Koiraton lintumetsästäjä voi aiheuttaa turhaa kärsimystä linnuille – avuksi on otettu noutajien "treffipalvelu"

Vajaan vuoden ikäinen Roihu ponnistaa iloisesti ulos takakontista ja ryntää Antti Tahvanaisen jalkoihin. Noutajakoira ja metsästäjä tapasivat netin noutajakoirapörssin avulla ensimmäisen kerran vasta muutama viikko sitten.

– Koira on ehdoton kaveri metsällä. Koiraa on kiva seurata, ja välttyy haavakoilta. Kyllä se metsästäjästä pahalta tuntuu, jos haavoittunut lintu jää löytymättä.

Noutajakoiran käyttäminen metsällä onkin eläinsuojeluteko. Ilman koiraa on hankala löytää alas ammuttua lintua. Mikäli lintu haavoittuu ja jää löytymättä, se voi kärsiä ja jäädä kitumaan.

Ruotsissa koiran käyttö on metsästysasetuksella säädetty pakolliseksi vesilintu-, hanhi- ja sepelkyyhkyjahdissa.

Suomessa koiran käyttöä lintumetsällä suosittelevat Metsästäjäliitto ja Eläinsuojeluyhdistys.

– Paikantavan, jäljittävän tai noutavan metsästyskoiran käyttäminen haavoittuneiden eläinten löytämiseksi tulisi olla pakollista. Lintujen metsästys aiheuttaa väistämättä haavakoita, mutta niiden määrää voidaan merkittävästi vähentää koiran avulla, toteaa Suomen eläinsuojeluyhdistyksen, SEY:n toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

SEY:n näkemyksen mukaan haavakoita välttääkseen haulikolla ei koskaan tulisi ampua parveen, vaan olisi varmistuttava siitä, että kaikki ammuttavat eläimet ovat osumakuvion sisällä.

Roihu on tärkeä jahtikaveri Antti Tahvanaiselle ja Taneli Makkoselle, joilla ei ole omaa noutajakoiraa lintumetsälle. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Haavakoiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa

Varmaa tietoa siitä, miten paljon lintuja jäisi löytämättä tai haavakoita kärsimään, ei ole.

Kokenut koiraharrastaja ja kultaisennoutajan omistaja Minna Siitonen tietää, että suurin osa linnuista jäisi kadoksiin ilman koiraa etenkin peitteisessä maastossa.

Muutama yksittäinen lintu voi jäädä löytymättä, vaikka koira olisikin apuna.

– Roihu löytää melkein aina. Mutta jos paljain silmin pitäisi etsiä, jäisi suurin osa peitteiseen maastoon pudonneista sinne, arvioi hakkuuaukkoa katseleva Siitonen.

Samaa mieltä on outokumpulainen metsästäjä Antti Tahvanainen.

– Oma arvioni on, että jopa puolet linnuista jäisi maastoon ilman noutavaa koiraa.

Haavakoiden määrää on pyritty selvittämään lukuisissa tutkimuksissa.

– Silti todellista lukua on hyvin vaikea arvioida, mikä johtuu muun muassa vaihtelevista tutkimusmenetelmistä, toteaa SEY:n Maria Lindqvist.

Eri tutkimusten mukaan haavakoiden määrä vaihtelee.

Esimerkiksi eläinten hyvinvointia edistävän järjestön RSPCA:n (Recreational hunting and animal welfare) tietojen mukaan eurooppalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että hanhista 28–62 prosentilla on elimistössään koteloituneita hauleja ja sukeltajista 25–35 prosentilla.

Suomessa kyyhkyjahti alkoi 10. elokuuta. Sorsanmetsästys käynnistyi tänään perjantaina kello 12.

Metsällä käyminen on Minna Siitoselle ja Roihulle yhteinen harrastus, jossa emäntä ohjaa ja koira noutaa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Yksi ratkaisu on sosiaalisen median noutajakoirapörssi

Suomessa koiran kanssa metsästämiseen on pitkät perinteet. Kulttuurista kertoo se, että metsästyksessä käytetään montaa eri rotua. Vuosittain metsällä käy yli 80 000 koiraa.

Suurin osa metsästää koiran kanssa, mutta eivät kaikki.

– Tuntuma on, että koiran käyttö on lisääntymään päin. Noutajakoiraharrastus on myötätuulessa ja sitä kautta metsästyksen pariin on tullut lisää metsästäjiä ja koiria, toteaa Ere Grenfors, joka toimii Metästäjäliitossa luonnon- ja riistanhoitopäällikkönä.

Osa metsästäjistä lähtee lintujahtiin ilman koiraa, koska sellaista ei ole saatavilla.

– Kaikilla ei ole yksinkertaisesti mahdollista ottaa sitä koiraa, voi olla allergioita ja pieniä lapsia. Koira vie kuitenkin niin paljon aikaa, tietää Antti Tahvanainen.

Yksi ratkaisu tähän on Suomen Noutajakoirajärjestön tarjoama Noutajapörssi, joka yhdistää koirattomat metsästäjät ja noutajat ohjaajineen netin treffipalvelujen tapaan.

Jo seitsemättä kautta Facebookissa toimiva palvelu on Suomen noutajakoirajärjestön mukaan tuonut yhteen jo lähes 3 000 koiranohjaajaa ja metsästäjää, jotka aktiivisesti tarjoavat ja etsivät apua jahteihin.

Pohjois-Karjalassa Outokummun Viuruniemessä metsästävä Tahvanainen ei halunnut lähteä lintujahtiin ilman koiraa. Vasta 11 kuukauden ikäinen noutajakaveri löytyi onneksi netin kautta.

– Meillä on mennyt tosi hyvin Roihun kanssa. En olisi itsekään uskonut, että noin nuori koira toimii noin kellonvarmasti. Ihan huippu kaveri on ollut mukana.

Roihun omistajalla Minna Siitosella on metsästyskortti, mutta ei asetta eikä intoa ampua.

– Koiran ohjaaminen riittää minulle. Roihu saa metsällä kokemusta ja pääsee toteuttamaan sitä alkuperäistä viettiä, mihin se on syntynyt.

