Amnesty: Taliban murhasi julmasti hazara-vähemmistön miehiä heinäkuussa

Taliban-taistelijat partioivat 12. elokuuta Ghaznin kaupungissa, joka on samannimisen maakunnan pääkaupunki Kaakkois-Afganistanissa. Ghaznin maakunta on strategisesti tärkeä, sillä se sijaitsee Kabulin ja maan eteläisten maakuntien välillä. Kuva: Nawid Tanha / EPA

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Taliban-taistelijat surmasivat heinäkuun alussa yhdeksän hazara-vähemmistöön kuuluvaa miestä valtaamassaan Ghaznin maakunnassa.

Hazarat ovat Afganistanin kolmanneksi suurin kansanryhmä. Šiialaisuutta harjoittavat hazarat ovat olleet pitkään syrjinnän kohteena sunnienemmistöisessä maassa, ja erityisesti Taliban on vainonnut kansanryhmää verisesti.

Vallattuaan Afganistanin pääkaupungin Kabulin äärijärjestö Taliban on vakuutellut, ettei se aio ryhtyä kostotoimiin.

– Näiden surmien kylmäverinen raakuus on muistutus Talibanin aiemmista teoista ja kauhistuttava viite siitä, millainen heidän hallinnostaan voi tulla. Ne myös todistavat, että etniset ja uskonnolliset vähemmistöt ovat erityisessä vaarassa, sanoo Amnestyn pääsihteeri Agnés Callamard.

Kyläläiset jäivät Talibanin käsiin

Amnestyn tutkijoiden keräämien silminnäkijäkertomusten ja valokuvien mukaan murhat tapahtuivat 4.–7. heinäkuuta Mundarakhtin kylässä Malistanin piirissä.

Kuusi miehistä ammuttiin ja kolme kidutettiin kuoliaaksi.

3. heinäkuuta Talibanin ja hallituksen joukkojen taistelut Ghaznin maakunnassa olivat kiihtyneet.

Kyläläiset kertoivat Amnestylle, että he pakenivat taisteluja vuorille kesäisille laidunmaille, jossa heillä on yksinkertaiset suojat.

Ruokaa oli liian vähän suojiin paenneille 30 perheelle. Niinpä seuraavana aamuna, 4. heinäkuuta, viisi miestä ja neljä naista palasi kylään hakemaan elintarvikkeita.

He löysivät kotinsa ryösteltyinä, ja Taliban-taistelijat odottivat heitä väijyksissä.

Talibanit murhasivat kolme miestä. He muun muassa syyttivät 63-vuotiasta Jaffal Rahimia työskentelystä hallitukselle, koska hänen taskustaan löytyi rahaa. Hänet hakattiin pahoin ja kuristettiin omalla huivillaan.

Hautajaisiin osallistuneet silminnäkijät kertoivat Amnestylle, että Rahimin ruumis oli mustelmien peitossa ja sitä oli myös viillelty.

– Me kysyimme talibaneilta, miksi he tekivät tämän, ja he sanoivat meille, "Kun on meneillään konflikti, kaikki kuolevat, ei ole väliä, onko teillä aseita vai ei. Tämä on sota-aikaa", yksi silminnäkijä kertoi Amnestyn mukaan.

Taliban on katkonut viestiyhteyksiä

Kolme miestä yritti siirtyä suojista kotikyläänsä Wuliin Mundarakhtin kautta, mutta heidät pysäytettiin ja ammuttiin Talibanin tarkastuspisteellä kylässä.

Taliban-taistelijat surmasivat myös kolme miestä, jotka olivat jääneet kylään. 75-vuotias Sayeed Ahmed oli palannut ruokkimaan karjaansa uskoen, että talibanit eivät vahingoita vanhaa miestä. Hänet ammuttiin.

Amnesty arvioi, että nämä murhat ovat vain pieni murto-osa Talibanin veriteoista, sillä äärijärjestö on katkaissut matkapuhelinyhteydet monilla valtaamillaan alueilla kontrolloidakseen, mitä valokuvia ja videoita noilta alueilta leviää.

