Ottavatko työpaikan hölmöltä tuntuvat säännöt pattiin? Tutkija: "Turhiksi koetaan ne säännöt, joiden perusteita ei tunneta"

Osa työpaikkojen säännöistä on tarpeellisia esimerkiksi turvallisuussyistä, mutta osa on aidosti hyödyttömiä ja arkea rampauttavia.

Kahvitauolla syöminen kielletty. Radion kuuntelu kielletty. Turhia kokouksia toisensa perään.

Etätöissä ollut Suomi on tottunut melko rentoon arkeen, kun töitä on tehty toimiston sijaan kotona. Silti monille etätyö on ollut mahdottomuus koko koronan ajan, ja osa etätöissäkin olleista alkaa hiljalleen palata työpaikoille.

Yksi erottamaton osa lähitöitä ovat toimistojen, tehtaiden ja muiden työpaikkojen oudot tai kyseenalaiset säännöt.

Ongelmia syntyy eniten silloin, kun työntekijöille ei ole riittävän selkeästi kerrottu, miksi sääntö on olemassa, kertoo sosiaalipsykologi ja vuorovaikutustutkija Aija Logren Tampereen yliopistosta.

– Turhiksi koetaan ne säännöt, joiden perusteita ei tunneta.

Logrenin mukaan työyhteisöissä on paljon aidosti turhia sääntöjä, toisaalta säännöt voivat olla perusteltuja esimerkiksi turvallisuussyistä. Mutta usein ongelma on viestinnässä eli työntekijöille ei ole selitetty riittävän hyvin sitä, miksi sääntö on olemassa.

Kaikkea ei voi kuitenkaan voi kommunikoida ja selittää, Logren muistuttaa. Työn tekeminen muuttuisi mahdottomaksi, jos jokainen toimintatapa pitäisi avata ääneen ja perustella.

– Siksi juuri ihmisten yhteistoiminta on muodostunut sellaiseksi, että kyllä muut ymmärtävät minua ja pystyvät tulkitsemaan, mitä olen tekemässä, Logren sanoo.

Arki on tulkintaa ja luovimista

Tutkijoita on vuosikymmenten ajan kiinnostanut, miten ihmisten yhteistoiminta on ylipäänsä mahdollista työpaikoilla ja miten sääntöihin suhtaudutaan.

Vaikka työntekijöitä koskevat lukuisat säännöt ja normit, tekee jokainen jatkuvasti omia päätöksiä noudattaa tai olla noudattamatta sääntöä.

– Olisi valtavan helppoa, jos voitaisiin jokaisessa tilanteessa tarkistaa käsikirjasta, kuinka toimitaan. Arkielämä on jatkuvaa ympäristön tarkkailua ja mukautumista siihen, että miten juuri tässä sosiaalisessa ympäristössä on odotuksenmukaista toimia.

Sääntöjen noudattamisen tarkkailu jää usein esimiehen tehtäväksi. Tutkimuksissa on nähty, että esimies voi vedota ammattirooliinsa kun pitää kiinni säännöistä, joita ei itsekään pidä järkevinä. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Kirjoitettujen sääntöjen ajatus on, että ne koskevat ihan jokaista, mutta käytännössä kaikki eivät niitä noudata. Sääntöjen noudattamattomuus voi liittyä persoonaan tai rooliin työyhteisössä.

Logren muistuttaa, että sääntöjen oikaiseminen voi johtaa eriarvoistumiseen työpaikalla, jos esimerkiksi "ne työpaikan hauskat tyypit" venyttävät kahvitaukonsa vartista puoleen tuntiin.

– Toisaalta sääntöjen venyttäminen laittaa työntekijän pohtimaan, että haluanko minä olla se, joka nipottaa tästä.

Tulokkaat ja kirjoittamattomat säännöt

Moni törmää erikoisiin kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin astuessaan mukaan uuteen työyhteisöön. Ulkopuolelta on helpompi havaita ongelmat.

Logren muistuttaa, että vaatii rohkeutta kyseenalaistaa työyhteisön vakiintuneet käytännöt, vaikka ne olisivat kuinka hölmöjä.

– Siksi kirjoittamattomat säännöt ja toimintatapoihin mukautuminen - vaikka olisi eri mieltä - johtuu pyrkimyksestä sujuvaan ja konfliktittomaan toimintaan.

Työn tuunaamisessa eli oman työyhteisön työtapojen kriittisessä arvioinnissa juuri tulokkaiden havaintoja olisi Logrenin mukaan tärkeää hyödyntää.

– Tämä kuitenkin vaatii työyhteisöltä avoimuutta ja halua kyseenalaistaa hyvinkin vakiintuneita toimintatapoja.