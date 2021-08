Analyysi: Ooppera voi kantaa koronakapinaviittaa – asetelma olisi toinen, jos kyse olisi parikymppisten teknobileistä

Aluehallintoviranomaisen yleisötilaisuuksien rajoitukset astuivat tänään voimaan pääkaupunkiseudulla, mutta rikosilmoituksia rikkureista tuskin tehdään. Poliisilla on parempaakin tekemistä kuin vahtia kulttuuritätien wc-järjestelyjä, kulttuuritoimituksen päällikkö Satu Nurmio kirjoittaa.

Viikko sitten perjantaina Kansallisooppera kertoi Ylen jutussa, että aluehallintoviranomaisten toivomia katsomolohkoja ei tulla oopperan kauden avajaisissa näkemään. Samaan aikaan isot teatterit vaikenivat suunnitelmistaan koronarajoitusten suhteen – eittämättä siksi, että taustalla koetettiin saada aikaan päätöstä rajoitusten höllentämisestä.

Espoon kaupunginteatterin johtaja paljastikin, mistä oli kyse (siirryt toiseen palveluun): suurten teattereiden ja oopperan johto olivat yhdessä ilmoittaneet kulttuuriministerille, että mikäli mikään ei muutu, he vetävät omat tulkintansa rajoituksista. Oopperalle tämä tarkoitti sitä, että katsomon eri osia varten ei järjestetä erillisiä vessoja, palveluja tai sisäänkäyntejä, sillä niiden toteuttaminen olisi oopperan mukaan ollut mahdotonta. Kahden metrin turvavälit päätettiin kuitenkin toteuttaa.

Ooppera oli ensimmäinen kulttuurilaitos, jolla on suuri syksyn ensi-ilta isojen rajoitusten keskellä. Se otti kapinaviitan harteilleen, koska pystyy siihen. Tuskinpa suuri yleisö paheksuu, jos 1 300 hengen salissa on 300 enimmäkseen kahden rokotuksen saanutta katsojaa. Ihmiset istuvat paikoillaan turvaväleillä ja maskit päässä. Asetelma olisi toinen, jos kyse olisi 300 parikymppisen teknobileistä (ja niin on ollutkin (siirryt toiseen palveluun)). Ooppera saa valtaosan rahoituksestaan valtiolta ja voi siksi ottaa riskejä enemmän kuin yksityiset pienet toimijat.

Sitten alkoi silakanpaisto, kumpi väistyy ensin, rajoitukset vai oopperan ensi-ilta. Oopperan johdossa luotettiin, että hallitus paimentaa ohjauskirjeellä aluehallintoviranomaista ennen perjantaita.

– Hallitus kuitenkin hyvin selkeästi lupasi, että lievennyksiä on tulossa ja me odotamme, että ne tulevat tällä viikolla, oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi sanoi Ylelle.

Myös kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) lupaili jo viikko sitten perjantaina, että hallitus aikoo ohjeistaa aluehallintoviranomaisia luopumaan kahden metrin turvaväleistä. Näin kävikin, torstaina illansuussa, mutta avit ilmoittivat jo keskiviikkona, että muutoksia ei viikonlopuksi tehdä, vaikka uusia ohjeita tulisikin.

Oleellista on, että ohjeet ovat vain suosituksia. Aluehallintoviranomainen lopulta päättää, mitä se ohjeille tekee. Tällä viikolla avi pyyhki lasten ja nuorten harrastusten suhteen ohjauskirjeellä vain pöytää. Viranomainen tulkitsee lakia ja tekee päätöksiä virkavastuulla.

Ylen tietojen mukaan asiaa määrittävään tartuntatautilakiin ei viime viikolla ollut vielä valmisteilla mitään muutosta. Kuinka pitkään hallitus siis vain vetoaa ohjeisiin eikä käynnistä tartuntatautilain muutosta?

Tänään astuivat voimaan tiukemmat rajoitukset yleisötilaisuuksissa, vaikka ooppera toivoi muuta. Ooppera joutui myös ennakkotarkastuksen kohteeksi. Sen järjestelyt todettiin kuitenkin riittäviksi. Oleellista oli se, että ooppera pystyi porrastamaan yleisön liikkumisen tiloissa – ilman että uhattuja bajamajoja tarvitsi pystyttää käytäville. Ylen Ykkösaamussa vieraillut Gita Kadambi vähätteli kapinaretoriikkaa ja vetosi pikemminkin yhteistyöhön viranomaisten kanssa.

Ooppera avaa kautensa omalla tulkinnallaan järjestelyistä ja tämä tulkinta riittää viranomaisille. Onko muidenkin kulttuurilaitosten nyt siis vedettävä omat johtopäätöksensä ja luotettava siihen, että poliisilla on parempaakin tekemistä kuin vahtia kulttuuritätien wc-järjestelyjä?

