaista.

Kello 19:55 juttuun korjattu tieto Kabulin lentokentällä työskentelevien virkamiesten määrä kahdesta viideksi.