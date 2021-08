Turkulaiselle Deltamarinille suunnittelusopimus kolmesta RoPax-matkustajalaivasta – alukset alkavat liikennöidä Kanadassa ja Englannin kanaalissa

Deltamarin ja China Merchants Jinling Shipyardin Weihain telakka ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmen RoPax -aluksen perus- ja valmistussuunnittelusta. Kyseessä on 10., 11. ja 12. Stena E-Flexer -alus kahdelle eri loppukäyttäjälle, kertoo Turussa pääkonttoriaan pitävä Deltamarin tiedotteessaan.

RoPax -matkustajalaivoilla on pitkät autokaistat ajoneuvoille ja paljon tilaa rahdille.

– Uudet tilaukset osoittavat, että Stena E-Flexer -alukset ovat erittäin arvostettuja asiakkaiden keskuudessa.. Odotamme innolla yhteistyötä Stena RoRon ja China Merchants Jinling shipyardin (Weihai) kanssa, sanoo Deltamarinin toimitusjohtaja Janne Uotila tiedotteessa.

Uotilan mukana sopimus on merkittävä ja se vahvistaa Deltamarinin työllisyystilannetta kahden poikkeuksellisen koronavuoden jälkeen. Suunnittelutyöt aloitetaan välittömästi ja ne suoritetaan pääasiassa Deltamarinin toimistoissa Turussa, Raumalla ja Helsingissä. Työn valmistuu ensi vuoden aikana.

Loppukäyttäjät Kanadassa ja Englannin kanaalissa

Kymmenennen aluksen loppuasiakas on Kanadan liittovaltiollinen yhtiö Marine Atlantic. Aluksen kapasiteetti tulee olemaan noin 2 600 kaistametriä ja tilaa on noin 1 100 matkustajalle. Aluksessa on LNG -kaksipolttoainemoottorit ja akkuhybridiratkaisu päästöjen minimoimiseksi.

Alus aloittaa liikennöinnin Itä-Kanadassa Newfoundlandin ja Nova Scotian välillä vuonna 2024.

Yhdennentoista ja kahdennentoista aluksen loppuasiakas on Brittany Ferries. Molempien alusten matkustajamäärä on noin 1 400 henkilöä. Rahtikapasiteetti on räätälöity liikennöinnin ja reitin mukaan ja se eroaa kokonaiskaistametrien sekä henkilöautoille tarkoitettujen kaistametrien osalta.

Molemmat alukset tullaan varustamaan LNG:tä varten eli ne voivat käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua, biokaasua tai muita uusia polttoaineita, kuten ammoniakkia. Lisäksi laivoissa on suuri 10 MWh:n akkuhybridiratkaisu ja 8 MW:n maaliitäntä laivan satamassa tarvitsemaan sähkönsyöttöön, sekä akkujen lataamista varten

Alukset toimitetaan vuosina 2024 ja 2025 ja ne liikennöivät kahdella Brittany Ferriesin pääreitillä välillä Portsmouthin ja Ouistrehamin sekä Portsmouth ja St. Malo.