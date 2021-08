Yhdysvalloissa politiikon odotetaan olevan nuhteeton sekä virassa että yksityiselämässä – tästä syystä seksiskandaalit yleistyvät kovaa vauhtia maassa

New Yorkin entinen kuvernööri Andrew Cuomo piti syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta poliittisesti motivoineina.

New Yorkin entinen kuvernööri Andrew Cuomo piti syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta poliittisesti motivoineina. Kuva: Mary Altaffer / AOP

Mikä yhdistää Joe Bidenia, Donald Trumpia ja Bill Clintonia?

He ovat politiikkoja, he ovat saavuttaneet merkittäviä voittoja urallaan ja he ovat jossain kohtaa ajautuneet seksiskandaaliin.

Nykyään seksiskandaalit ovat tapetilla ja syytökset ovat entistä vakavampia.

Viestinnän professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta sanoo, että ykistyiselämän kohujen yleistyminen 2000-luvulla liittyy kahteen asiaan.

– Demokratioissa on vallalla läpinäkyvyyden ideaali. Eliitteihin kohdistuu kovempi paine kuin esimerkiksi 1960–1970-luvuilla. Kansalaisyhteiskunnan, markkinoiden, asiakkaiden ja järjestökentän voima on paljon vahvempi kuin ennen ja siksi johtajien toimintaa syynätään yhä useammin ja tarkemmin.

Toisaalta Kantolan mukaan kyse on myös median muutoksesta. Sosiaalisen median edesauttaa kaikenlaisten kohujen syntymisessä, koska algoritmit suosivat tunneilmaisua.

Joukkotiedotusvälineet tarttuvat seksiskandaaleihin, koska ne kinostavat lukijoita, katsojia ja kuuntelijoita.

Amerikkalainen media on viime vuosina selvittänyt aktiivisesti presidenttien ja politiikkojen osallisuutta erilaisiin seksiskandaaleihin. Kuvassa Bill Clinton (oik.), Ghislaine Maxwell ja Jeffrey Epstein. Kuva: AOP

Seksiskandaali on poliittinen ase Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa kansakunnan polarisoituessa seksiskandaaleista on tulossa yhä useammin ase, jonka avulla haetaan nopeita poliittisia voittoja ja mustamaalataan vastustajia.

Se tarkoittaa myös sitä, että tarvittaessa oman puoluekannan edustajien väärinkäytöksiltä voidaan sulkea silmät.

Tämä näkyi esimerkiksi republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin voitossa presidentinvaaleissa vuonna 2016. Trump on ollut osallisena useissa seksiskandaaleissa (siirryt toiseen palveluun) ennen virkaansa presidenttinä ja sen aikana, mutta tämä ei vaikuttanut merkittävästi hänen suosioonsa. ** **

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump onnistui saamaan kannatustaan yksityiselämään liittyvistä skandaaleista huolimatta. Kuvassa myös Trumpin puoliso Melania Trump. Kuva: AOP

Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen professorin Mikko Saikun mukaan kysessä on amerikkalaisen politiikan uusi paradoksi, joka on syntynyt kansakunnan rivien syvä jakautumisen seurauksena.

– Trumpin toiminta tunnettiin ja tuomittiin laajasti jo vaalikampanjan aikana, mutta hänet valittiin silti. Se on mielenkiintoista, ja kertoo amerikkalaisen politiikan syvistä jännitteistä.

– Trumpia äänestäneet uskovaiset ja äärikonservatiivit olivat valmiita sulkemaan silmänsä, vaikka eettisesti Trump edusti aivan päinvastaista, kuin mitä he ajavat, Saikku jatkaa.

Vastaava on nähty myös demokraattien riveissä. Presidentinvaalien aikana Joe Bideniin kohdistui raskaita syytteitä seksuaalisesta ahdistelusta. Bidenin entinen alainen Tara Reade väitti Bidenin suudelleen häntä niskaan ja työntäneen sormensa hänen sisäänsä.

Joe Bidenin kampanjatoimisto kiisti syytökset. Jopa nykyinen varapresidentti Kamala Harris on sanonut uskovansa osaan syytöksistä, mutta demokraattien riveissä ja liberaalimediassa syytökset pitkälti unohdettiin, kun Bidenista tuli puolueen ehdokas.

– Trumpin rivit yhdistävä vaikutus näkyi siinä, että demokraatit olivat valmiita unohtamaan ne, kun tärkeimmäksi tavoitteeksi nousi Tumpin lyöminen, Saikku sanoo.

Seksuaaliseen ahdisteluun liittyvät skandaalit puhuttavat

New Yorkin syyttäjä tutkii parhaillaan, syyllistyikö osavaltion entinen kuvernööri Andrew Cuomo seksuaaliseen häirintään.

Syytteen mukaan Cuomo käyttäytyi epäkunnioittavasti naistyöntekijöitä kohtaan. Cuomo on kiistänyt syytteet. Hänen mukaansa hän on erehtynyt ilmeisesti vanhanaikaisiin hellyydenosoituksiin ja eleisiin.

Länsimaisessa kulttuurissa raja epäkunnioittavan käytöksen ja seksuaalisen ahdistelun välillä on siirtynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Erityisesti #meetoo-liike on kiihdyttänyt muutosta.

Saikun mukaan monet amerikkalaiset poliitikot eivät ole pysyneet muutoksen mukana, mikä on johtanut suureen määrään uudenlaisia seksiskandaaleja lyhyessä ajassa.

Kansalaisaktivistit mielenosoituksessa New Yorkissa vaatimassa kuvernööri Andrew Cuomon eroa. Kuva: Justin Lane / AOP

Cuomon kohu puhuttaa, sillä häntä on pidetty edistyksellisenä demokraattina. Hän on muiden muassa tukenut julkisesti #meetoo-liikettä ja on allekirjoittanut seksuaalista ahdistelua ja raiskauksia koskevien lakien kiritystä.

– Sekä demokraattien että republikaanien seksiskandaaleille yhteistä on se, että skandaali paljastaa kaksinaismoralismin. Se aiheuttaa paheksuntaa, Saikku sanoo.

Demokraattien näkökulmasta Cuomon syyllistyminen naisten oikeuksien kannattajana seksuaaliseen ahdisteluun oli demokraateille noloa.

Vastaavasti konservatiivisia perhearvoja kannattavalle republikaanille kiinni jääminen avioliiton ulkopuolisista suhteista tai homoseksuaalisista suhteista taas voi johtaa maineen menetykseen äänestäjien keskuudessa.

Cuomo on myös kutsunut syytteitä poliittisesti motivoituneeksi.

Jo Jeffersonin petipuuhia syynättiin

Vaikka amerikkalaisten politiikkojen seksiskandaaleista puhutaan nyt, niistä on puhuttu vähintäänkin Yhdysvaltojen perustamisesta lähtien.

Yhdysvaltain tutkimuksen professori Saikku toteaa, että jo 1700- ja 1800-luvulla seksiskandaaleihin kiinnitettiin hämmästyttävän paljon huomiota mediassa. Poliittiset vastustajat käyttivät seksiskandaalia lyömäaseena jo Yhdysvaltain perustajaisää esimerkiksi Thomas Jeffersonia vastaan.

Yhdysvaltain perustajilla oli ideaalinen käsitys demokratiasta ja ajatus, että kansa valitsisi edustajansa oli vallankumouksellinen. Tämän takia Yhdysvalloissa syntyi lähes epärealistinen hyveellisyyden vaatimus ja politiikkojen henkilökohtaisen käytöksen piti olla nuhteetonta.

– Kansan itsensä valitsemille edustajille ei sallittu moraalisia hairahduksia. Heidän piti kaikin tavoin edustaa kansan parhaimmistoa ja siihen liittyi kaikinpuolisen hyveellisyyden vaatimus, professori Saikku sanoo.

1900-luvulla politiikan tekeminen muuttui. Hyveellisyyden korvasi karismaattisuus.

Samaan aikaan amerikkalainen mediakulttuuri yhtenäistyi. Joukkotiedotusvälineet esimerkiksi tiesivät presidentti John F. Kennedyn naisasioista, mutta niiden ruotimista tiedotusvälineissä pidettiin sopimattomana.

Mitä enemmän skandaaleja, sitä vähemmän vaikutusta

Viestinnän professorin Anu Kantolan mukaan 2000-luvulla median pirstoutuminen ja keskustelukulttuurin kärjistyminen näkyvät siinä, kuinka yleisö suhtautuu erilaisiin poliittisiin skandaaleihin.

Kantolan mukaan on paradoksaalista, että mitä enemmän skandaaleja syntyy, sitä harvemmin niiden takia tehtävästä erotaan.

Osaltaan tähän on vaikuttanut Trumpin ja monien populistijohtajien tarkoituksenmukainen provosoiva puhe mediassa. Toistuvat möläytykset ovat nostaneet yleisön sietokykyä, eikä politiikkojen ulkopuolisten suhteiden paljastuminen enää hätkäytä.

Toisaalta 2000-luvulla vaatimukset sille, että poliitikon pitää olla nuhteeton sekä julkisessa että yksityisessä elämässä ovat kiristyneet kaikkialla länsimaissa.

Vuonna 2008 New Yorkin kuvernööri Eliot Spitzer tuhlasi kymmeniä tuhansia euroja prostituoitujen palveluihin. Kohu johti Spitzerin poliittisen uran sekä avioliiton päättymiseen.

New Yorkin entinen kuvernööri Eliot Spitzer ja hänen entinen vaimonsa Silda Wall Spitzer. Kuva: AOP

Lokakuussa 2019 edustajainhuoneen eettinen toimikunta tutki (siirryt toiseen palveluun) asiaa, jossa USA:n edustajainhuoneen entisellä jäsenellä Katie Hillillä ja hänen miehellään epäiltiin olevan seksisuhde Hillin 22-vuotiaan naistyöntekijän kanssa. Hill erosi tehtävästään epäilyjen vuoksi.

Saikku sanoo, että amerikkalainen poliittinen kulttuuri on seksiskandaalien kohdalla varsin armoton. Yhdysvaltojen arvomaailmassa vaikuttaa edelleen vahvasti uskonnollisuus ja puritanismin perinne ja pienikin hairahdus voi johtaa poliittisen uran päättymiseen.

– Amerikkalaisen demokratian ideaalit ovat tietyllä tapaa naiiveja ja epärealistisia. Erityisesti presidenttiin, kansan valitsemaan eräänlaiseen kuninkaaseen, kohdistuvat suhteettomat odotukset, Saikku sanoo.

– Yleensä ehdokkaista rakennetaan vaalien aikana kuva, joka ei vaadi kovin isoa kolhua aiheuttaakseen paheksuntaa, professori jatkaa.

